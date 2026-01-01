2026મા મોટો ધમાકો કરશે Tata, એક સાથે લોન્ચ કરી શકે છે 6 નવી SUVs, જુઓ લિસ્ટ
2026મા ટાટા મોટર્સ ભારતીય બજારમાં 6 નવી SUVs, લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. જો તમને ટાટાની કાર પસંદ છે તો આવો જાણીએ આગામી વર્ષે કઈ-કઈ SUV લોન્ચ થઈ શકે છે.
2025મા ઘણી ગાડીઓ લોન્ચ કર્યા બાદ Tata Motors હવે 2026મા પણ મોટો ધમાકો કરવાની તૈયારીમાં છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર કંપની નવા વર્ષે એક બે નહીં પરંતુ 6 નવા SUV મોડલ ભારતીય બજારમાં ઉતારી શકે છે. જો તમને મજબૂત બોડી, સેફ્ટી અને વિશ્વાસપાત્ર પરફોર્મંસવાળી ટાટાની ગાડીઓ પસંદ છે તો તમારા માટે 2026 ખાસ રહેશે. આવો આ અપકમિંગ કાર વિશે જાણીએ.
Tata Sierra EV
Tata Sierra નું નામ સાંભળતા જ લોકોને તેની આઇકોનિક ઓળખ યાદ આવે છે. ICE વર્ઝન બાદ હવે તેનો ઈલેક્ટ્રિક અવતાર આવશે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે Tata Sierra EV 2026 ની શરૂઆતમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. આ એસયુવી બે બેટરી વિકલ્પની સાથે આવી શકે છે અને સિંગલ ચાર્જમાં 500 કિલોમીટરથી વધુની રેન્જ આપી શકે છે.
Harrier અને Safari માં આવશે પેટ્રોલ એન્જિન
અત્યાર સુધી Harrier અને Safari ડીઝલ એન્જિન આવે છે, પરંતુ 2026મા ટાટા તેના પેટ્રોલ વર્ઝનને લોન્ચ કરી શકે છે. આ એસયુવીમાં 1.5 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન મળી શકે છે, જે આશરે 170 PS નો પાવર અને 280 Nm નો ટોર્ક આપશે. તેનાથી તેવા ગ્રાહકોને રાહત મળશે જે પેટ્રોલ એસયુવી પસંદ કરે છે.
Tata Punch EV અને ICE બંનેનો નવો અવતાર
2026 માં Tata Punch નું ઈલેક્ટ્રિક ફેસલિફ્ટ પણ જોવા મળી શકે છે. નવી પંચ ઈવીમાં નવી ડિઝાઇન અને મોટી બેટરી મળી શકે છે, જેનાથી ડ્રાઇવિંગ રેન્જ વધશે. આ સાથે પંચના પેટ્રોલ વર્ઝનને ફેસલિફ્ટની સાથે લોન્ચ કરી શકાય છે, જેમાં નવું ડેશબોર્ડ, અપડેટેડ ઈન્ટીરિયર અને વધુ પ્રીમિયમ ફીચર્સ મળવાની આશા છે.
Tata Nexon અને Avinya થી વધશે રોમાંચ
2026ના અંત કે 2027ની શરૂઆતમાં Tata Nexon ની 3rd જનરેશન આવી શકે છે. તેમાં નવી ડિઝાઇન અને અપડેટેડ એન્જિન વિકલ્પ મળી શકે છે. તો Tata Avinya કંપનીની ફ્લેગશિપ ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી હશે, જે નવા પ્લેટફોર્મ પર બેસ્ડ હશે અને ભવિષ્યની ઝલક દેખાડશે. 2026 ટાટા મોટર્સ માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. ઈવીથી લઈને પેટ્રોલ SUV સુધી, કંપની દરેક સેગમેન્ટમાં નવા વિકલ્પ લાવવાની તૈયારીમાં છે.
