/શોરૂમ વાળા મોટા ભાગે છુપાવે છે આ વાત, ગાડી ખરીદતા પહેલા જરૂર જાણો

Car Buying Tips: નવી કાર ખરીદવી એ લગભગ દરેક માટે એક ખાસ અને યાદગાર અનુભવ છે. જો કે, આ ઉત્સાહમાં, લોકો ઘણીવાર ઉતાવળમાં નિર્ણયો લે છે, જેના લાંબા ગાળાના પરિણામો હોય છે. શોરૂમમાં ચમકતી કાર, આકર્ષક ઑફર્સ અને વેચાણ કર્મચારીઓની બકબક ઘણીવાર ગ્રાહકોને મહત્વપૂર્ણ બાબતોથી વિચલિત કરે છે, ખાસ કરીને પહેલી વાર ખરીદનારાઓ માટે.
યોગ્ય માહિતી વગરનો નિર્ણય ખરાબ હોઈ શકે
ઓટો એક્સપર્ટ ફક્ત તેના દેખાવ અથવા કિંમતના આધારે કાર પસંદ કરવાની સલાહ આપતા નથી. વાહન ખરીદતા પહેલા, તેના સલામતી રેટિંગ, માઇલેજ, જાળવણી ખર્ચ અને તમારી દૈનિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લેવી મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે સંશોધન અને ટેસ્ટ ડ્રાઇવ વિના ખરીદેલી કાર પાછળથી અસંતોષ તરફ દોરી જાય છે. તેથી, શોરૂમની મુલાકાત લેતા પહેલા સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
ફક્ત વેચાણના મુદ્દા પર આધાર રાખવો એ યોગ્ય વિચાર નથી
કાર ખરીદતી વખતે એક સામાન્ય ભૂલ એ છે કે ગ્રાહકો ફક્ત વેચાણ અધિકારીઓની સલાહ પર આધાર રાખે છે. જો કે, શોરૂમનો ધ્યેય વેચાણ વધારવાનો છે, તેથી તેઓ ઘણીવાર એવી સુવિધાઓ સૂચવે છે જેની ગ્રાહકને જરૂર નથી. વિવિધ મોડેલોની તુલના કરવી, ઓનલાઈન સમીક્ષાઓ વાંચવી અને તમારી જરૂરિયાતોની સ્પષ્ટ યાદી વિકસાવવી વધુ સારું છે.
ફક્ત ડિઝાઇનના આધારે નિર્ણય લેવો પણ સમજદારીભર્યું માનવામાં આવતું નથી, કારણ કે સલામતી સુવિધાઓ, કેબિન જગ્યા અને લાંબા ગાળાના ખર્ચ પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. વિવિધ ડીલરશીપના ભાવોની તુલના કરવાથી પણ તમને વધુ સારી ડીલ શોધવામાં મદદ મળી શકે છે.
ટેસ્ટ ડ્રાઇવ અને PDIને અવગણશો નહીં
ઘણા લોકો ટેસ્ટ ડ્રાઇવને માત્ર ઔપચારિકતા માને છે, જે એક મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે. ટેસ્ટ ડ્રાઇવ દરમિયાન, વાહનના બ્રેકિંગ, સ્ટીયરિંગ પ્રતિભાવ, સસ્પેન્શન અને ડ્રાઇવિંગ આરામનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરો. વધુમાં, કાર ડિલિવરી કરતા પહેલા પ્રી-ડિલિવરી નિરીક્ષણ (PDI) કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ઉતાવળમાં PDI પછીથી નાની ખામીઓ અથવા ખામીઓ તરફ દોરી શકે છે.
છેલ્લે, કાર ખરીદતી વખતે, ફક્ત એક્સ-શોરૂમ કિંમત જ નહીં, પરંતુ વીમા, નોંધણી, એસેસરીઝ અને જાળવણી જેવા અન્ય તમામ ખર્ચાઓનો પણ વિચાર કરો. યોગ્ય સંશોધન અને ધીરજ સાથે લેવામાં આવેલ નિર્ણય માત્ર સારી કાર જ નહીં પરંતુ ભવિષ્યની સમસ્યાઓને પણ ટાળે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.