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માત્ર 6 મિનિટમાં સોલ્ડ આઉટ ! લોન્ચ થાય તે પહેલાં જ આ 7-સીટર SUV ખરીદવા લોકોની પડાપડી

Skoda Kodiaq RS : સ્કોડાએ Kodiaq RS માટે સત્તાવાર બુકિંગ 22 જૂને ખુલ્યું હતું. ત્યારે આ SUVને ખરીદવા લોકોની રીતસર પડાપડી જોવા મળી હતી. કારણ કે આ 7-સીટર SUV માત્ર 6 મિનિટમાં જ સોલ્ડ આઉટ ખઈ ગઈ હતી. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 23, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:10 PM IST
માત્ર 6 મિનિટમાં સોલ્ડ આઉટ ! લોન્ચ થાય તે પહેલાં જ આ 7-સીટર SUV ખરીદવા લોકોની પડાપડી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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