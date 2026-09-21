/Tata લાવી રહ્યું છે આ ધાંસુ કાર! 6 લાખથી ઓછી હોઈ શકે છે કિંમત, 25 સપ્ટેમ્બરે થશે લોન્ચ, જાણો

TATA Aeris Launch Date: ટાટા કાર્સ સેડાન બજારમાં ધમાલ મચાવશે. કંપની 25 સપ્ટેમ્બરે એક નવી સેડાન રજૂ કરવા માટે તૈયાર છે. તેનું નામ ટાટા એરિસ છે. ટાટાએ આ નામ માટે ટ્રેડમાર્ક પણ રજીસ્ટર કરાવ્યો છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આ સેડાન કંપનીની ટિગોરને ચેન્જ કરી શકે છે. એરિસ બજારમાં પહેલાથી જ ઉપલબ્ધ સેડાન જેમ કે મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર, હ્યુન્ડાઇ ઓરા અને હોન્ડા અમેઝ સાથે કોમ્પીટેશન કરશે. કંપનીએ આ અપકમિંગ સેડાનનું ટીઝર પણ શેર કર્યું છે, જેનાથી ટાટાના ચાહકોમાં ઉત્સાહ ઘણો વધી ગયો છે.
ટાટા એરિસ નવી ડિઝાઇન સાથે આવશે
એરિસની ડિઝાઇન એકદમ ફ્રેશ હોવાની અપેક્ષા છે. આગળના ભાગમાં સ્લિમ હેડલેમ્પ્સ, બે લાઇટ્સને કનેક્ટ કરતો બ્લેક એલિમેંટ અને સ્પોર્ટી બમ્પર આપી શકે છે. આ કારને હાલની ટિગોર કરતાં વધુ મોર્ડન લુક આપવામાં આપશે. તેમાં નવા એલોય વ્હીલ્સ, ફરીથી ડિઝાઇન કરેલા ટેલલેમ્પ્સ અને ટિગોરથી અલગ દેખાતું નવું રીઅર બમ્પર પણ હોઈ શકે છે. જો કે, કારની સાઈજ અને મોટા ભાગની બોડી શેપ હાલની ટિગોર જેવું જ હોઈ શકે છે.
કેબિન ફેસલિફ્ટેડ રહેવાની શક્યતા
નવી એરિસની કેબિન લેટેસ્ટમાં અપડેટ કરાયેલ ટિયાગોથી પ્રેરિત હોઈ શકે છે. તેમાં વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે સપોર્ટ સાથે મોટી 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ હોઈ શકે છે. ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, નવું સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, ટાઇપ-સી ચાર્જિંગ પોર્ટ અને ઇલેક્ટ્રિકલી ફોલ્ડિંગ ORVM જેવી સુવિધાઓ પણ હોઈ શકે છે. સેફ્ટી સુવિધાઓમાં 6 એરબેગ્સ શામેલ હોવાની અપેક્ષા છે.
પેટ્રોલ, CNG અને ઇલેક્ટ્રિક ઓપ્શન
ટાટા એરિસ પેટ્રોલ, CNG અને ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. પેટ્રોલ મોડેલમાં 1.2-લિટર એન્જિન હોવાની અપેક્ષા છે જે 86 પીએસ પાવર અને 113 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG ઓપ્શન પણ મળી શકે છે. CNG મોડમાં, એન્જિન લગભગ 75.5 PS પાવર અને 96.5 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પેટ્રોલ અને CNG બંને વર્ઝન 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે આવે તેવી સંભાવના છે. ટાટા ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન પણ રજૂ કરી શકે છે, જેને Aeris.ev કહી શકાય. આ કારની કિંમત 5.70 લાખથી 6 લાખ સુધી હોઈ શકે છે, હાલ તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.
Boring is made to fit the mould.
We’d rather crack it open.
Introducing Tata Aeris
25.09.26#TataAeris#TheOneThatStandsOut#NothingsTooFar#TataCars#TataMotorsPassengerVehicles pic.twitter.com/ryd8q4wNm7
— TATA.CARS (@TATA_CARS) September 20, 2026
નામ કેમ બદલી શકાય?
Dzire, Aura અને Amaze ભારતીય કોમ્પેક્ટ સેડાન બજારમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. આની તુલનામાં, Tigorનું વેચાણ અને બજારહિસ્સો મર્યાદિત રહ્યો છે. તેથી, કંપની Aeris સાથે તેની સેડાન લાઇનઅપને ફરીથી શોધવાની વ્યૂહરચના અપનાવી શકે છે. Arris નામ સાથે, કંપની નવી ડિઝાઇન, વધુ સુવિધાઓ અને વિવિધ પાવરટ્રેન વિકલ્પો દ્વારા ગ્રાહકોમાં તેની સેડાનને ફરીથી લોકપ્રિય બનાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.