ના પેટ્રોલ, ના સીએનજી...ગોબર ગેસથી ચાલશે મારુતિ સુઝુકીની આ કાર

Suzuki Victoris CBG : સુઝુકીએ જાપાન મોબિલિટી શો 2025માં તેની નવી Victoris CBG રજૂ કરી. જે ગોબર ગેસ એટલે કે કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBO) પર ચાલે છે. આ ટેકનોલોજી ડેરી કચરામાંથી ઉત્પાદિત બાયોગેસ પર આધારિત છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:43 PM IST

ના પેટ્રોલ, ના સીએનજી...ગોબર ગેસથી ચાલશે મારુતિ સુઝુકીની આ કાર

Suzuki Victoris CBG : ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ ઝડપથી વૈકલ્પિક ઇંધણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આ દિશામાં એક મોટું પગલું ભરતા સુઝુકીએ જાપાન મોબિલિટી શો 2025માં તેની નવી કાર વિક્ટોરિસ સીબીજી રજૂ કરી છે. આ કાર કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG) પર ચાલશે. આ નવીન પ્રોજેક્ટનો હેતુ નવીનીકરણીય ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ વધારવા અને ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવાનો છે.

સુઝુકી વિક્ટોરિસ સીબીજી

સુઝુકી વિક્ટોરિસ સીબીજી કંપનીના હાલના CNG મોડેલ પર આધારિત એક નવું વેરિઅન્ટ છે. તે કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG)ને તેના પ્રાથમિક ઇંધણ તરીકે ઉપયોગ કરે છે. આ બાયોગેસ ડેરી કચરામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કંપનીએ 2022માં આ પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કર્યું હતું અને હવે ટેકનોલોજી લાગુ કરવામાં આવી છે.

કેવી રીતે બને છે ગોબર ગેસ ?

સીબીજી સંપૂર્ણપણે નવીનીકરણીય ઉર્જા સ્ત્રોત છે. તે કુદરતી ગેસ (CNG)થી અલગ છે કારણ કે CNG અશ્મિભૂત ઇંધણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે સીબીજી પ્રાણી અને કાર્બનિક કચરામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેને પર્યાવરણ માટે કાર્બન-તટસ્થ માનવામાં આવે છે, એટલે કે તેનો ઉપયોગ ન્યૂનતમ પ્રદૂષણનું કારણ બને છે. સુઝુકી ભારતમાં અનેક ડેરી સહકારી સંસ્થાઓ સાથે મળીને નાના બાયોગેસ પ્લાન્ટ પણ વિકસાવી રહી છે જેથી સ્થાનિક સ્તરે આ ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય.

ડિઝાઇન અને ટેકનોલોજીમાં નવીનતાઓ

વિક્ટોરિસ સીબીજીની ડિઝાઇન મોટાભાગે તેના સીએનજી વર્ઝન જેવી જ છે, પરંતુ કેટલાક નોંધપાત્ર સુધારાઓ સાથે. સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેમાં અંડરફ્લોર ગેસ ટાંકી છે, જે બૂટ સ્પેસમાં વધારો કરે છે. વધુમાં, આ પ્રોટોટાઇપ મોડેલમાં ખાસ સુઝુકી કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોમિથેન ગેસ ડેકલ્સ છે, જે તેને અન્ય વર્ઝનથી અલગ પાડે છે.

કંપનીની મલ્ટી-પાવરટ્રેન વ્યૂહરચના

સુઝુકીએ વિક્ટોરિસ પ્લેટફોર્મને વિવિધ પાવરટ્રેન માટે અનુકૂળ બનાવવા માટે ડિઝાઇન કર્યું છે. આ જ કારણ છે કે મોડેલ ચાર વિકલ્પોમાં કાર્ય કરી શકે છે. પેટ્રોલ માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ, સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ, CNG અને હવે CBG. આનો અર્થ એ છે કે ભવિષ્યમાં, કંપની વિવિધ ઇંધણ પર ચાલવા માટે એક જ કાર ઓફર કરી શકે છે.
 

