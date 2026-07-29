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ગુજરાતમાં પૂરથી ટાટા મોટર્સને મોટો ફટકો: પ્રોડક્શન રોકાતા આ ફેવરીટ કારોની સપ્લાય પર પડી શકે છે અસર? જાણો

Tata Motors Production Halt: ગુજરાતનો સાણંદ પ્લાન્ટ ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ (TMPV) માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કંપનીના ઘણા હાઈ ડિમાંડના વાહનો અહીં બનાવવામાં આવે છે. પૂરને કારણે ઉત્પાદન બંધ થવાથી આ કારોના પુરવઠા અને ડિલિવરી પર અસર પડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:59 AM IST
ગુજરાતમાં પૂરથી ટાટા મોટર્સને મોટો ફટકો: પ્રોડક્શન રોકાતા આ ફેવરીટ કારોની સપ્લાય પર પડી શકે છે અસર? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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