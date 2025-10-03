Prev
GST ઘટાડા બાદ આ છે દેશની 5 સૌથી સસ્તી કાર, ફેસ્ટિવ સિઝનમાં 1 લાખની બચતની શાનદાર તક!

cheapest cars in india 2025: 22 સપ્ટેમ્બરથી નવા જીએસટી રેટ્સ લાગૂ થયા બાદ ઘણી કારની કિંમતોમાં પણ ઘટાડો થયાં છે. નવરાત્રિ અને દશેરાના સમયે કાર કંપનીઓના વેચાણમાં પણ વધારો થયો છે. આજે અમે તમને દેશની પાંચ શાનદાર સસ્તી કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:06 PM IST

ભારતમાં વાહન ખરીદનારાઓ માટે સારા સમાચાર છે. સરકારે તાજેતરમાં GST દરોમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેના કારણે ફોર-વ્હીલર માર્કેટમાં કિંમતો ઘટી છે. આ પગલાની ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ સેગમેન્ટની કાર પર અસર પડી રહી છે. મારુતિ, ટાટા અને હ્યુન્ડાઇ જેવી કંપનીઓએ તેમના કેટલાક લોકપ્રિય મોડેલોના ભાવ ઘટાડ્યા છે. અહીં, અમે ભારતમાં પાંચ સૌથી સસ્તી કાર, તેમની નવી કિંમતો અને મુખ્ય સુવિધાઓ સાથે પ્રકાશિત કરી રહ્યા છીએ.

Maruti S-Presso – 3.49 લાખથી શરૂ
Maruti S-Presso હવે દેશની સૌથી સસ્તી કાર છે. આ પહેલા STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.26 લાખ હતી, જે હવે ઘટી 3.49 લાખ રૂપિયા રહી હઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને 76600 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. કિંમતમાં 18 ટકાના ઘટાડા બાદ તે બજેટ સેગમેન્ટમાં સૌથી ડિમાન્ડિંગ કાર બની ચૂકી છે.

Maruti Alto K10 
Maruti Alto K10 પહેલા ભારતની સૌથી સસ્તી કાર હતી, પરંતુ હવે બીજા નંબરે આવી ગઈ છે. તેના STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.23 લાખથી ઘટી 3.69 લાખ રૂપિયા રહી ગઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને લગભગ 53100 રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે. Alto K10 હજુ પણ સસ્તી કિંમત અને વિશ્વાસપાત્ર પરફોર્મંસને કારણે પોપુલર છે.

Maruti Celerio 
Maruti Celerio પણ ભારતની સૌથી સસ્તી કારના લિસ્ટમાં સામેલ છે. તેના LXI વેરિએન્ટની કિંમત પહેલા 5.64 લાખ રૂપિયા હતી, જે હવે ઘટી 4.69 રૂપિયા રહી ગઈ છે. તેમાં ગ્રાહકોને 94100 રૂપિયાની બચત થશે. તે લગભગ 17 ટકા ઘટાડો છે, જેનાથી Celerio સસ્તો વિકલ્પ બની ગઈ છે.

Tata Altroz
Tata Motors ની પ્રીમિયમ હેચબેક Altroz ની કિંમતમાં પણ ભારે ઘટાડો થયો છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયાથી ઘટી હવે 6.89 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એટલે કે 1.1 લાખ રૂપિયા સુધી સસ્તી. તેમાં 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, સનરૂફ, વાયરલેસ ચાર્જર જેવા ફીચર્સ છે. એલ્ટ્રોઝ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજી ત્રણેય ફ્યુલ ઓપ્શનમાં ઉપલબ્ધ છે.

Hyundai i20
Hyundai ની પ્રીમિયમ હેચબેક i20 ની કિંમતમાં 97000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. પહેલા તેની શરૂઆતી કિંમત 7.84 લાખ રૂપિયા હતી, જે હવે ઘટી 6.87 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. તેમાં 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી, ક્રૂઝ કંટ્રોલ અને સનરૂફ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે.

