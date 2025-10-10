Prev
Creta અને Dzire ને પછાડી દેશની નંબર-1 બની આ કાર, ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી

સપ્ટેમ્બર 2025માં Tata Nexon એ Maruti અને Hyundai ને પછાડતા દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કારનો ખિતાબ હાસિલ કર્યો છે. આવો ટોપ 10 કારના સેલ રિપોર્ટ વિશે જાણીએ. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:53 PM IST

Creta અને Dzire ને પછાડી દેશની નંબર-1 બની આ કાર, ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી

ભારતીય ઓટોમોબાઇલ બજાર માટે સપ્ટેમ્બર 2025નો મહિનો ટાટા મોટર્સ માટે ઐતિહાસિક રહ્યો. કંપનીની પોપુલર SUV Tata Nexon એ આ મહિના જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરતા 22573 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું અને દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની ગઈ. પાછલા વર્ષે સપ્ટેમ્બર 2024મા નેક્સોનના 11470 યુનિટ્સ વેચાયા હતા. એટલે કે આ વર્ષે 97 ટકા ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, જેણે કંપનીની માર્કેટ લીડરશિપને વધુ મજબૂત કરી છે.

તહેવારોની મોસમ અને GST ઘટાડાની અસર
સપ્ટેમ્બર 2025 માં તહેવારોની મોસમની શરૂઆત અને GST 2.0 ટેક્સ ઘટાડાથી ભારતીય ઓટો સેક્ટરને વેગ મળ્યો. વાર્ષિક ધોરણે વૃદ્ધિ 5.5% રહી, જથ્થાબંધ વેચાણ 378,457 યુનિટ સુધી પહોંચ્યું, જે સપ્ટેમ્બર 2024 માં 358,879 યુનિટ હતું. આ ડેટા સ્પષ્ટપણે ભારતીય ગ્રાહકોમાં SUV અને કોમ્પેક્ટ કારની ઝડપથી વધી રહેલી માંગ દર્શાવે છે. ટાટા, મહિન્દ્રા અને મારુતિ આ સેગમેન્ટમાં ઉગ્ર સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે.

Maruti Dzire અને Hyundai Creta નું વેચાણ વધ્યું
Tata Nexon બાદ બીજા સ્થાને રહી Maruti Suzuki Dzire, જેના સપ્ટેમ્બર 2025મા 20038 યુનિટ્સ વેચાયા હતા. પાછલા વર્ષે આ મહિને ડિઝાયરના 10853 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું હતું. ત્રીજા સ્થાન પર Hyundai Creta રહી, જેના 18861 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું. ક્રેટા સતત ત્રીજા મહિને ત્રીજા સ્થાને રહી, જે હ્યુન્ડાઈની મજબૂત માર્કેટ પકડને દર્શાવે છે.

Mahindra Scorpio અને Tata Punch ની સ્થિતિ
સપ્ટેમ્બર 2025 માં મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયોએ 18,372 યુનિટનું વેચાણ નોંધાવ્યું, જે પાછલા વર્ષ કરતા 27% વધુ છે. આ SUV હજુ પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી બજારોમાં. દરમિયાન, ટાટા પંચે પણ તેના કોમ્પેક્ટ કદ અને સલામતી સુવિધાઓને કારણે સારું પ્રદર્શન કર્યું. કારનું વેચાણ 15,891 યુનિટ રહ્યું, જે સપ્ટેમ્બર 2024 માં 13,711 યુનિટ હતું - જે લગભગ 16% નો વધારો દર્શાવે છે.

Maruti ની ટોપ સેલિંગ કાર હજુ પણ ટોપ 10મા
મહત્વનું છે કે ભલે SUV સેગમેન્ટમાં ટાટા અને મહિન્દ્રા આગળ નીકળ્યા હોય, પરંતુ મારૂતિ સુઝુકીની પકડ હજુ પણ મજબૂત છે. કંપનીના ઘણા મોડલ્સ (Swift (15,547 યુનિટ્સ), WagonR (15,388 યુનિટ્સ), Fronx (13,767 યુનિટ્સ), Baleno (13,173 યુનિટ્સ) અને Ertiga MPV (12,115 યુનિટ્સ)  ટોપ 10 સેલિંગ કારમાં સામેલ છે. જોકે ફ્રૉન્ક્સના વેચાણમાં 1% અને અર્ટિગાના વેચાણમાં 31%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, સ્વિફ્ટ અને બલેનો હજુ પણ મારુતિની વિશ્વસનીય શહેરી કારમાં ગણાય છે.

 

