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સ્પામ કોલ કરનારાઓ મુશ્કેલીમાં! TRAIએ નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, AI શંકાસ્પદ નંબરોની કરશે ઓળખ, થશે મોટી કાર્યવાહી

TRAI Spam Call New Rules: સ્પામ કોલ્સથી પરેશાન મોબાઇલ યુઝર્સ માટે થોડી રાહત છે. ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (TRAI)એ છેતરપિંડી અને અનિચ્છનીય કોલ્સ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિ(AI) પર આધારિત નવા અને કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 18, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:20 PM IST
સ્પામ કોલ કરનારાઓ મુશ્કેલીમાં! TRAIએ નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, AI શંકાસ્પદ નંબરોની કરશે ઓળખ, થશે મોટી કાર્યવાહી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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