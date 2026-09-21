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Tata લાવી રહ્યું છે આ ધાંસુ કાર! 6 લાખથી ઓછી હોઈ શકે છે કિંમત, 25 સપ્ટેમ્બરે થશે લોન્ચ, જાણો

TATA Aeris Launch Date: ટાટા કાર્સ 25 સપ્ટેમ્બરે તેની નવી સેડાન લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. તેનું નામ એરિસ છે. તે મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર, હોન્ડા અમેઝ અને હ્યુન્ડાઇ ઓરા સાથે કોમ્પીટેશન કરશે. એરિસ ત્રણ પાવરટ્રેન ઓપ્શનમાં ઓફર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:41 PM IST
Tata લાવી રહ્યું છે આ ધાંસુ કાર! 6 લાખથી ઓછી હોઈ શકે છે કિંમત, 25 સપ્ટેમ્બરે થશે લોન્ચ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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