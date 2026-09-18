/સ્પામ કોલ કરનારાઓ મુશ્કેલીમાં! TRAIએ નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, AI શંકાસ્પદ નંબરોની કરશે ઓળખ, થશે મોટી કાર્યવાહી

TRAI Spam Call New Rules: મોબાઇલ યુઝર્સ ઘણીવાર અનિચ્છનીય સ્પામ કોલ્સ, ઑફર્સ અને પ્રમોશનલ કોલ્સનો પરેશાન થાય છે. આ કોલ્સ, ક્યારેક ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા લોન સંબંધિત, ઘણીવાર મહત્વપૂર્ણ કોલ્સ ચૂકી જાય છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (TRAI)એ હવે કડક પગલાં લીધાં છે.
TRAIએ સ્પામ કોલ્સ અને ઓટોમેટેડ કોલ્સ સામે એક નવું અને મજબૂત સુરક્ષા લેવલ બનાવ્યું છે. આ વખતે, નિયમોમાં AIનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી નકલી કોલર્સ માટે છટકી જવાનું વધુ મુશ્કેલ બને છે. વધુમાં, વ્યવસાયો અને કંપનીઓ તરફથી A2P (એપ્લિકેશન-ટુ-પર્સન) સંદેશાવ્યવહાર પણ નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, ગ્રાહકોને ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં નિર્ણયો સામે અપીલ કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે.
સ્પામ કોલ્સ ઓળખવા માટે AI
નવા નિયમો હેઠળ, ટેલિકોમ કંપનીઓ એવા મોબાઇલ નંબરોને ઓળખવા માટે AI આધારિત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરશે જે હાઈ લેવલની સ્પામ પ્રવૃત્તિ પેદા કરી શકે છે. આ શંકાસ્પદ નંબરો વિશેની માહિતી અન્ય ટેલિકોમ કંપનીઓ સાથે પણ શેર કરી શકાય છે. જો એક જ મોકલનાર સાથે સંકળાયેલા અનેક નંબરોને સ્પામ તરીકે ઓળખવામાં આવે, તો વધુ તપાસ શરૂ કરી શકાય છે.
જો 10 દિવસની અંદર મોકલનાર સાથે સંકળાયેલા 5 કે તેથી વધુ નંબરોને સ્પામ તરીકે ઓળખવામાં આવે, તો કંપની KYC અને ભૌતિક ચકાસણીની ફરી ચેકિંગ શરૂ કરી શકે છે. આ પછી, જો જરૂરી હોય તો આઉટગોઇંગ કોલ્સ અને અન્ય સેવાઓને સસ્પેન્ડ કરી શકાય છે. વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવાથી ડિસ્કનેક્શન પણ થઈ શકે છે.
ઓટોમેટેડ કોલ્સ માટે નવા નિયમો
TRAIએ એપ્લિકેશન-ટુ-પર્સન (A2P) કોલ્સ માટે પણ નિયમો બનાવ્યા છે. આ કોલ્સ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા સીધા નંબર ડાયલ કરતા નથી, પરંતુ તે એપ્લિકેશન, સોફ્ટવેર સિસ્ટમ અથવા ઓટોમેટેડ પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આમાં ઓટોડાયલ્ડ કોલ્સ, રોબોકોલ્સ, પ્રી-રેકોર્ડેડ મેસેજ અને કૃત્રિમ અથવા રેકોર્ડ કરેલા અવાજો સાથેના કોલ્સનો સમાવેશ થાય છે.
A2P કોલિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતી કંપનીઓ અને અન્ય સંસ્થાઓએ હવે તેમના ટેલિકોમ ઓપરેટરોને માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. તેઓએ આ કોલ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નંબરો વિશે પણ માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. જો A2P કોલ અગાઉથી જાહેર કરવામાં ન આવે, તો તેને અનિચ્છનીય વાણિજ્યિક સંદેશાવ્યવહાર માનવામાં આવી શકે છે.
A2P કોલ્સ માટે ચાર્જ
નવા નિયમો કેટલાક A2P કોલ્સ માટે ટર્મિનેશન ચાર્જ પણ લગાવે છે. આ ચાર્જ પ્રતિ મિનિટ 5 પૈસા સુધીનો હોઈ શકે છે. જો કે, નિયમન કરેલ કોમર્શિયલ કોમ્યુનિકેશન માટે નિયુક્ત નંબરિંગ સિરીઝમાં કરવામાં આવતા કોલ્સ અને TRAI દ્વારા ખાસ મંજૂર કરાયેલા કોલ્સ આ ચાર્જમાંથી મુક્ત રહેશે.
કોલ મેનેજમેન્ટ એપ્સ પણ પ્રતિબંધિત
TRAIએ કોલ મેનેજમેન્ટ એપ્સ માટે નવા નિયમો પણ નક્કી કર્યા છે. આવી એપ્સ હવે 140xx, 1600xx અને 1601xx નંબરિંગ શ્રેણીમાંથી કોલને સ્પામ તરીકે બ્લોક, ફિલ્ટર અથવા લેબલ કરી શકશે નહીં. કોમર્શિયલ હેડર્સ અને કન્ટેન્ટ ટેમ્પ્લેટ્સના દુરુપયોગને રોકવા માટે સુરક્ષા પગલાં પણ ઉમેરવામાં આવ્યા છે.