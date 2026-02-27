1 માર્ચથી ભારતમાં કરોડો યુઝર્સ માટે whatsapp થઈ જશે બંધ! ફટાફટ કરો ચેક
ભારતમાં સિમ બાઇડિંગના નિયમ લાગૂ થવા જઈ રહ્યાં છે. સરકારના આ નિર્ણયથી WhatsApp યુઝર્સ પ્રભાવિત થશે. પરંતુ તે માત્ર WhatsApp માટે નથી. આ નિયમથી તમામ એવી એપ્સ પ્રભાવિત થશે જે ફોન નંબરથી ચાલે છે, ખાસ કરી મેસેજિંગ એપ્સ જેને OTT પણ કહેવામાં આવે છે.
- ભારતમાં 1 માર્ચ 2026થી લાગૂ થશે SIM Binding Rules
- હવે સિમ કાર્ડ વગર નહીં ચાલે વોટ્સએપ જેવી અન્ય એપ્સ
- સુરક્ષા અને ફ્રોડને રોકવા સરકારે લાગૂ કર્યો નિયમ
કેન્દ્ર સરકારે તે વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે SIM Binding Rules લાગૂ કરવાની 28 ફેબ્રુઆરીની ડેડલાઇનને આગળ વધારવામાં આવશે નહીં. નવા નિયમો હેઠળ જો મોબાઇલમાં SIM કાર્ડ નથી તો WhatsApp, Signal, Telegram, ShareChat, Snapchat, Aratai, JioChat અને Josh જેવી મેસેજિંગ એપ્સ તમારા ફોનમાં કામ કરશે નહીં.
હવે તમે વિચારી રહ્યાં હશો કે તે પાછળ સરકારનો ઈરાદો શું છે? સરકારનું કહેવું છે કે સિમ બાઇન્ડિંગ નિયમોથી સાયબર ફ્રોડ કરનારની માહિતી મેળવવામાં મદદ મળશે. કમ્પ્યુટર પર લોગ ઇન કર્યું તો વોટ્સએપ પણ 6 કલાકમાં લોગઆઉટ થઈ જશે.
What is SIM Binding
SIM બાઇન્ડિંગ એક સિક્યોરિટી શીલ્ડ છે, તે તમારા મેસેજિંગ એપને તમારા ફિઝિકલ SIM કાર્ડથી લોક કરી દે છે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે કોઈપણ હેકર કે ફ્રોડ કરનાર કોઈ બીજી ડિવાઇસથી તમારા નંબરનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.
ક્યારે લાગૂ થશે SIM બાઇન્ડિંગ નિયમ?
જ્યારે તમે કોઈ એપને SIM બાઇન્ડિંગથી લિંક કરો છો તો તે એપ ત્યારે ખુલશે જ્યારે તમારૂ રજીસ્ટર્ડ સિમ કાર્ડ તે ફોનમાં હશે, આ નિયમ 1 માર્ચ 2026થી લાગૂ થશે.
સરકારે ડેડલાઇન વધારવાનો કર્યો ઇનકાર?
કેન્દ્રીય કમ્યુનિકેશન મિનિસ્ટર જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કહ્યુ કે નિયમોનું પાલન કરવાની ડેડલાઇન વધારવા પર હાલ કોઈ વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો નથી. તેમણે કહ્યું કે આ નિયમ નેશનલ સિક્યોરિટી અને ફ્રોડ રોકવા માટે લાગૂ કરવામાં આવ્યા છે અને સરકાર સુરક્ષાના મામલામાં કોઈ સમજુતિ કરશે નહીં.
યુઝર્સે શું કરવું પડશે?
યુઝર્સે તે ખાતરી કરવી પડશે કે વોટ્સએપ નંબરનું સિમ કાર્ડ તે ફોનમાં હોય. જો તમે ફોનમાંથી સિમકાર્ડ કાઢી નાખ્યું છે તો મેસેજિંગ એપ કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે.
કંપનીઓએ નિયમોનું પાલન ન કર્યું તો…?
કેન્દ્ર સરકારના આદેશ અનુસાર કંપનીઓએ 120 દિવસની અંદર તેના પર રિપોર્ટ આપવો પડશે. નિયમોનું પાલન ન કરવા પર ટેલીકોમ સાયબર સિક્યોરિટી નિયમ, ટેલીકમ્યુનિકેશન એક્ટ 2023 અને બાકી લાગૂ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
