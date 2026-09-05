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360° કેમેરા, 6 એરબેગ્સ, 10.25-ઇંચ સ્ક્રીન સાથે ટાટાની નવી ઓસ્પ્રે SUV લોન્ચ, CNG ઓપ્શન પણ છે ઉપલબ્ધ

Tata New Car: ઓસ્પ્રે તેની મોટાભાગની બહારની સુવિધાઓ નેક્સોન સાથે શેર કરે છે. કલર ઓપ્શન પણ મોટાભાગે સરખો છે. જો કે, આ શેડ્સને અલગ રીતે લેબલ કરવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતમાં નેક્સનના 'પ્રિસ્ટાઇન વ્હાઇટ' રંગને દક્ષિણ આફ્રિકામાં 'ફર્સ્ટ લાઇટ' કહેવામાં આવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:29 PM IST
360° કેમેરા, 6 એરબેગ્સ, 10.25-ઇંચ સ્ક્રીન સાથે ટાટાની નવી ઓસ્પ્રે SUV લોન્ચ, CNG ઓપ્શન પણ છે ઉપલબ્ધ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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