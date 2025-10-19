સીનિયર સિટીજન માટે સમ્માન પ્લાન લાવી કંપની, 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે, દરરોજ મળશે 2GB ડેટા, રોજનો ખર્ચ છે માત્ર 5 કરતા ઓછો
BSNL Samman Plan: આ ખાસ BSNL પ્લાનની કિંમત 1,812 રૂપિયા છે અને તેની વેલિડિટી 365 દિવસ છે. કિંમત અને વેલિડિટીને ધ્યાનમાં લેતા, પ્લાનની દરરોજની કિંમત 4.96 રૂપિયા હશે, એટલે કે પ્રતિ દિવસ 5 રૂપિયા કરતા ઓછી.
BSNL ઘણીવાર તેના ગ્રાહકોને અનોખા પ્લાનથી આશ્ચર્યચકિત કરે છે, અને હવે કંપનીએ વધુ એક પ્રભાવશાળી પ્લાન સાથે લોકો, ખાસ કરીને વરિષ્ઠ નાગરિકોના દિલ જીતી લીધા છે. BSNL એ દિવાળીના ખાસ પ્રસંગે વરિષ્ઠ નાગરિકોને ખાસ ભેટ આપવા માટે અનોખો BSNL સન્માન પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ એક મર્યાદિત સમયગાળાનો પ્લાન છે. જો તમે વારંવાર રિચાર્જની ઝંઝટમાં ન પડવા માંગતા હો અને તમારા માતાપિતા માટે સસ્તું 365 દિવસનો પ્લાન શોધી રહ્યા છો, તો BSNL સન્માન પ્લાન એક સંપૂર્ણ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ પ્લાન સાથે તમને શું મળશે...
BSNL સન્માન પ્લાન
BSNLનો આ ખાસ પ્લાન ₹1812 છે અને તેની વેલિડિટી 365 દિવસ છે. કિંમત અને વેલિડિટીને ધ્યાનમાં લેતા, પ્લાનની દૈનિક કિંમત ₹4.96 હશે, એટલે કે ₹5 કરતા ઓછી. આ પ્લાન ગ્રાહકોને 365 દિવસ માટે બધા નેટવર્ક પર અમર્યાદિત કોલ્સ, 2 જીબી દૈનિક ડેટા અને 100 એસએમએસ સંદેશા આપે છે. વધુમાં, કંપની આ પ્લાન સાથે મફત સિમ કાર્ડ પણ ઓફર કરી રહી છે. આ પ્લાનમાં 6 મહિનાનું BiTV પ્રીમિયમ સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ શામેલ છે.
નોંધ: આ પ્લાન નવા વપરાશકર્તાઓ (વરિષ્ઠ નાગરિકો) માટે છે. કંપનીએ તેની વેબસાઇટ પર જણાવ્યું છે કે આ ઓફર 18 ઓક્ટોબરથી 18 નવેમ્બર સુધી માન્ય છે. BSNL ગ્રાહકો આ પ્લાન વિશે તેમની નજીકની BSNL ઓફિસ, સત્તાવાર વેબસાઇટ, BSNL સેલ્ફ કેર એપ અને ટોલ-ફ્રી નંબર 18001801503 પરથી પણ માહિતી મેળવી શકે છે.
BSNL ટ્વીટ
This Diwali, BSNL salutes the wisdom that connects every generation.
Introducing BSNL Samman Offer - a special gift for our Senior Citizens.
Enjoy 2GB/day, Unlimited Calls , Free SIM, BiTV premium subscription for 6 months with 365 days validity.
Offer Valid from 18 Oct – 18… pic.twitter.com/E5teZuEaxH
— BSNL India (@BSNLCorporate) October 19, 2025
