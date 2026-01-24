Prev
TATAનો ઘમાકો ! Punch બાદ 5.59 લાખમાં લોન્ચ કરી વધુ એક ગાડી, 419 લિટરની બૂટ સ્પેસ સાથે આપે છે સૌથી મોટી CNGની ટાંકી

TATA New Car: ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સે પેટ્રોલ અને CNG વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચવા માટે સાથે તેની ફ્લીટ રેન્જને પણ વધારી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:41 PM IST

TATA New Car: ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ (TMPV)એ ભારતમાં પેટ્રોલ અને CNG વેરિઅન્ટમાં તેની નવી ફ્લીટ સેડાન, ટાટા XPRES લોન્ચ કરી છે. કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ માટે 5.59 લાખ રૂપિયા અને CNG વેરિઅન્ટ માટે 6.59 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. 

XPRES ખાસ કરીને વ્યાવસાયિક ફ્લીટ ઓપરેટરો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેનાથી ટેક્સી અને કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે વધુ સારી આવક અને ઓછો ખર્ચ શક્ય બને છે. બુકિંગ હવે તમામ અધિકૃત ફ્લીટ ડીલરશીપ પર ખુલ્લું છે.

પેટ્રોલ અને CNG એન્જિન

ટાટા XPRES કંપનીના 1.2-લિટર રેવોટ્રોન પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલ છે. પેટ્રોલ અને CNG બંને વેરિઅન્ટ લાંબા ગાળાના, સતત ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. આ કાર પર ટાટાનું ધ્યાન સુધારેલ ઇંધણ કાર્યક્ષમતા, ટકાઉપણું અને ઓછી જાળવણી પર છે, જે ફ્લીટ ગ્રાહકો માટે મુખ્ય પરિબળો છે.

70-લિટર ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડર

એક્સપ્રેસ CNGની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા તેની 70-લિટર (પાણીની ક્ષમતા) ટ્વીન-સિલિન્ડર CNG ટાંકી છે. આ તેના સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટી ક્ષમતાવાળી CNG સેટઅપ છે. મોટી CNG ટાંકી વારંવાર રિફ્યુઅલિંગની જરૂરિયાત ઘટાડે છે, જેનાથી લાંબા અંતરની મુસાફરી સરળ બને છે અને ઓપરેટિંગ સમય વધે છે.

ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડર હોવા છતાં, ટાટા એક્સપ્રેસે બૂટ સ્પેસ પર કોઈ સમાધાન કર્યું નથી. ટ્વીન-સિલિન્ડર પેકેજિંગ ખાતરી કરે છે કે તે સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ ઉપયોગી બૂટ સ્પેસ આપે છે. આ ખાતરી કરે છે કે ફ્લીટ ઓપરેટરો સામાનને કારણે બુકિંગ ગુમાવવાનું જોખમ ન લે. આ દરમિયાન, પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ, 419-લિટરની મોટી બૂટ સ્પેસ પ્રદાન કરે છે, જે પેટ્રોલ ફ્લીટ સેડાન સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટી માનવામાં આવે છે.

ફ્લીટ ગ્રાહકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે ટાટા 

ટાટા પેસેન્જર ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી લિમિટેડના ચીફ કોમર્શિયલ ઓફિસર વિવેક શ્રીવાસ્તવના જણાવ્યા અનુસાર, XPRESને ફ્લીટ ગ્રાહકોની રોજિંદા જરૂરિયાતો અને પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડર અને મોટી બૂટ સ્પેસ તેને કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે એક મજબૂત પસંદગી બનાવે છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

