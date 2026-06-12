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1 જુલાઈથી મોંઘી થશે Tata ની કાર, જાણો ક્યા મોડલમાં થશે ભાવ વધારો

ટાટા મોટર્સ 1 જુલાઈ 2026થી પોતાની બધી પેસેન્જર કારોની કિંમતોમાં લગભગ 1.5 ટકા સુધીનો વધારો કરવા જઈ રહી છે. આ વધારો પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી અને ઈલેક્ટ્રિક બધા મોડલ પર લાગૂ થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:16 PM IST
1 જુલાઈથી મોંઘી થશે Tata ની કાર, જાણો ક્યા મોડલમાં થશે ભાવ વધારો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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1 જુલાઈથી મોંઘી થશે Tata ની કાર, જાણો ક્યા મોડલમાં થશે ભાવ વધારો
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