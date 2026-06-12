/1 જુલાઈથી મોંઘી થશે Tata ની કાર, જાણો ક્યા મોડલમાં થશે ભાવ વધારો

જો તમે ટાટા મોટર્સની નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. કારણ કે ટાટા મોટર્સે જાહેરાત કરી છે કે તે જુલાઈ 2026થી પોતાના પેસેન્જર વ્હીકલ્સની કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે. તેની અસર કંપનીના પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી અને ઈલેક્ટ્રિક બધી ગાડીઓ પર જોવા મળશે.
કેટલી વધશે કિંમત?
કંપનીએ જણાવ્યું કે અલગ-અલગ મોડલ અને વેરિએન્ટ પ્રમાણે કંપનીની કિંમતમાં આશરે 1.5 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. પરંતુ હજુ તે સ્પષ્ટ નથી કે ક્યા મોડલની કિંમત કેટલી વધશે. તેનો મતલબ છે કે દરેક કાર પર અલગ-અલગ અસર પડશે. તેથી જો કોઈ ગ્રાહક હજુ કાર બનાવવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છે, તો જૂનનો મહિનો તેના માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
કિંમત કેમ વધી રહી છે?
ટાટા મોટર્સ પ્રમાણે કાર બનાવવાનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, તેમાં ઘણી જરૂરી વસ્તુ સામેલ છે જેમ કે-
કાચા માલની કિંમતમાં વધારો
કારના પાર્ટ્સ મોંઘા થવા
ફેક્ટરી અને પ્રોડક્શન ખર્ચ વધવો
દુનિયાભરમાં સપ્લાયની સમસ્યા
આ બધા કારણે કંપનીઓ પર ખર્ચનું દબાણ વધી ગયું છે. આ કારણ કે કેટલાક હિસ્સા ગ્રાહકો સુધી વધેલી કિંમતના રૂપમાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે.
કઈ કાર પર પડશે અસર?
ટાટા મોટર્સની લાઇન્પમાં ઘણી લોકપ્રિય કારો સામેલ છે. કિંમત વધવાની અસર આ મોડલ્સ પર પડી શકે છે.
Tata Tiago
Tata Tigor
Tata Altroz
Tata Punch
Tata Nexon
Tata Curvv
Tata Harrier
Tata Safari
આ સિવાય કંપનીની ઈલેક્ટ્રિક કારમાં પણ વધારો થવાની સંભાવના છે.
ગ્રાહકોએ શું કરવું જોઈએ?
જો તમે પહેલાથી ટાટાની કોઈ કાર ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો આ યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. કારણ કે 1 જુલાઈ પહેલા કાર ખરીદવાથી તમે પૈસાની બચત કરી શકો છો. ખાસ કરી જે લોકોનો પ્લાન નેક્સોન, પંચ, હેરિયર કે સફારી જેવી એસયુવી લેવાનો છે, તેના માટે આ સમય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.