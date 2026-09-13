/Phone Overheating: તમારો સ્માર્ટફોન પણ વારંવાર ગરમ થઈ જાય છે ? આ સેટિંગ અત્યારે જ ઓફ કરી દો

Phone Overheating: ફોનનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારો ફોન વધારે ગરમ થઈ ગયો હોય તેવું લાગતું હોય તો આ સમસ્યાને ઈગ્નોર ન કરો. સ્માર્ટફોનની ઓવરહિટીંગની સમસ્યાને દુર કરવા માટે એક સેટિંગમાં ફેરફાર કરી લો. સ્માર્ટફોનના બેકગ્રાઉન્ડ સેટિંગ્સમાં ફેરફાર કરવાથી ફોનની ઓવરહીટ થવાની સમસ્યા દુર કરી શકાય છે.
ફોનમાં સતત ગેમ રમવાથી, સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરવાથી અને બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલતી એપ્સના કારણે ફોન ગરમ થતો હોય છે. ફોનમાં બેટરી અને થર્મલ પરફોમન્સ સુધરે તે માટે સેટિંગમાં કેવા ફેરફાર કરવા ચાલો તમને જણાવીએ. ફોન વધારે ગરમ થતો હોય તો સેટિંગ્સમાં આટલા ફેરફાર કરી લેવા.
સ્માર્ટફોનનું ઓવર હીટિંગ બંધ કરવાનું સેટિંગ
1. સૌથી પહેલા સેટિંગ્સમાં જઈ બેટરી અને બેટરી યુઝેજ ચેક કરો. તેમાં જઈને જુઓ કે કઈ કઈ એપ્સ વધારે બેટરીનો યુઝ કરી રહી છે.
2. જે એપ બેટરીનો ઉપયોગ વધારે કરતી હોય તેની બેકગ્રાઉન્ડ એક્ટિવિટિ ચેક કરો. તે એપની બેકગ્રાઉન્ડ એક્ટિવિટિ ઓફ કરી દો. એટલે કે જ્યારે તમે એ એપ યુઝ ન કરતાં હોય ત્યારે તે બેટરી અને ડેટાનો યુઝ ન કરી શકે.
3. બેટરી સિવાય કેટલીક એપ્સ બેકગ્રાઉન્ડમાં ડેટ યુઝ કરે છે. તેના કારણે પણ ઓવર હીટિંગ થઈ શકે છે. એપ્સ માટે પણ બેકગ્રાઉન્ડ ડેટા યુઝ ઓફ કરી દો.
4. સ્માર્ટફોનમાં બેટરી સેટિંગમાં જઈ બેટરીનો ઉપયોગ કરતી એપ્સને રિસ્ટ્રીક્ટ કરવાનો વિકલ્પ પણ તમને મળે છે. તેનો યુઝ કરી શકાય છે.
5. આ સિવાય ફોનને ઓવર હીટિંગથી બચાવવા માટે સ્ક્રીનની બ્રાઈટનેસ પણ ઓછી કરી દેવી. બ્રાઈટનેસ વધારે હોય તો બેટરીનો ઉપયોગ વધારે થાય છે અને ફોન ગરમ પણ થાય છે.
લોકેશન અને હોટસ્પોટ ઓફ કરો
એપ સેટિંગ્સમાં ફેરફાર કરવા ઉપરાંત ઓવર હીટિંગ ટાળવા માટે લોકેશન અને હોટસ્પોટ પણ ઓફ રાખો. લોકેશન અને હોટસ્પોટ સતત ઓન રહે તો તેના કારણે પણ ફોનની બેટરી સતત યુઝ થાય છે અને ફોન ગરમ થતો રહે છે. એટલે ફોનમાં જરૂર ન હોય ત્યારે બ્લુટુથ, લોકેશન, હોટસ્પોટ ઓફ રાખો.
ફોનને બ્રેક આપો
જો તમે ફોન પર ગેમ કે અન્ય એક્ટિવિટી કરો છો તે દરમિયાન ફોન ગરમ થઈ ગયો છે તો થોડીવાર ફોનને બ્રેક આપો. એટલે કે ફોનનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો. જો ફોન ચાર્જમાં રાખીને યુઝ કરતાં હોય તો આ કુટેવ છોડો. ફોનને ચાર્જમાં રાખીને યુઝ કરવાથી ઓવર હીટિંગ વધી શકે છે. ફોન ચાર્જમાં હોય અને ગરમ થઈ જાય તો ચાર્જિંગ પણ બંધ કરી દો.
ફોનના સેટિંગમાં આટલા ફેરફાર કર્યા પછી પણ ફોન ઓવર હીટ થતો હોય અને ફોનની બેટરી ઝડપથી ઓછી થઈ જતી હોય તો સર્વિસ સેન્ટરનો સંપર્ક કરો. ઘણીવાર ફોનમાં કે બેટરીમાં ફોલ્ટ હોય તો પણ મોબાઈલ વધારે ગરમ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)