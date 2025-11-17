આ સ્વદેશી કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક કાર લેવા લોકોની પડાપડી, MG અને મહિન્દ્રાને પછાડી બની નંબર-1
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. એપ્રિલથી ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન વેચાણની દ્રષ્ટિએ ટાટા મોટર્સે ફરી એકવાર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. નવા નાણાકીય વર્ષમાં એપ્રિલથી ઓક્ટોબર સુધીના વેચાણની વાત કરીએ તો, ટાટા મોટર્સ ફરી એકવાર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટાટા મોટર્સે કુલ 40,108 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી છે, જે માર્કેટનો 38.56% હિસ્સો ધરાવે છે.
MG મોટરનો હિસ્સો લગભગ 28% હતો
જેએસડબ્લ્યુ MG મોટર વેચાણમાં બીજા ક્રમે છે, MGએ આ સમયગાળા દરમિયાન 29,530 યુનિટ વેચ્યા છે, જેની બજાર હિસ્સેદારી 28.39% છે. મહિન્દ્રા વેચાણમાં ત્રીજા ક્રમે છે, આ દરમિયાન તેની 22,141 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચાઈ છે, જેની બજાર હિસ્સેદારી 21.29% છે. હ્યુન્ડાઇ વેચાણમાં ચોથા ક્રમે છે. હ્યુન્ડાઇએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 3,789 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી છે, જેની બજાર હિસ્સેદારી 3.64% છે.
BYD પાંચમા ક્રમે
બીજી તરફ BYD વેચાણમાં પાંચમા ક્રમે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે BYD એ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 342 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જેનો બજાર હિસ્સો 3.21 ટકા હતો. વેચાણમાં BMW છઠ્ઠા ક્રમે છે. BMWએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 1,736 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જેનો બજાર હિસ્સો 1.67 ટકા હતો. Kia વેચાણમાં સાતમા ક્રમે છે. Kiaએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 1,763 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જેનો બજાર હિસ્સો 1.69 ટકા હતો.
વોલ્વો દસમા ક્રમે
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ વેચાણમાં આઠમા ક્રમે છે. મર્સિડીઝ-બેન્ઝે આ સમયગાળા દરમિયાન 0.59 ટકા બજાર હિસ્સો સાથે 612 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી. PCA ઓટોમોબાઇલ્સ વેચાણમાં નવમા ક્રમે છે. PCA ઓટોમોબાઇલ્સે આ સમયગાળા દરમિયાન 0.34 ટકા બજાર હિસ્સા સાથે 350 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી. વેચાણ યાદીમાં વોલ્વો દસમા ક્રમે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વોલ્વોએ કુલ 190 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી, જેનો બજાર હિસ્સો 1.18 ટકા હતો.
