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હવે સસ્તા મળી શકે છે સ્માર્ટફોન! No Cost EMI બંધ કરવાની માંગ ઉઠી, જાણો કારણ

End to No Cost EMI Scheme: તાજેતરમાં મોબાઇલ રિટેલર્સે દાવો કર્યો છે કે 'નો કોસ્ટ EMI' (No Cost EMI) ના કારણે ફોનની કિંમતો વધી રહી છે. હવે Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo, Oppo અને Realme જેવી કંપનીઓ પાસે આ સ્કીમ બંધ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 02, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:23 PM IST
હવે સસ્તા મળી શકે છે સ્માર્ટફોન! No Cost EMI બંધ કરવાની માંગ ઉઠી, જાણો કારણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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