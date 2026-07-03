/Smartphone Tips: ફોન પાણીમાં પડતા જ અપનાવો આ ટ્રિક, બચી જશે મોટો ખર્ચ

Smartphone Tips: સ્માર્ટફોન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે. તેથી, જો કોઈ મોંઘો ફોન આકસ્મિક રીતે પાણીમાં પડી જાય, તો લોકો ગભરાઈ જાય છે. ક્યારેક ફોન બચી શકે છે, પરંતુ શરૂઆતની થોડી મિનિટોમાં કરેલી ભૂલ તેને કાયમી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેથી, પહેલા ફોનને પાણીમાંથી દૂર કરો અને તરત જ તેને બંધ કરો. જો ફોન ચાલુ રહે છે, તો અંદર શોર્ટ સર્કિટનું જોખમ વધી શકે છે.
વોટરપ્રૂફ ફોન પણ સંપૂર્ણપણે સલામત નથી
આજે ઘણા સ્માર્ટફોન IP67 અથવા IP68 રેટિંગ સાથે આવે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તે સંપૂર્ણપણે વોટરપ્રૂફ છે. પાણી અથવા ખારા પાણી, સાબુવાળા પાણી અને અન્ય પ્રવાહીના લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાથી ફોનને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, એવું ન માનો કે ફક્ત તમારો ફોન વોટરપ્રૂફ હોવાથી, તેને કંઈ થશે નહીં.
પાણીના ટીપા પછી, ચાર્જર, ઇયરફોન, ફોન કવર અને સિમ ટ્રે જેવી બધી એસેસરીઝ દૂર કરો. પછી, ફોનના બહારના ભાગને નરમ કપડા અથવા ટીશ્યુથી હળવેથી સૂકવો. ચાર્જિંગ પોર્ટને નીચે તરફ રાખો જેથી ફસાયેલા પાણીનો નિકાલ થાય.
ભીના ફોન પછી આ ભૂલો ટાળો
ફોન પાણીમાં પડી ગયા પછી, લોકો ઘણીવાર એવી ભૂલો કરે છે જે નુકસાનને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. સૌથી સામાન્ય ભૂલ ફોનને ચોખામાં ડુબાડવાની છે. એક્સપર્ટના મતે, ચોખા ભેજને સંપૂર્ણપણે દૂર કરતા નથી, અને નાના કણો પોર્ટમાં અટવાઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત, હેર ડ્રાયર અથવા ગરમ હવાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો, કારણ કે આ પાણીને ફોનમાં ઊંડે સુધી ધકેલી શકે છે. હિંસક ધ્રુજારી પણ હાનિકારક હોઈ શકે છે. સૌથી અગત્યનું, ભીના ફોનને તાત્કાલિક ચાર્જ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં, કારણ કે આ શોર્ટ સર્કિટનું જોખમ વધારે છે.
ફરીથી ઉપયોગ કરતા પહેલા તમારે કેટલો સમય રાહ જોવી જોઈએ?
ફોનને સુરક્ષિત રીતે સૂકવ્યા પછી, તેને સૂકા અને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ વિસ્તારમાં થોડો સમય છોડી દો. ચાર્જ કરતા પહેલા અથવા તમારા ફોનને ફરીથી ચાલુ કરતા પહેલા ઓછામાં ઓછા 24થી 48 કલાક રાહ જુઓ. જો સ્ક્રીન હજુ પણ ઝબકતી હોય, સ્પીકરના અવાજ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહી નથી, અથવા ચાર્જિંગ સમસ્યાઓ ચાલુ રહે છે, તો વ્યાવસાયિક ટેકનિશિયનની સલાહ લો. યોગ્ય સમયે યોગ્ય પગલાં લેવાથી તમારા ફોનને થતા મોટા નુકસાનને રોકવામાં અને ખર્ચાળ રીપેરિંગ ટાળવામાં મદદ મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.