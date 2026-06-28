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જુલાઈ 2026મા એન્ટ્રી કરી શકે છે 3 ધમાકેદાર સ્માર્ટફોન, કમાલના મળશે ફીચર્સ

જૂના ફોનથી કંટાળી ગયા છો તો આ સમાચાર તમને ખુશ કરી શકે છે. આગામી મહિને નવી ડિઝાઇનના સ્માર્ટફોન જોવા મળી શકે છે. જેમાં શાનદાર કેમેરા, અપડેટેડ ફીચર્સ અને પાવરફુલ બેટરી મળી શકે છે. નીચે અપકમિંગ સ્માર્ટફોનની સંપૂર્ણ જાણકારી આપવામાં આવી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:26 PM IST
જુલાઈ 2026મા એન્ટ્રી કરી શકે છે 3 ધમાકેદાર સ્માર્ટફોન, કમાલના મળશે ફીચર્સ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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