Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ સ્વદેશી કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક કાર લેવા લોકોની પડાપડી, MG અને મહિન્દ્રાને પછાડી બની નંબર-1

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. એપ્રિલથી ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન વેચાણની દ્રષ્ટિએ ટાટા મોટર્સે ફરી એકવાર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:46 PM IST

Trending Photos

આ સ્વદેશી કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક કાર લેવા લોકોની પડાપડી, MG અને મહિન્દ્રાને પછાડી બની નંબર-1

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ગ્રાહકોમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. નવા નાણાકીય વર્ષમાં એપ્રિલથી ઓક્ટોબર સુધીના વેચાણની વાત કરીએ તો, ટાટા મોટર્સ ફરી એકવાર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટાટા મોટર્સે કુલ 40,108 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી છે, જે માર્કેટનો 38.56% હિસ્સો ધરાવે છે. 

MG મોટરનો હિસ્સો લગભગ 28% હતો

Add Zee News as a Preferred Source

જેએસડબ્લ્યુ MG મોટર વેચાણમાં બીજા ક્રમે છે, MGએ આ સમયગાળા દરમિયાન 29,530 યુનિટ વેચ્યા છે, જેની બજાર હિસ્સેદારી 28.39% છે. મહિન્દ્રા વેચાણમાં ત્રીજા ક્રમે છે, આ દરમિયાન તેની 22,141 ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચાઈ છે, જેની બજાર હિસ્સેદારી 21.29% છે. હ્યુન્ડાઇ વેચાણમાં ચોથા ક્રમે છે. હ્યુન્ડાઇએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 3,789 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી છે, જેની બજાર હિસ્સેદારી 3.64% છે.

BYD પાંચમા ક્રમે

બીજી તરફ BYD વેચાણમાં પાંચમા ક્રમે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે BYD એ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 342 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જેનો બજાર હિસ્સો 3.21 ટકા હતો. વેચાણમાં BMW છઠ્ઠા ક્રમે છે. BMWએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 1,736 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જેનો બજાર હિસ્સો 1.67 ટકા હતો. Kia વેચાણમાં સાતમા ક્રમે છે. Kiaએ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 1,763 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી, જેનો બજાર હિસ્સો 1.69 ટકા હતો.

વોલ્વો દસમા ક્રમે 

મર્સિડીઝ-બેન્ઝ વેચાણમાં આઠમા ક્રમે છે. મર્સિડીઝ-બેન્ઝે આ સમયગાળા દરમિયાન 0.59 ટકા બજાર હિસ્સો સાથે 612 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી. PCA ઓટોમોબાઇલ્સ વેચાણમાં નવમા ક્રમે છે. PCA ઓટોમોબાઇલ્સે આ સમયગાળા દરમિયાન 0.34 ટકા બજાર હિસ્સા સાથે 350 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી હતી. વેચાણ યાદીમાં વોલ્વો દસમા ક્રમે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વોલ્વોએ કુલ 190 યુનિટ ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચી, જેનો બજાર હિસ્સો 1.18 ટકા હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Tata MotorsElectric carTata Motors Electric Car Sales

Trending news