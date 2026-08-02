/હવે સસ્તા મળી શકે છે સ્માર્ટફોન! No Cost EMI બંધ કરવાની માંગ ઉઠી, જાણો કારણ

End to No Cost EMI Scheme: જો તમે નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર મળી શકે છે. મોબાઇલ રિટેલર્સનું માનવું છે કે જો કંપનીઓ 'નો કોસ્ટ EMI' સ્કીમ બંધ કરી દે, તો ફોનની કિંમતો ઘટી શકે છે. આ બાબતે 'ઓલ ઇન્ડિયા મોબાઇલ રિટેલર્સ એસોસિએશન' (AIMRA) એ Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo, Oppo અને Realme જેવી બ્રાન્ડ્સને આ સ્કીમ પર પુનર્વિચાર કરવા અપીલ કરી છે.
No Cost EMI પર કેમ ઉઠ્યા સવાલો?
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ઓલ ઇન્ડિયા મોબાઇલ રિટેલર્સ એસોસિએશને કેટલીક મોટી સ્માર્ટફોન કંપનીઓને પત્ર લખીને No Cost EMI સ્કીમની સમીક્ષા કરવાની માંગ કરી છે. એસોસિએશનનું કહેવું છે કે 24 મહિના સુધી ચાલતી સ્કીમનો ખર્ચ કંપનીઓને ફોનની કિંમતના લગભગ 17% થી 19% સુધી પડે છે. રિટેલર્સનો દાવો છે કે આ વધારાનો ખર્ચ સ્માર્ટફોનની રિટેલ કિંમતમાં જ ઉમેરી દેવામાં આવે છે. તેની અસર એ ગ્રાહકો પર પણ પડે છે જેઓ રોકડા (એકસાથે) પૈસા આપીને ફોન ખરીદે છે.
રિટેલર્સે શું સૂચન આપ્યું?
ET ના રિપોર્ટ મુજબ, AIMRA ના ચેરમેન કૈલાશ લાખિયાણીએ સલાહ આપી છે કે કંપનીઓએ નો કોસ્ટ EMI ની જગ્યાએ સામાન્ય વ્યાજવાળા 'કન્ઝ્યુમર લોન મોડેલ'ને અપનાવવું જોઈએ. તેમનું કહેવું છે કે ઓટોમોબાઇલ અને હાઉસિંગ સેક્ટરમાં પહેલેથી જ આ વ્યવસ્થા ચાલુ છે અને આ મોડેલ વધુ પારદર્શક માનવામાં આવે છે.
તેમના જણાવ્યા મુજબ, જો આવું થાય તો સ્માર્ટફોનની શરૂઆતી કિંમત ઓછી થઈ શકે છે. સાથે જ બેંક અને નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાત મુજબ 48 મહિના સુધીની લોન સુવિધા પણ આપી શકે છે. તેનાથી વધુ લોકોને ફાઇનાન્સ મળવાની શક્યતા પણ વધી શકે છે.
ઇન્ડસ્ટ્રીનું શું કહેવું છે?
ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓનું કહેવું છે કે જો નો કોસ્ટ EMI સ્કીમ બંધ થાય છે, તો વ્યાજનો ખર્ચ સીધો એ જ ગ્રાહકોએ ભોગવવો પડશે જેઓ હપ્તેથી (EMI પર) ફોન ખરીદશે. જ્યારે જે લોકો પૂરેપૂરું ચુકવણું એકસાથે કરશે, તેમને ફોન ઓછી કિંમતમાં મળી જશે. અધિકારીઓનું એ પણ કહેવું છે કે સામાન્ય કન્ઝ્યુમર લોનનું વ્યાજ ઘણીવાર એ ખર્ચ કરતાં ઓછું હોય છે, જે કંપનીઓ નો કોસ્ટ EMI ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ભોગવે છે.
કિંમતમાં તફાવતનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું
AIMRA એ ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં સમાન હાર્ડવેર અને ફીચર્સવાળા સ્માર્ટફોનની કિંમતોમાં પણ તફાવત જોવા મળે છે. એસોસિએશનના જણાવ્યા મુજબ Realme C83 5G ની કિંમત Realme P4 Lite કરતાં વધુ બતાવવામાં આવી છે, જ્યારે બંને ડિવાઇસમાં લગભગ સમાન હાર્ડવેર આપવામાં આવ્યું છે. રિટેલર્સનું માનવું છે કે આવી કિંમતો પાછળ નો કોસ્ટ EMI જેવી સ્કીમનો ખર્ચ પણ એક કારણ હોઈ શકે છે.
હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય નહીં
હાલમાં સ્માર્ટફોન કંપનીઓ તરફથી આ માંગ પર કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય સામે આવ્યો નથી. આવામાં એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે કંપનીઓ નો કોસ્ટ EMI સ્કીમ ચાલુ રાખે છે કે પછી રિટેલર્સના સૂચન પર કોઈ ફેરફાર કરે છે. જો ભવિષ્યમાં આ દિશામાં કોઈ નિર્ણય લેવાય છે, તો તેની સીધી અસર સ્માર્ટફોનની કિંમતો અને ખરીદી કરવાની રીત પર પડી શકે છે.