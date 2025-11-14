શું સ્માર્ટફોન વધુ મોંઘા થશે? કંપનીએ મેમરી ચિપના ભાવમાં 60% સુધીનો વધારો, જાણો કારણ શું છે?
Memory Chip Shortage: AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે વધતી જતી વૈશ્વિક સ્પર્ધાને કારણે, આ ચિપ્સની ભારે અછત છે. પરિણામે, કંપનીએ સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં 60 ટકા સુધી કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે.
Memory Chip Shortage: સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સે નવેમ્બરમાં તેની DDR5 મેમરી ચિપ્સના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે વધતી જતી વૈશ્વિક સ્પર્ધાને કારણે, આ ચિપ્સની ભારે અછત છે. પરિણામે, સેમસંગે સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં 60% સુધી કિંમતોમાં વધારો કર્યો છે. આ સર્વર ઉત્પાદકો અને સંભવિત અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદકો પર પણ અસર કરી રહ્યું છે. આ પગલું સેમસંગ માટે એક મોટો ફેરફાર દર્શાવે છે, કારણ કે કંપનીએ ઓક્ટોબરમાં સપ્લાય કોન્ટ્રાક્ટ માટે કિંમતની જાહેરાત મુલતવી રાખી હતી.
નવી કિંમતો શું છે?
- 32GB DDR5 મોડ્યુલ: $149 થી વધીને $239
- 16GB DDR5: લગભગ 50% વૃદ્ધિ, હવે $135
- 128GB DDR5: લગભગ 50% વૃદ્ધિ, હવે $1,194
- 64GB અને 96GB DDR5: 30% થી વધુ વધારો
કંપનીઓ પર શું અસર થશે?
મુખ્ય સર્વર અને ડેટા સેન્ટર ઉત્પાદકો હવે સ્વીકારી રહ્યા છે કે તેમને પૂરતી ચિપ્સ મળશે નહીં. આ ચિપ્સનો ઉપયોગ સ્માર્ટફોન અને કમ્પ્યુટરમાં પણ થાય છે, જેના કારણે કિંમતો વધી શકે છે. Xiaomi જેવી કંપનીઓએ પહેલાથી જ ચેતવણી આપી છે કે વધતી કિંમતો તેમના ફોનની કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે.
સેમસંગનો મોટો ફાયદો
AI ચિપ્સમાં પાછળ રહ્યા પછી, મેમરી ચિપ્સની આ અછત સેમસંગના આવકમાં તીવ્ર વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે. નિષ્ણાતોના મતે, સેમસંગ આ ક્વાર્ટરમાં કિંમતોમાં 40થી 50 ટકા વધારો કરી શકે છે, જે ઉદ્યોગની સરેરાશ 30% કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
કિંમતો કેમ વધી રહી છે?
AI સર્વર્સ અને GPU-આધારિત સિસ્ટમો બનાવવા માટે મેમરી ચિપ્સની ભારે માંગ છે. કંપનીઓ 2026-2027 સુધી લાંબા ગાળાના સપ્લાય કરાર પર હસ્તાક્ષર કરી રહી છે. પુરવઠો ઓછો છે, માંગ વધારે છે.
