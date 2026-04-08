5-સ્ટાર સેફ્ટીની સાથે ₹7.59 લાખની SUV એ મચાવી ધૂમ, શાનદાર ફીચર્સે બનાવી નંબર-1
માર્ચ 2026મા અનેક કંપનીઓને કારએ માર્કેટમાં ધૂમ મચાવી છે. માર્ચ 2026મા સ્કોડા કાઇલાકે ભારતીય બજારમાં સૌથી વધુ વેચાણ કર્યું, પરંતુ વાર્ષિક આધાર પર તેમાં 12 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. સાથે સ્કોડા કુશાક અને કોડિયાકે સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે.
ભારતીય બજારોમાં સ્કોડાની કારની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે અને પાછલા મહિને એટલે કે માર્ચ 2026મા કંપનીના મોડલ વાઇઝ વેચાણે તેને સાબિત કર્યું. આ મહિને સ્કોડા કાઇલાકનું સૌથી વધુ વેચાણ થયું અને ટોપ પોઝીશન હાસિલ કરી. કાઇલાકને માર્ચમાં કુલ 4670 નવા ગ્રાહકો મળ્યા છે. પરંતુ પાછલા વર્ષના મુકાબલે આ મોડલના વેચાણમાં 12 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જ્યારે માર્ચ 2025મા આ આંકડો 5327 યુનિટ હતો.
સ્કોડા કુશાક અને સ્કોડા કાડિયાક
તો બીજા સ્થાને સ્કોડા કુશાક રહી. આ મોડલને 2307 ગ્રાહકો મળ્યા છે, જે વાર્ષિક આધાર પર 157 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ત્રીજા નંબર પર સ્કોડા સ્લાવિયા રહી, જેના 887 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. પરંતુ તેમાં 25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ચોથા નંબર પર સ્કોડા કાડિયાક રહી, જેના માત્ર 64 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે.
સ્કોડા કાયલાક ડિઝાઇન
સ્કોડા કાલયાકની ડિઝાિનની વાત કરીએ તો તેને પ્રીમિયમ અને આકર્ષક લુક આપવામાં આવ્યો છે. કારમાં બોડી-ક્લર્ડ ORVMs અને ડોર હેન્ડલ, LED ટર્ન ઈન્ડિકેટર્સ, LED હેડલાઇટ્સ અને DRLs, 16 ઇંચ સ્ટીલ વ્હીલ્સ માટે કવર અને બ્લેક-આઉટ બી-પિલર જેવી વિશેષતાઓ સામેલ છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.59 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.
સ્કોડા કાયલાક ઈન્ટીરિયર
ઈન્ટીરિયરમાં કાયલાકને આરામ અને સુવિધા પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમાં હાઇટ એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ, ટિલ્ટ અને ટેલિસ્કોપિક એડજસ્ટેબલ સ્ટીયરિંગ, એડજસ્ટેબલ ફ્રંટ અને રિયર હેડરેસ્ટ, ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને મેનુઅલ જેવી સુવિધા આપવામાં આવી છે. સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ કારને 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે.
આ ગાડીઓ સાથે ટક્કર
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો આ એસયુવીમાં 1.0L 3-સિલિન્ડર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 114 bhp નો પાવર અને 178Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. એન્જિન 6-સ્પીડ મેનુઅલ કે ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સથી જોડાયેલું છે. આ સેગમેન્ટમાં કાઇલાકનો મુકાબલો ટાટા નેક્સન, મારૂતિ બ્રેઝા, કિઆ સોનેટ અને મહિન્દ્રા XUV 3XO જેવી કારો સાથે છે.
