સીનિયર સિટીજન માટે સમ્માન પ્લાન લાવી કંપની, 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે, દરરોજ મળશે 2GB ડેટા, રોજનો ખર્ચ છે માત્ર 5 કરતા ઓછો

BSNL Samman Plan: આ ખાસ BSNL પ્લાનની કિંમત 1,812 રૂપિયા છે અને તેની વેલિડિટી 365 દિવસ છે. કિંમત અને વેલિડિટીને ધ્યાનમાં લેતા, પ્લાનની દરરોજની કિંમત 4.96 રૂપિયા હશે, એટલે કે પ્રતિ દિવસ 5 રૂપિયા કરતા ઓછી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:03 PM IST

BSNL ઘણીવાર તેના ગ્રાહકોને અનોખા પ્લાનથી આશ્ચર્યચકિત કરે છે, અને હવે કંપનીએ વધુ એક પ્રભાવશાળી પ્લાન સાથે લોકો, ખાસ કરીને વરિષ્ઠ નાગરિકોના દિલ જીતી લીધા છે. BSNL એ દિવાળીના ખાસ પ્રસંગે વરિષ્ઠ નાગરિકોને ખાસ ભેટ આપવા માટે અનોખો BSNL સન્માન પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ એક મર્યાદિત સમયગાળાનો પ્લાન છે. જો તમે વારંવાર રિચાર્જની ઝંઝટમાં ન પડવા માંગતા હો અને તમારા માતાપિતા માટે સસ્તું 365 દિવસનો પ્લાન શોધી રહ્યા છો, તો BSNL સન્માન પ્લાન એક સંપૂર્ણ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ પ્લાન સાથે તમને શું મળશે...

BSNL સન્માન પ્લાન

BSNLનો આ ખાસ પ્લાન ₹1812 છે અને તેની વેલિડિટી 365 દિવસ છે. કિંમત અને વેલિડિટીને ધ્યાનમાં લેતા, પ્લાનની દૈનિક કિંમત ₹4.96 હશે, એટલે કે ₹5 કરતા ઓછી. આ પ્લાન ગ્રાહકોને 365 દિવસ માટે બધા નેટવર્ક પર અમર્યાદિત કોલ્સ, 2 જીબી દૈનિક ડેટા અને 100 એસએમએસ સંદેશા આપે છે. વધુમાં, કંપની આ પ્લાન સાથે મફત સિમ કાર્ડ પણ ઓફર કરી રહી છે. આ પ્લાનમાં 6 મહિનાનું BiTV પ્રીમિયમ સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ શામેલ છે.

નોંધ: આ પ્લાન નવા વપરાશકર્તાઓ (વરિષ્ઠ નાગરિકો) માટે છે. કંપનીએ તેની વેબસાઇટ પર જણાવ્યું છે કે આ ઓફર 18 ઓક્ટોબરથી 18 નવેમ્બર સુધી માન્ય છે. BSNL ગ્રાહકો આ પ્લાન વિશે તેમની નજીકની BSNL ઓફિસ, સત્તાવાર વેબસાઇટ, BSNL સેલ્ફ કેર એપ અને ટોલ-ફ્રી નંબર 18001801503 પરથી પણ માહિતી મેળવી શકે છે.

Introducing BSNL Samman Offer - a special gift for our Senior Citizens.

Enjoy 2GB/day, Unlimited Calls , Free SIM, BiTV premium subscription for 6 months with 365 days validity.

Offer Valid from 18 Oct – 18… pic.twitter.com/E5teZuEaxH

— BSNL India (@BSNLCorporate) October 19, 2025

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

