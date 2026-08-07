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TATAની મોટી તૈયારી! લાવી રહી છે 6 એરબેગ્સ અને 360 ડિગ્રી કેમેરાવાળી સસ્તી કાર, જાણો

TATA Upcoming Car: ટાટા ટિયાગો ફેસલિફ્ટ પછી, કંપની બીજી કાર માટે ફેસલિફ્ટની યોજના બનાવી રહી છે. ટાટા આ કારને તહેવારોની સીઝન પહેલા લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. અમે કંપનીની એકમાત્ર સેડાન ટાટા ટિગોર ફેસલિફ્ટ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. કારના આંતરિક અને બાહ્ય ભાગમાં ઘણા ફેરફારો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:58 PM IST
TATAની મોટી તૈયારી! લાવી રહી છે 6 એરબેગ્સ અને 360 ડિગ્રી કેમેરાવાળી સસ્તી કાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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