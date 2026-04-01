આજથી ટાટાની કાર થઈ મોંઘી... જાણો પંચ, નેક્સોન, હેરિયર અને ટિયાગોની નવી કિંમતો
Tata Car Price Hike : આજથી એટલે કે 1 એપ્રિલથી ટાટા મોટર્સની કાર ખરીદવી વધુ મોંઘી થઈ ગઈ છે. કંપનીએ અગાઉ તેના વાહનોના ભાવમાં વધારો કરવાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો હતો. હવે તેના વિવિધ મોડેલોમાં ભાવ વધારા અંગેની ચોક્કસ વિગતો પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
- 1 એપ્રિલથી ટાટા મોટર્સે તેની કારની કિંમતમાં વધારો કર્યો
- ટાટાની કાર ખરીદવી હવે મોંઘી થઈ ગઈ છે
- ટાટા મોટર્સની વિવિધ કારમાં 1.09% સુધીનો ભાવ વધારો
Trending Photos
Tata Car Price Hike : આજથી એટલે કે 1 એપ્રિલથી ટાટા મોટર્સે તેની કારની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે. ટાટાની કાર ખરીદવી હવે મોંઘી થઈ ગઈ છે. કંપની બી-સેગમેન્ટ વાહન કેટેગરીમાં નોંધપાત્ર હાજરી ધરાવે છે અને સી-સેગમેન્ટમાં પણ સક્રિયપણે તેનો વ્યાપ વધારી રહી છે. કંપની તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવવા અને પાવરટ્રેન વિકલ્પો અને અન્ય સુવિધાઓના સંદર્ભમાં તેની કેટેગરીને વધુ વિસ્તૃત કરવા માટે નજીકના ભવિષ્યમાં ઘણા નવા વાહનો લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે.
આ કારના ભાવ યથાવત
કંપનીના ઉત્પાદનોની નવી કિંમત અંગે ટાટા મોટર્સે તેની વાહન કેટેગરીમાં 1.09% સુધીનો ભાવ વધારો લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જોકે આ ભાવ વધારા માટે કોઈ ચોક્કસ કારણ સત્તાવાર રીતે જણાવવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ તે વધતા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે હોઈ શકે છે.
જો કે, કેટલીક કાર માટે કોઈ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી અને તેમની મૂળ કિંમતો પહેલા જેટલી જ છે. આ કારમાં હેરિયર પેટ્રોલ, હેરિયર ડીઝલ, સફારી પેટ્રોલ અને સીએરા ડીઝલનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા વાહનોની મૂળ કિંમતો યથાવત છે.
આ કારના ભાવમાં વધારો
ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ, ટિગોરના મૂળ વેરિઅન્ટમાં સૌથી વધુ 1.09% ભાવ વધારો કરાયો છે. આ વધારો ₹6,000 જેટલો છે, જેની મૂળ કિંમત ₹5,48,990થી વધીને ₹5,54,990 (એક્સ-શોરૂમ) થઈ ગઈ છે. બીજા નંબરે પંચ પછે, જેમાં આશરે ₹5,000નો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. મૂળ વેરિઅન્ટ માટે આ વધારો 0.89% જેટલો છે, જેની કિંમત ₹5,59,990 થી વધીને ₹5,64,990 (એક્સ-શોરૂમ) થઈ ગઈ છે.
નેક્સોનની કિંમતમાં ₹5,100નો વધારો
આગામી કેટેગરીમાં નેક્સોન છે, જેનું બેઝ વેરિઅન્ટ હવે ₹5,100 મોંઘું થઈ ગયું છે. તેની નવી કિંમત ₹7,36,990 થઈ છે, જે અગાઉના ₹7,31,890 (એક્સ-શોરૂમ)થી વધીને ₹7,36,990 થઈ છે. આ 0.7%નો વધારો દર્શાવે છે. સફારી ડીઝલની કિંમતોમાં પણ વધારો થયો છે. તેની શરૂઆતની કિંમત હવે ₹14,74,990 થઈ છે, જે અગાઉના ₹14,66,290ની સરખામણીમાં ₹8,700નો વધારો દર્શાવે છે, જે લગભગ 0.59%ની સમકક્ષ છે.
ટિયાગોની કિંમતમાં પણ વધારો
ટિયાગોની કિંમતમાં પણ એપ્રિલ 2026માં વધારો જોવા મળ્યો છે, તેનું બેઝ વેરિઅન્ટ હવે ₹4,59,990થી શરૂ થાય છે, જે અગાઉના ₹4,57,490થી વધુ છે. આ ₹2,500 અથવા આશરે 0.55% (એક્સ-શોરૂમ)નો વધારો દર્શાવે છે. Curvv SUVમાં સૌથી ઓછો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં બેઝ વેરિઅન્ટમાં આશરે 0.45%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. આનાથી તેની બેઝ પ્રાઈસ ₹9,65,690થી વધીને ₹9,69,990 (એક્સ-શોરૂમ) થઈ ગઈ છે.
આ કારની કિંમતમાં ઘટાડો
એપ્રિલ 2026માં એક ચોક્કસ કારની કિંમત ખરેખર ઘટાડવામાં આવી હતી. કંપનીએ ટાટા અલ્ટ્રોઝ પ્રીમિયમ હેચબેક માટે કિંમત ઘટાડાની જાહેરાત કરી છે. તેની કિંમતોમાં 0.04% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તેની બેઝ પ્રાઈસ ₹6,30,390 થી ઘટીને ₹6,29,990 થઈ ગઈ છે. જે ₹400નો નજીવો ઘટાડો છે. અલ્ટ્રોઝ માટે આ ભાવ ઘટાડો એ સંકેત આપે છે કે સમય જતાં તેનું વેચાણ ઘટી રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે