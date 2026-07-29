/ગુજરાતમાં પૂરથી ટાટા મોટર્સને મોટો ફટકો: પ્રોડક્શન રોકાતા આ ફેવરીટ કારોની સપ્લાય પર પડી શકે છે અસર? જાણો

Tata Motors Production Halt: ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની અસર હવે દેશના ઓટો ઉદ્યોગને પણ થવા લાગી છે. ટાટા મોટર્સના સૌથી મહત્વપૂર્ણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં પૂર આવ્યું છે, જેના કારણે કંપનીએ કારનું ઉત્પાદન બંધ કરવું પડ્યું છે. આ પ્લાન્ટમાં કંપનીની ફેમસ કાર બનાવવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો પરિસ્થિતિ જલ્દી સામાન્ય નહીં થાય, તો તેની અસર ડીલરશીપ અને વાહનોના સપ્લાય પર પણ પહોંચી શકે છે.
ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ લિમિટેડ (TMPV)એ સ્ટોક એક્સચેન્જને માહિતી આપી હતી કે તેના સાણંદ, ગુજરાત અને નજીકના કેટલાક સપ્લાયર એકમો ખાતેના કામ પર પૂરને કારણે ગંભીર અસર થઈ છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ભારે વરસાદના કારણે કારખાનામાં વાહનોનું ઉત્પાદન બંધ કરવું પડ્યું હતું. સાણંદ પ્લાન્ટ કંપનીના સૌથી મોટા અને મહત્વપૂર્ણ ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાંનું એક છે.
સેબીના લિસ્ટિંગ નિયમો હેઠળ જાહેર કરાયેલી માહિતીમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેના પ્લાન્ટ્સ અને સપ્લાયર્સ ફેક્ટરીઓમાં ઉત્પાદન ફરીથી શરૂ કરવા માટે ઝડપથી કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કંપનીને આશા છે કે આગામી થોડા દિવસોમાં સ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે. જો કે, પૂરને કારણે થયેલા આર્થિક નુકસાનની હદ હજુ પણ આંકવામાં આવી રહી છે. ટાટા મોટર્સે એમ પણ કહ્યું કે તેની પાસે પૂર અને અન્ય કુદરતી આફતો માટે વીમા કવચ છે. હાલમાં કંપનીએ જણાવ્યું નથી કે વીમા દ્વારા કેટલું નુકસાન ભરપાઈ થશે.
આ વાહનોના ઉત્પાદન પર અસર
ટાટા મોટર્સ માટે સાણંદ પ્લાન્ટ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અહીં, કંપનીની સૌથી સસ્તી કાર ટાટા ટિયાગો, ટિગોર સેડાન, કોમ્પેક્ટ એસયુવી નેક્સોન અને તાજેતરમાં લૉન્ચ થયેલી ટાટા સિએરા જેવી હાઈ ડિમાંડ કારનું ઉત્પાદન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, જો સ્થિતિ જલ્દી સામાન્ય નહીં થાય, તો આ ટાટા કારના ઉત્પાદન અને આગળના સપ્લાયને અસર કરશે.
રેકોર્ડ વરસાદને કારણે સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ
આ વખતે ચોમાસાએ ગુજરાતમાં ભારે તારાજી સર્જી છે. ગયા અઠવાડિયે, અમદાવાદમાં એક જ દિવસમાં 294.6 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે છેલ્લા 100 વર્ષમાં એક દિવસનો ચોથો સૌથી વધુ વરસાદ માનવામાં આવે છે. ભારે વરસાદને કારણે રાજ્યમાં હજારો લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવા પડ્યા હતા. અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે ચાલતી ઘણી ટ્રેન સેવાઓને પણ અસર થઈ છે.
માત્ર ટાટા મોટર્સ જ નહીં, પરંતુ સાણંદ-અમદાવાદ ઔદ્યોગિક પટ્ટામાં હાજર અન્ય ઘણી મોટી કંપનીઓએ પણ સ્ટોક એક્સચેન્જને તેમના પ્લાન્ટ્સને અસર થવાની જાણ કરી છે. પૂરના કારણે ફાર્મા, ટેક્સટાઈલ અને અન્ય ક્ષેત્રની ઘણી કંપનીઓના ઉત્પાદનને પણ અસર થઈ છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારે વરસાદ દરમિયાન પશ્ચિમ ભારતનો આ વિશાળ ઔદ્યોગિક વિસ્તાર કેટલો સંવેદનશીલ બની ગયો છે.
ટાટા મોટર્સને આ કુદરતી આફત એવા સમયે પડી છે, જ્યારે કંપનીના પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ અદભૂત ગતિએ વધી રહ્યું છે. જૂન ક્વાર્ટરમાં કંપનીના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 46 ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે ઈલેક્ટ્રિક વાહનોના વેચાણમાં બમણો વધારો થયો છે. જૂન મહિનો કંપનીના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ વેચાણનો મહિનો હતો, જેમાં પંચ અને નેક્સોન સૌથી વધુ વેચાતી કારમાં સામેલ હતી. હાલમાં, કંપની ભારતના પેસેન્જર વ્હિકલ માર્કેટમાં લગભગ 13 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે અને બીજા સ્થાન માટે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાને સખત સ્પર્ધા આપી રહી છે.
જો સાણંદ પ્લાન્ટ થોડા દિવસોમાં ફરી શરૂ થશે, તો ગ્રાહકો પર તેની મોટી અસર નહીં થાય કારણ કે ડીલરશીપ પાસે પહેલેથી જ થોડો સ્ટોક છે. પરંતુ જો ઉત્પાદન લાંબા સમય સુધી બંધ રહેશે તો નવી કારના સપ્લાય અને ડિલિવરી પર અસર પડી શકે છે. હવે દરેકની નજર તેના પર છે કે પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં સપ્લાયર્સ કેટલા સમય સુધી સામાન્ય સ્થિતિમાં આવશે અને ટાટા મોટર્સ તેના આગામી ક્વાર્ટરના પરિણામોમાં નુકસાન અંગે શું માહિતી આપે છે.