Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

શું સ્માર્ટફોન વધુ મોંઘા થશે? કંપનીએ મેમરી ચિપના ભાવમાં 60% સુધીનો વધારો, જાણો કારણ શું છે?

Memory Chip Shortage: AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે વધતી જતી વૈશ્વિક સ્પર્ધાને કારણે, આ ચિપ્સની ભારે અછત છે. પરિણામે, કંપનીએ સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં 60 ટકા સુધી કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:12 PM IST

Trending Photos

શું સ્માર્ટફોન વધુ મોંઘા થશે? કંપનીએ મેમરી ચિપના ભાવમાં 60% સુધીનો વધારો, જાણો કારણ શું છે?

Memory Chip Shortage: સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સે નવેમ્બરમાં તેની DDR5 મેમરી ચિપ્સના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે વધતી જતી વૈશ્વિક સ્પર્ધાને કારણે, આ ચિપ્સની ભારે અછત છે. પરિણામે, સેમસંગે સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં 60% સુધી કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે. આ સર્વર ઉત્પાદકો અને સંભવિત અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદકો પર પણ અસર કરી રહ્યું છે. આ પગલું સેમસંગ માટે એક મોટો ફેરફાર દર્શાવે છે, કારણ કે કંપનીએ ઓક્ટોબરમાં સપ્લાય કોન્ટ્રાક્ટ માટે કિંમતની જાહેરાત મુલતવી રાખી હતી.

નવી કિંમતો શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source
  • 32GB DDR5 મોડ્યુલ: $149 થી વધીને $239
  • 16GB DDR5: લગભગ 50% વૃદ્ધિ, હવે $135
  • 128GB DDR5: લગભગ 50% વૃદ્ધિ, હવે $1,194
  • 64GB અને 96GB DDR5: 30% થી વધુ વધારો

કંપનીઓ પર શું અસર થશે?

મુખ્ય સર્વર અને ડેટા સેન્ટર ઉત્પાદકો હવે સ્વીકારી રહ્યા છે કે તેમને પૂરતી ચિપ્સ મળશે નહીં. આ ચિપ્સનો ઉપયોગ સ્માર્ટફોન અને કમ્પ્યુટરમાં પણ થાય છે, જેના કારણે કિંમતો વધી શકે છે. Xiaomi જેવી કંપનીઓએ પહેલાથી જ ચેતવણી આપી છે કે વધતી કિંમતો તેમના ફોનની કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે.

સેમસંગનો મોટો ફાયદો

AI ચિપ્સમાં પાછળ રહ્યા પછી, મેમરી ચિપ્સની આ અછત સેમસંગના આવકમાં તીવ્ર વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે. નિષ્ણાતોના મતે, સેમસંગ આ ક્વાર્ટરમાં કિંમતોમાં 40થી 50 ટકા વધારો કરી શકે છે, જે ઉદ્યોગની સરેરાશ 30% કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.

કિંમતો કેમ વધી રહી છે?

AI સર્વર્સ અને GPU-આધારિત સિસ્ટમો બનાવવા માટે મેમરી ચિપ્સની ભારે માંગ છે. કંપનીઓ 2026-2027 સુધી લાંબા ગાળાના સપ્લાય કરાર પર હસ્તાક્ષર કરી રહી છે. પુરવઠો ઓછો છે, માંગ વધારે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Samsung Electronicsmemory chipsprice hike60 percentsmartphone pricesmemory chip shortageSamsung price increaseChip Shortagesmartphone price increaseTechnology Newseconomy impactIndia tech newsSamsung updateGujarati News

Trending news