ગામડા અને શહેરમાં ચલાવવા માટે બેસ્ટ, આ છે ભારતની 5 સૌથી સસ્તી ડીઝલ કાર, જાણો કિંમત
Best Diesel Cars: ભારતીય બજારમાં ડીઝલ કારે આજે પણ પોતાની પકડ બનાવી રાખી છે. માઇલેજ, પાવર અને ટકાઉપણાને કારણે તે ગામથી લઈને શહેર સુધી પોપુલર છે. જો તમે બજેટ ફ્રેન્ડલી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ કારની તુલનામાં ડીઝલ કાર ખરીદવાનું હજુ પણ લોકો પસંદ કરે છે, ખાસ કરી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં જ્યાં લોકો માઇલેજ અને પાવર બંનેને મહત્વ આપે છે. તાજેતરમાં GST ઘટાડા બાદ ઘણી ડીઝલ કાર પહેલાથી વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે. જો તમે પણ ડીઝલ કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો જે બજેટમાં હોય અને લાંબી સફરમાં સાથ આવે તો આજે અમે તમને 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવતી 5 શાનદાર ડીઝલ કાર વિશે માહિતી આપીશું.
Tata Altroz Diesel
Tata Altroz ભારતીય બજારની સૌથી સસ્તી ડીઝલ પ્રીમિયમ હેચબેકમાંથી એક છે. તેમાં 1.5-લીટર ટર્બો ડીઝલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 90 PS નો પાવર અને 200 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ કાર 23.64 kmpl ની માઇલેજ આપવા માટે જાણીતી છે. જીએસટી ઘટાડા બાદ Altroz Diesel ની શરૂઆતી કિંમત હવે 8.10 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થઈ ગઈ છે. Altroz Diesel પોતાની મજબૂત બિલ્ડ ક્વોલિટી, કમફર્ટ અને પ્રીમિયમ ફીચર્સને કારણે મિડલ ક્લાસ ગ્રાહકોની પસંદ બનેલી છે.
Mahindra Bolero
જો તમારે મજબૂત અને ટકાઉ SUV જોઈએ જે ખરાબ રસ્તામાં પણ સારૂ પ્રદર્શન આપે તો મહિન્દ્રા બોલેરો તમારા માટે પરફેક્ટ વિકલ્પ છે. તેમાં 1.5 લીટર mHawk75 ડીઝલ એન્જિન છે, જે 75 PS નો પાવર અને 210 Nm નો ટોર્ક આપે છે. તેની માઇલેજ લગભગ 16 કિમી પ્રતિ લીટર છે. બોલેરોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.99 લાખથી શરૂ થાય છે. આ એસયુવી વર્ષોથી ગામડા અને ના શહેરમાં પોતાની મજબૂતી અને ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચને કારણે પોપુલર છે.
Mahindra Bolero Neo
બોલેરોનું આધુનિક સ્વરૂપ ઇચ્છતા લોકો માટે, મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. તેમાં 16-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ, ચામડાની સીટો, રીઅર-વ્યૂ કેમેરા, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ શામેલ છે. તે 1.5-લિટર mHAWK100 એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 98.6 bhp અને 260 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. બોલેરો નીઓની કિંમત ₹8.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. આ SUV શહેર અને ગ્રામીણ બંને ડ્રાઇવિંગ માટે આદર્શ છે.
Kia Sonet Diesel
કોમ્પેક્ટ SUV સેગમેન્ટમાં Kia Sonet Diesel એક પોપુલર વિકલ્પ બની ગઈ છે. તેમાં 1.5-લીટર CRDi એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 6-સ્પીડ iMT અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે. તેની માઇલેજ આશરે 24.1 kmpl સુધી છે, જે આ સેગમેન્ટમાં શાનદાર છે. 8.98 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતી કિંમતની સાથે Kia Sonet Diesel પોતાના પ્રીમિયમ લુક અને ફીચર્સને કારણે યુવાઓની પસંદ બની ગઈ છે.
Tata Nexon Diesel
Tata Nexon Diesel દેશની સૌથી સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર કોમ્પેક્ટ એસયુવીમાંથી એક છે. તેમાં 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિન મળે છે, જે 24.08 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. જીએસટી કટ બાદ નેક્સોન ડીઝલની કિંમત 9.01 લાખથી શરૂ થાય છે. ટાટા નેક્સોન 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ સાથે આવે છે.
