/જુલાઈ 2026મા એન્ટ્રી કરી શકે છે 3 ધમાકેદાર સ્માર્ટફોન, કમાલના મળશે ફીચર્સ

જો તમે પણ જૂનો ફોન બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો થોડી પ્રતીક્ષા કરી શકો છો. આગામી મહિને ઘણા દમદાર સ્માર્ટફોન એન્ટ્રી કરી શકે છે. જેમાં શાનદાર ફીચર્સ, કેમેરા અને ડિઝાઇન જોવા મળી શકે છે. જૂન 2026 સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવાના મામલામાં સારો રહ્યો છે. જેમાં ઘણી કંપનીઓના સ્માર્ટફોન જોવા મળ્યા જેમ કે Motorola Edge 70 Pro+, Xiaomi 17T, Tecno Pova 8 અને Redmi Turbo 5 જેવા ફોન સામેલ રહ્યાં છે.
આ ફોન મિડ-રેન્જ સેગમેન્ટમાં સારા સાબિત થયા. પરંતુ હવે બધાના મનમાં સવાલ છે કે જુલાઈમાં ક્યા-ક્યા ફોન જોવા મળી શકે છે. કેવા ફીચર્સ હશે, શું કિંમત હશે. તે તમામ સવાલના જવાબમાં તમને અહીં મળી જશે.
OPPO Reno 16 ભારતમાં થશે લોન્ચ
કેવા હશે ફીચર્સ અને કેમેરો?
Nothing Phone (4b)
Galaxy Z Fold 8