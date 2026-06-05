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શોરૂમ વાળા મોટા ભાગે છુપાવે છે આ વાત, ગાડી ખરીદતા પહેલા જરૂર જાણો

Car Buying Tips: નવી કાર ખરીદવામાં ઉતાવળ કરવી મોંઘી પડી શકે છે. ફક્ત ડિઝાઇન અથવા કિંમતના આધારે નિર્ણય ન લો, ગાડીમાં સેફ્ટી, એવરેજ અને મેન્ટેનન્સ ખર્ચનો વિચાર કરો. ટેસ્ટ ડ્રાઇવ અને પ્રી-ડિલિવરી ચેકિંગ આવશ્યક છે. ફક્ત વેચાણકર્તાઓના શબ્દો પર આધાર રાખશો નહીં યોગ્ય નિર્ણય લેતા પહેલા બહુવિધ વિકલ્પોની તુલના કરો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 05, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:50 PM IST
શોરૂમ વાળા મોટા ભાગે છુપાવે છે આ વાત, ગાડી ખરીદતા પહેલા જરૂર જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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