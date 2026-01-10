95 KM રેન્જ, 7 વર્ષની વોરંટી... લોન્ચ થયું Suzukiનું પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, જાણો કેટલી છે કિંમત
Suzuki First Electric Scooter : Suzukiએ ભારતમાં તેનું પહેલું ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર e-Access લોન્ચ કર્યું છે, જે 95 કિમીની રેન્જ ધરાવે છે અને તેની ટોપ સ્પીડ 71 kmph છે. આ સ્કૂટર 7 વર્ષની વોરંટી સાથે આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં આ સ્કૂટર્સના ફીચર્સ અને તેની કિંમત વિશે જાણીશું.
Suzuki First Electric Scooter : ઈલેક્ટ્રિક ટૂ-વ્હીલરની વધતી માંગ વચ્ચે સુઝુકીએ પણ ભારતીય EV માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરી છે. Suzuki Motorcycle Indiaએ તેનું પહેલું ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર e-Access લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્કૂટરની રેન્જ, ફીચર્સ અને ઓફર્સ શાનદાર છે, જે ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરશે. કંપનીએ શહેરી લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે.
સુઝુકી ઇ-એક્સેસ કિંમત અને બુકિંગ
સુઝુકી ઇ-એક્સેસ ભારતમાં 1,88,490 (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ બુકિંગ પણ શરૂ કરી દીધું છે. ગ્રાહકો તેને દેશભરના અધિકૃત સુઝુકી ડીલરશીપ પર તેમજ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા બુક કરી શકે છે. સુઝુકી ઇ-એક્સેસ સૌપ્રથમ ઇન્ડિયા મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2025માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેણે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. આ લોન્ચ સાથે સુઝુકી સત્તાવાર રીતે ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં એન્ટ્રી કરી છે.
કંપની સુઝુકી ઈ-એક્સેસ સાથે અનેક આકર્ષક ઓફર્સ પણ આપી રહી છે. કોઈ વધારાના ખર્ચ વિના 7 વર્ષ અથવા 80,000 કિલોમીટર સુધીની ખાસ વોરંટી આપવામાં આવી રહી છે. વધુમાં ત્રણ વર્ષ પછી સ્કૂટરના મૂલ્યના 60% સુધીની બાય-બેક ગેરંટી પણ આપે છે. હાલના સુઝુકી ગ્રાહકોને 10,000 સુધીનું લોયલ્ટી બોનસ અને નવા ગ્રાહકોને 7,000 સુધીનું વેલકમ બોનસ આપવામાં આવે છે. ફાઇનાન્સ સ્કીમ્સ 5.99% વ્યાજથી શરૂ થાય છે.
કલર ઓપ્શન સાથે સ્ટાઈલિશ લૂક
સુઝુકી ઈ-એક્સેસ ચાર ડ્યુઅલ-ટોન કલર ઓપ્શનમાં આવે છે. આમાં મેટાલિક મેટ બોર્ડેક્સ રેડ સાથે મેટાલિક મેટ બ્લેક, મેટાલિક મેટ ફાઇબ્રોઇન ગ્રે સાથે પર્લ ગ્રેસ વ્હાઇટ, મેટાલિક મેટ ફાઇબ્રોઇન ગ્રે સાથે પર્લ જેડ ગ્રીન અને મેટાલિક મેટ ફાઇબ્રોઇન ગ્રે સાથે મેટાલિક મેટ સ્ટેલર બ્લુ છે.
બેટરી, રેન્જ અને પર્ફોર્મન્સ
આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર 3.07 kWh લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ બેટરી દ્વારા સંચાલિત છે. જે સંપૂર્ણ ચાર્જ પર સ્કૂટર 95 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. મોટર 5.49 bhp પાવર અને 15 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે, જે તેને 71 કિમી/કલાકની ટોપ સ્પીડ સુધી જાય છે.
ચાર્જિંગ અને રાઇડ મોડ્સ
સુઝુકી ઇ-એક્સેસ પોર્ટેબલ ચાર્જર સાથે આવે છે. સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને સંપૂર્ણ ચાર્જ કરવામાં લગભગ 6 કલાક અને 42 મિનિટ લાગે છે, જ્યારે ફાસ્ટ ચાર્જર તેને 2 કલાક અને 12 મિનિટમાં ચાર્જ કરી શકે છે. સ્કૂટરમાં રિવર્સ મોડ અને રિજનરેટિવ બ્રેકિંગ સાથે ઇકો, રાઇડ A અને રાઇડ B જેવા રાઇડ મોડ્સ પણ છે.
