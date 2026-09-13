Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /Phone Overheating: તમારો સ્માર્ટફોન પણ વારંવાર ગરમ થઈ જાય છે ? આ સેટિંગ અત્યારે જ ઓફ કરી દો

Phone Overheating: તમારો સ્માર્ટફોન પણ વારંવાર ગરમ થઈ જાય છે ? આ સેટિંગ અત્યારે જ ઓફ કરી દો

Phone Overheating: ફોન વારંવાર ગરમ થઈ જતો હોય તો એવું માની ન લો કે તમારો ફોન ખરાબ થઈ ગયો છે. ફોન ઓવરહીટ થતો હોય તો તેને એક સેટિંગમાં ફેરફાર કરીને ઠીક કરી શકો છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:41 AM IST
Phone Overheating: તમારો સ્માર્ટફોન પણ વારંવાર ગરમ થઈ જાય છે ? આ સેટિંગ અત્યારે જ ઓફ કરી દો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRICS ડિનરમાં ગુંજ્યો ‘કિશોર દા’, ‘મુકેશ’નો જાદુ; મલેશિયાના PMએ ‘ખ્વાબ હો તુમ...’ ને
2
3
4
5