/360° કેમેરા, 6 એરબેગ્સ, 10.25-ઇંચ સ્ક્રીન સાથે ટાટાની નવી ઓસ્પ્રે SUV લોન્ચ, CNG ઓપ્શન પણ છે ઉપલબ્ધ

Tata New Car: ટાટા મોટર્સ ભારતીય બજાર અને વૈશ્વિક બજાર બંનેમાં તેની હાજરી મજબૂત કરી રહી છે. કંપનીએ હવે દક્ષિણ આફ્રિકામાં તેની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો છે, નેક્સોનને 249,900 ZAR (આશરે 14.80 લાખ રૂપિયા)ની પ્રારંભિક કિંમતે લોન્ચ કર્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં, નેક્સોન ઓસ્પ્રે નામથી વેચાય છે. તેનું નામ શિકારી પક્ષીના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જે તેની સહનશક્તિ અને ચપળતા માટે જાણીતું છે.
તમને યાદ હશે કે ટાટાએ 2019માં બજારમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી ગયા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકાના બજારમાં ફરી પ્રવેશ કર્યો હતો. કંપનીએ હેરિયર, કર્વ, પંચ, ટિયાગો અને તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલી નેક્સોન જેવી કાર સાથે પહેલેથી જ એક મજબૂત પોર્ટફોલિયો બનાવ્યો છે.
CBU રૂટ દ્વારા દક્ષિણ આફ્રિકામાં આયાત કરાયેલ ટાટા ઓસ્પ્રે, તેની મોટાભાગની બાહ્ય સુવિધાઓ ભારતમાં વેચાતી નેક્સોન સાથે શેર કરે છે. રંગ વિકલ્પો પણ મોટાભાગે સમાન છે. જો કે, આ શેડ્સને અલગ રીતે લેબલ કરવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતમાં નેક્સનના પ્રિસ્ટાઇન વ્હાઇટ રંગને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ફર્સ્ટ લાઇટ કહેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, કંપનીએ અન્ય રંગો માટે પણ અલગ અલગ નામોનો ઉપયોગ કર્યો છે.
ટાટા ઓસ્પ્રે એન્જિન ઓપ્શન
ટાટા ઓસ્પ્રે ત્રણ ટ્રીમ લેવલેમાં મળે છે, સ્માર્ટ પ્લસ, ક્રિએટિવ પ્લસ અને ક્રિએટિવ પ્લસ પીએસ. જ્યારે નેક્સોન ભારતમાં અનેક એન્જિન ઓપ્શન સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઓસ્પ્રે સિંગલ 1.2-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે. આ એન્જિન 120 પીએસ પાવર અને 170 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા પેડલ શિફ્ટર્સ સાથે 7-સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ટ્રાન્સમિશન (DCA) સાથે જોડાયેલ છે. નેક્સોન ભારતમાં 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન સાથે પણ આવે છે. નેક્સોન CNG વિકલ્પ સાથે પણ ઉપલબ્ધ છે.
ટાટા ઓસ્પ્રેની સલામતી સુવિધાઓ
તે ઓટોમેટિક તાપમાન નિયંત્રણ અને ક્રુઝ કંટ્રોલ પણ આપે છે. ઓસ્પ્રેમાં કૂલ્ડ ગ્લોવબોક્સ, છુપાયેલ રીઅર વાઇપર અને વોશર, ટાઇપ A અને C USB ચાર્જિંગ પોર્ટ અને ટચ-આધારિત કંટ્રોલ પેનલ છે. સલામતી સુવિધાઓમાં 6 એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ અને ISOFIX શામેલ છે. સેફ્ટી કીટમાં HD રીઅરવ્યુ કેમેરા અને બ્લાઇન્ડ વ્યૂ મોનિટર સાથે 360-ડિગ્રી સરાઉન્ડ વ્યૂ સિસ્ટમ શામેલ છે. સલામતી કીટમાં ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS), ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર, ઓટોમેટિક રેઇન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ અને ઓટો હેડલેમ્પ્સ પણ શામેલ છે.
ટોપ-સ્પેક ક્રિએટિવ પ્લસ PS વેરિઅન્ટમાં વૉઇસ-એક્ટિવેટેડ પેનોરેમિક સનરૂફ અને વાયરલેસ ચાર્જર જેવી વધારાની સુવિધાઓ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. તેમાં બાય-ફંક્શન LED હેડલેમ્પ્સ, કોર્નરિંગ ફંક્શન સાથે ફ્રન્ટ ફોગ લેમ્પ્સ, રીઅર ડિફોગર અને કપ હોલ્ડર્સ સાથે રીઅર સીટ આર્મરેસ્ટ જેવી સુવિધાઓ પણ શામેલ છે. ભારતમાં વેચાતા નેક્સન સાથે ઓફર કરવામાં આવતી ADAS દક્ષિણ આફ્રિકામાં ઓસ્પ્રેના કોઈપણ વેરિઅન્ટ સાથે ઓફર કરવામાં આવતી નથી. જો કે, ઓસ્પ્રેને 5-સ્ટાર NCAP સલામતી રેટિંગ મળશે.
ટાટા ઓસ્પ્રેની વિશેષતાઓની વિગતો
ઓસ્પ્રેની વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકામાં સ્માર્ટ પ્લસ વેરિઅન્ટ 7-ઇંચની હાર્મન ટચસ્ક્રીન, સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, બે સ્પીકર્સ, ઇલેક્ટ્રિકલી સંચાલિત ORVM, બધી પાવર વિન્ડોઝ, સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ, USB ચાર્જિંગ પોર્ટ (ટાઇપ A), અને ફોલો મી હોમ હેડલેમ્પ્સ સાથે આવે છે.
હાઈ વેરિઅન્ટ્સમાં રીઅર એસી વેન્ટ્સ, ઓટો-ફોલ્ડ ORVM, એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ, ચાર સ્પીકર્સ અને બે ટ્વિટર, HD રીઅર-વ્યૂ કેમેરા અને વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે સપોર્ટ સાથે 10.25-ઇંચની હાર્મન ટચસ્ક્રીનનો સમાવેશ થાય છે.