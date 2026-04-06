Tariff Hike 2026: 90 નહીં હવે આ પ્લાનમાં મળશે માત્ર 30 દિવસની વેલિડિટી, JIO એ આપ્યો ઝટકો

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyTariff Hike 2026: 90 નહીં હવે આ પ્લાનમાં મળશે માત્ર 30 દિવસની વેલિડિટી, JIO એ આપ્યો ઝટકો

Jio 195 Plan Validity: Reliance Jio એ રિચાર્જ પ્લાનની કિંતમમાં વધારો કર્યા વગર ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. જિયોએ પોતાના એક ડેટા પેકની વેલિડિટી 3 મહિનાથી ઘટાડી 1 મહિનાની કરી દીધી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:46 AM IST
  • રિલાયન્સ જિયોએ ભાવ વધાર્યા વગર કર્યો દાવ
  • આ ડેટા પેકની વેલિડિટીમાં કરી દીધો ઘટાડો
  • હવે 90 દિવસની જગ્યાએ માત્ર 1 મહિનાની વેલિડિટી
     

Reliance Jio એ કિંમત વધાર્યા વગર ગ્રાહકોને જોરદાર ઝટકો આપ્યો છે. હકીકતમાં કંપનીએ 195 રૂપિયાવાળા પ્લાનમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. કંપનીએ આ Cricket Data Pack ની વેલિડિટીને 60 દિવસ ઘટાડી દીધી છે. આ સસ્તા પ્લાનમાં વેલિડિટી સિવાય કોઈ ફેરફાર થયો છે કે નહીં? આજે અમે તમને આ પ્લાન સાથે જોડાયેલા દરેક સવાલોનો જવાબ આપીશું.

Jio 195 Plan Details
ટેલીકોમ ટોક પ્રમાણે અપડેટેડ પેક હેઠળ સબ્સક્રાઇબર્સને કુલ 15જીબી હાઈ સ્પીડ ડેટાનો ફાયદો મળશે. ડેટા ખતમ થયા બાદ સ્પીડ ઘટીને 64Kbps થઈ જશે. મહત્વનું છે કે આ એક ડેટા પેક છે, તેમાં વોયસ કોલિંગ કે એસએમએસનો બેનિફિટ્સ સામેલ નથી.

ડેટા સિવાય આ પ્લાનમાં 90 દિવસ માટે ફ્રી  JioHotstar Mobile નું ફ્રી એક્સેસ આપવામાં આવે છે. જો તમને પણ ક્રિકેટ જોવા કે પછી ઓટીટી પર મૂવી કે શો જોવામાં રસ છે તો તમને આ ફ્રી બેનિટિસ પસંદ આવી શકે છે. ડેટા અને એક્સ્ટ્રા સબ્સક્રિપ્શનના ફાયદામાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. કંપનીએ 90 દિવસની વેલિડિટી ઘટાડી 30 દિવસ કરી ગ્રાહકોનો ખર્ચ વધારી દીધો છે.

Jio 195 Validity

કઈ રીતે ગ્રાહકો પર ભાર વધ્યો, સમજો
પહેલા આ પ્લાન 195 રૂપિયામાં તમને 90 દિવસની વેલિડિટી આપી રહ્યો હતો, તેનો મતલબ છે કે આ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવાનો દરરોજનો ખર્ચ લગભગ 2.16 રૂપિયા હતો. તો હવે 195 રૂપિયામાં રિલાયન્સ જિયો તરફથી માત્ર 30 દિવસની વેલિડિટી મળશે. તેવામાં જો દરરોજના ખર્ચ પ્રમાણે ગણશો તો લગભગ 6.50 રૂપિયા પહોંચી ગયો છે. તેનો મતલબ છે કે ડેલી ખર્ચમાં લગભગ 4.34 રૂપિયાના વધારાથી તમારા ખિસ્સા પર ભાર વધી ગયો છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

