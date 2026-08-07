/TATAની મોટી તૈયારી! લાવી રહી છે 6 એરબેગ્સ અને 360 ડિગ્રી કેમેરાવાળી સસ્તી કાર, જાણો

TATA Upcoming Car: ટાટા એક નવી કાર લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ કંપનીની હાલની કારનું ફેસલિફ્ટેડ વર્ઝન હશે. કંપનીએ થોડા મહિના પહેલા જ ટાટા ટિયાગો ફેસલિફ્ટ (ICE + EV) લોન્ચ કરી હતી. હવે, કંપની તેની સેડાનને અપડેટ કરવા જઈ રહી છે. જે ટિગોર છે.
ટિગોરમાં ટિયાગો ફેસલિફ્ટ જેવા જ અપડેટ્સ જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. કારની ઓફિશિયલ લોન્ચ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. એવું અનુમાન છે કે કંપની તહેવારોની સીઝન પહેલા આ કાર લોન્ચ કરી શકે છે.
તેમાં નવા લુક અને ડિઝાઇન હશે
ટાટાએ જૂનમાં ટિગોર ફેસલિફ્ટ ડિઝાઇન માટે પેટન્ટ ફાઇલ કરી હતી. આ પેટન્ટથી કારની ડિઝાઇન વિશે ઘણી વિગતો બહાર આવી હતી. ઉદાહરણ તરીકે, આ કાર વધુ બોલ્ડ અને વધુ પ્રીમિયમ લુક આપશે. તેમાં પાતળા DRL સાથે નવા હેડલેમ્પ્સ હશે. આ હેડલેમ્પ્સને જોડતી ટ્રીમ ગ્લોસી બ્લેક રંગમાં ફિનિશ કરવામાં આવશે. એકંદરે, કારનો આગળનો ભાગ મોટાભાગે ટિયાગોથી પ્રેરિત દેખાશે. જો કે, બમ્પર સેક્શન થોડો અલગ હશે. તેમાં વર્ટિકલ અને હોરીઝોન્ટલ સ્લેટ્સ અને શાર્પ લાઇન્સ હશે.
આ ફેરફારો કારને વધુ શક્તિશાળી બનાવશે. SUVની વધતી જતી લોકપ્રિયતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ડિઝાઇન કંપનીને ફાયદો કરાવી શકે છે. વધુમાં, કારમાં ફ્રન્ટ કેમેરા હશે, જે 360-ડિગ્રી કેમેરા સેટઅપનો ભાગ હશે.
કારની સાઈડમાં મોટાભાગે કોઈ મોટા ચેન્જ કર્યા નથી. ORVM પર કેમેરા મળી શકે છે, જે 360-ડિગ્રી સરાઉન્ડ-વ્યૂ મોનિટર સિસ્ટમનો પણ ભાગ હશે. રીઅર-વ્યૂ: ટાટા ટિગોર ફેસલિફ્ટમાં સુધારેલા ટેલલેમ્પ્સ અને નવી બમ્પર ડિઝાઇન હશે.
ઇન્ટિરિયર કેવું હશે?
ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, તે નવી ટિયાગો જેવી જ સુવિધાઓ શેર કરશે. કંપની ફ્લોટિંગ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ ઓફર કરી શકે છે. કારમાં નવું ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર હશે. ટિયાગોમાં 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લે છે. વધુમાં, કારમાં વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે સાથે હશે. ટિગોર ફેસલિફ્ટમાં 6 એરબેગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ હોઈ શકે છે.
આ કારમાં સમાન 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન હશે, જે 86 પીએસ પાવર અને 113 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG કીટ સાથે પણ આવશે. આ વેરિઅન્ટ 75.5 પીએસ પાવર અને 96.5 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. કાર 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT સાથે આવશે.