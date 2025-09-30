ભારતમાં WhatsApp નું રિપ્લેસમેન્ટ મળી ગયું! દક્ષિણ ભારતની કંપનીએ બનાવેલી મેસેજિંગ એપના 1 મિલિયન ડાઉનલોડ થયા
Arattai New Messaging App : દક્ષિણ ભારતની એક કંપનીએ બનાવેલી મેસેજિંગ એપ વોટ્સએપ જેવી જ છે, તેના કેટલાક ફીચર્સ વોટ્સએપને પણ ટક્કર મારે તેવા છે
Arattai vs WhatsApp : માર્કેટમાં વોટ્સએપ જેવી જ નવી મેસેજિંગ એપ આવી ગઈ છે. Zoho ની મેસેજિંગ એપની લોકપ્રિયતા વધી ગઈ છે. માહિતી અનુસાર, માત્ર ત્રણ દિવસમાં સાઇન-અપમાં 100 ગણો વધારો થયો છે. પ્લે સ્ટોર પર ડાઉનલોડ્સ 1 મિલિયનને વટાવી ગયા છે.
Arattai એપની લોકપ્રિયતા દરરોજ વધી રહી છે. ૨૧ સપ્ટેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા રોજિંદા એપ્લિકેશનોના સ્વદેશી સંસ્કરણો અપનાવવાના આહ્વાન બાદ, લોકોએ રોજિંદા એપ્લિકેશનોના સ્વદેશી સંસ્કરણો અપનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. પરિણામે, Arattai એપ્લિકેશનના દૈનિક ડાઉનલોડ્સની સંખ્યા ૩,૦૦૦ થી વધીને ૩,૫૦,૦૦૦ થઈ ગઈ છે. કંપની હવે આ અચાનક વધારાને પહોંચી વળવા માટે તેની સેવાઓ તૈયાર કરી રહી છે.
આમ છતાં, ઘણા લોકોને હજુ પણ WhatsAppના સ્વદેશી સંસ્કરણ પર સ્વિચ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. તેઓ એપ્લિકેશન પર તેમના પરિચિતોને શોધી શકતા નથી, અને તેમની સાથેની ચેટ્સ WhatsApp પર રહે છે. તો, ચાલો સમજાવીએ કે તમે તમારા મિત્રો અને પરિવારને Arratai એપ્લિકેશન પર કેવી રીતે આમંત્રિત કરી શકો છો અને તમારી WhatsApp ચેટ્સ Arratai એપ્લિકેશન પર કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. બંને ખૂબ જ સરળ છે; ચાલો પ્રક્રિયા સમજીએ.
Arattai ની લોકપ્રિયતા ઘણા પરિબળો દ્વારા પ્રેરિત છે, જેમાં સ્વદેશી ઉત્પાદનો માટે સરકારનો દબાણનો સમાવેશ થાય છે. આ પછી, કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને X પ્લેટફોર્મ (અગાઉ ટ્વિટર) પર Arattai મેસેજિંગ એપ વિશે પોસ્ટ કરી. આનાથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર Arattai વિશે ચર્ચા થઈ, જેના કારણે ઘણા લોકો એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા લાગ્યા.
Arattai એપ્લિકેશન શું છે?
Arattai એક મેસેજિંગ એપ્લિકેશન છે જેને WhatsAppનું ભારતીય સંસ્કરણ ગણી શકાય. સ્વદેશી એપ્લિકેશનો અપનાવવાનો ટ્રેન્ડ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે, પ્રધાનમંત્રીના આહ્વાનને અનુસરીને, IT મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સત્તાવાર કામ માટે Zoho પર શિફ્ટ થવાનું સૂચન કર્યું. નોંધનીય છે કે Arattai એપ પણ Zoho ની માલિકીની છે. ચેન્નાઈ સ્થિત Zoho ના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુ છે. Arattai એપ આ ભારતીય કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી ઘણી Zoho એપ્સમાંની એક છે. Zoho ની Arattai ઉપરાંત, ઘણા અન્ય ટૂલ્સ ઉપલબ્ધ છે જેનો ઉપયોગ ઘણી મોટી કંપનીઓ તેમના કામકાજ ચલાવવા માટે કરે છે.
Arattai એપ ફીચર્સ
Arattai એપ વોટ્સએપ જેવી ઘણી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. Zoho કોર્પોરેશન એપને સુધારવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. આ સુવિધાઓમાં શામેલ છે:
- વ્યક્તિગત અને જૂથ ચેટ્સ માટે સપોર્ટ.
- ટેક્સ્ટ, મીડિયા અને ફાઇલ શેરિંગ માટે સપોર્ટ.
- ઓડિયો અને વિડીયો કોલ્સ માટે એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન સપોર્ટેડ છે.
- ડેસ્કટોપ એપ સહિત મલ્ટી-ડિવાઇસ સપોર્ટ.
- સર્વિસર્સ માટે વાર્તાઓ અને ચેનલો સપોર્ટેડ છે.
Zoho એ જણાવ્યું હતું કે તે ગોપનીયતા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને તેની મેસેજિંગ એપ, Arattai પર વ્યક્તિગત ડેટાનું મોનેટાઈઝેશન નહિ કરે. આ એક મુખ્ય કારણ છે કે ભારતીય યુઝર્સ Arattai ને પસંદ કરી રહ્યા છે.
Arattai પોસ્ટ કર્યું, નંબર 1 બન્યું
Arattai એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કર્યું. પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે હવે એપ સ્ટોરમાં સોશિયલ નેટવર્કિંગ પ્લેટફોર્મ પર નંબર 1 એપ બની ગઈ છે.
ઘણા વપરાશકર્તાઓને OTP સાથે સમસ્યાઓ છે
Arattai એપ પર ડાઉનલોડ્સ એટલા વધી ગયા છે કે ઘણા વપરાશકર્તાઓને વન-ટાઇમ પાસવર્ડ્સ (OTP) મોડેથી મળી રહ્યા છે, જે કંપનીએ આ સમસ્યાની જાણ કરી હતી, અને આ સમસ્યા ટૂંક સમયમાં ઉકેલાઈ ગઈ છે.
જો તમે સ્વદેશી મેસેજિંગ એપ Arratai પર સ્વિચ કરવા માંગતા હો, પરંતુ તમારા મિત્રો અને પરિવાર એપ્લિકેશન પર નથી, તો તમે તેમને સરળતાથી Arratai એપ પર આમંત્રિત કરી શકો છો અને તેમની સાથેની તમારી WhatsApp ચેટ્સ Arratai એપ પર ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.
Arattai પર મિત્રોને કેવી રીતે આમંત્રિત કરવા
જો તમે Arattai નો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો પરંતુ WhatsApp ને બદલી શકતા નથી કારણ કે તમારી પાસે કોઈ મિત્ર કે પરિવારનો સભ્ય નથી, તો Arattai એપ તમારા પરિચિતોને આમંત્રિત કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.
પ્રથમ, તમારા મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરો. પ્રક્રિયા WhatsApp પર લોગ ઇન કરવા જેવી જ છે. એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, તમારો ફોન નંબર દાખલ કરો, OTP દ્વારા તેને ચકાસો અને લોગ ઇન કરો. જો તમે પહેલીવાર લોગ ઇન કરી રહ્યા છો, તો
તમારે કેટલીક વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર પડશે, જેમ કે તમારું નામ
આગળ, એપ્લિકેશનની ડાબી બાજુના મેનૂ પર ટેપ કરો અને સંપર્કો પર ટેપ કરો. જો પૂછવામાં આવે, તો Arattai ને તમારા બધા સંપર્કોની ઍક્સેસ આપો. આ જરૂરી છે જેથી એપ તમારા કયા સંપર્કો પહેલાથી જ એપ પર છે તે ચકાસી શકે.
સંપર્કોની ઍક્સેસ આપ્યા પછી, એપ પર પહેલાથી જ રહેલા તમારા સંપર્કો દેખાશે. જો કે, જો તમે કોઈને એપમાં આમંત્રિત કરવા માંગતા હો, તો તમને સંપર્કોની ટોચ પર "મિત્રને આમંત્રણ આપો" વિકલ્પ મળશે. આ વિકલ્પ પર ટેપ કરવાથી તમને બે વિકલ્પો મળશે. પ્રથમ, તમે તમારા સંપર્કનું નામ શોધી શકો છો અને તેમને SMS દ્વારા Arattai માં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરી શકો છો. તમારા સંપર્કને SMS દ્વારા Arrattai ડાઉનલોડ કરવા માટે એક લિંક પ્રાપ્ત થશે.
અથવા, તમે બીજી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને Arattai માં જોડાવા માટે તમારા સંપર્કને આમંત્રિત કરવા માટે Share Arattai પર ટેપ કરી શકો છો.
WhatsApp ચેટ્સ ટ્રાન્સફર કરો
એકવાર તમારા સંપર્કો Arrattai એપ પર આવી જાય, પછી તમે થોડા સરળ પગલાંમાં તેમની સાથેની તમારી WhatsApp ચેટ્સ Arrattai એપમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. આ કરવા માટે, તમારે આ કરવાની જરૂર છે:
તે વ્યક્તિ સાથેની તમારી WhatsApp ચેટ પર જાઓ.
ચેટ પર ગયા પછી, ઉપર જમણી બાજુએ ત્રણ-બિંદુવાળા મેનૂ પર ક્લિક કરો.
