/માત્ર 6 મિનિટમાં સોલ્ડ આઉટ ! લોન્ચ થાય તે પહેલાં જ આ 7-સીટર SUV ખરીદવા લોકોની પડાપડી

Skoda Kodiaq RS : સ્કોડા ભારતીય બજારમાં તેના વ્હીકલ પોર્ટફોલિયોને સતત અપડેટ કરી રહી છે. આ વચ્ચે કંપની તેની નવી Kodiaq RS SUV લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. Kodiaq RS માટે સત્તાવાર બુકિંગ ગઈકાલે 22 જૂને ખુલ્યું હતું. સત્તાવાર લોન્ચ પહેલાં જ આ SUV મિનિટોમાં જ સોલ્ડ આઉટ ખઈ ગઈ હતી.
માત્ર 6 મિનિટમાં સોલ્ડ આઉટ !
સ્કોડા આ SUVને લિમિટેડ એડિશન મોડેલ તરીકે ઓફર કરી રહી છે. બુકિંગ ખુલતાની સાથે જ દેશભરના ગ્રાહકો એસયુવી બુક કરવા માટે તૂટી પડ્યા હતા અને તમામ 20 યુનિટ ફક્ત 6 મિનિટમાં વેચાઈ ગયા હતા. કોડિયાક આરએસ માટે બુકિંગ શરૂ કરતા પહેલા કંપનીએ જાહેરાત કરી હતી કે ભારતમાં ફક્ત 50 યુનિટ વેચવામાં આવશે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે કંપની દેશમાં આગામી બેચ લાવે છે કે નહીં.
આ પાવરફુલ SUVને ભારતમાં સંપૂર્ણપણે આયાત કરવામાં આવશે અથવા સંપૂર્ણ રીતે બિલ્ટ યુનિટ (CBU) તરીકે લાવવામાં આવશે. પરિણામે આયાતી વાહનો પર મોટા ટેક્સ બોજને કારણે ભારતમાં તેની કિંમત વધુ હશે.
આધુનિક ફીચર્ચથી સજ્જ છે આ SUV
Kodiaq RS તેના મૂળ મોડેલનો લૂક જાળવી રાખે છે, પરંતુ તેમાં RS બેજિંગ અને સ્પોર્ટી એક્સેન્ટ્સ છે. તેમાં ગ્લોસ-બ્લેક ગ્રિલ, મેટ્રિક્સ LED હેડલેમ્પ્સ, મોટા એર ઇન્ટેક સાથેનો ફ્રન્ટ બમ્પર અને વિવિધ બ્લેક-આઉટ એલિમેન્ટ્સ છે. વધુમાં રેડ બ્રેક કેલિપર્સ અને મોટા એલોય વ્હીલ્સ તેને વધુ અગ્રેસિવ બનાવે છે. આ 7-સીટર SUVમાં કનેક્ટેડ LED ટેલ લેમ્પ્સ અને પાછળના ભાગમાં સ્પોર્ટી રૂફ સ્પોઇલર છે.
કેબિનમાં સ્પોર્ટ્સ સીટ્સ, લેધર અને સ્યુડ ફિનિશ, રેડ સ્ટીચિંગ અને RS બ્રાન્ડિંગ છે. તે 12.9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 13-સ્પીકર કેન્ટન ઓડિયો સિસ્ટમ, વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો સપોર્ટ, પેનોરેમિક સનરૂફ, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને પાવર્ડ ટેલગેટ જેવા ફીચર્ચથી સજ્જ છે.
એન્જિન અને પાવરટ્રેન
આ SUV 2.0-લિટર, 4-સિલિન્ડર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, જે 265hp પાવર અને 400Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એ જ એન્જિન છે જે સ્કોડા ઓક્ટાવીયા RS અને ફોક્સવેગન ગોલ્ફ GTIમાં વપરાય છે. તે 7-સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે, જે બધા વ્હીલ્સને પાવર આપે છે.
સેફ્ટી માટે SUV 9 એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ (ESC), ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રેકફોર્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (EBD) સાથે એન્ટિ-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમ (ABS), ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, ઇલેક્ટ્રોનિક ડિફરન્શિયલ લોક, હિલ આસિસ્ટ અને લેવલ-2 એડવાન્સ્ડ ડ્રાઇવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ (ADAS) જેવી અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે આવે તેવી શક્યતા છે.