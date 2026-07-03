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Smartphone Tips: ફોન પાણીમાં પડતા જ અપનાવો આ ટ્રિક, બચી જશે મોટો ખર્ચ

Smartphone Tips: જો તમારો ફોન પાણીમાં પડી જાય તો લોકો તેને સુકવવા માટે અલગ અલગ રીતો અપનાવે છે. અમુક ભૂલો નુકસાન વધારી શકે છે અને તેને સુરક્ષિત રીતે સૂકવીને મોંઘા રીપેરના ખર્ચાથી કેવી રીતે બચી શકાય.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:34 PM IST
Smartphone Tips: ફોન પાણીમાં પડતા જ અપનાવો આ ટ્રિક, બચી જશે મોટો ખર્ચ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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