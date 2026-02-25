માત્ર 1 લાખના ડાઉન પેમેન્ટમાં મળી જશે Tata Nexon CNG! જાણી લો EMI ની ગણતરી
Tata Nexon CNG માં તમને 1.2 લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે સીએનજી મોડમાં 100 બીએચપીનો પાવર અને 170 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આવો આ ગાડીના ફાઇનાન્સ પ્લાન વિશે જાણીએ.
- Tata Nexon CNG માં તમને 1.2 લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન મળશે
- ટ્વિન-સિલિન્ડર ટેક્નોલોજી સાથે આવતી ભારતની પ્રથમ SUV
- Tata Nexon CNG પેટ્રોલ મોડમાં લગભગ 17 કિલોમીટરની માઇલેજ આપશે
જો તમે બજેટમાં સ્ટાઇલિશ અને સસ્તી SUV શોધી રહ્યાં છો, જે ડેલી રનિંગમાં માઇલેજ આપે અને EMI માં પણ ભારે ન પડે તો Tata Nexon CNG તમારા માટે એક પરફેક્ટ સાબિત થઈ શકે છે. આ એસયુવીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.23 લાખ રૂપિયા છે. આ ગાડી દમદાર પરફોર્મંસ અને શાનદાર ડિઝાઇનની સાથે આવે છે.
દિલ્હીમાં Nexon CNG Smart વેરિએન્ટની ઓન-રોડ કિંમત આશરે 9.31 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે, જેમાં આરટીઓ અને વીમો પણ સામેલ છે. જો તમે 1 લાખ રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ કરો છો તો તમારે 8.31 લાખ રૂપિયાની લોન લેવી પડશે.
દરમહિને કેટલો EMI આપવો પડશે?
જો તમારી બેંક તમને આ લોન 9 ટકાના વ્યાજદર પર 5 વર્ષ માટે આપે છે તો તમારો માસિક EMI 17,585 ની આસપાસ થશે. આ અનુમાન છે. પરફેક્ટ ગણતરી માટે તમે તમારા નજીકના ડીલરશિપ કે બેંકનો સંપર્ક કરી શકો છો.
એન્જિન અને પાવર
Tata Nexon CNG માં તમને 1.2 લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે CNG મોડમાં 100 બીએચપીનો પાવર અને 170 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ ભારતની પ્રથમ એવી એસયુવી છે જેમાં ટ્વિન-સિલિન્ડર ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે સીએનજી ટેંકને બૂટ સ્પેસમાં કોઈ પ્રભાવ પાડ્યા વગર ફિટ કરે છે. આ કાર 6-સ્પીડ મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશનની સાથે આવે છે, જેમાં ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ સરળ અને આરામદાયક રહે છે.
માઇલેજ અને રેન્જ
માઇલેજની વાત કરીએ તો Tata Nexon CNG પેટ્રોલ મોડમાં લગભગ 17 કિલોમીટરની માઇલેજ આપે છે. તો સીએનજીમાં તેની માઇલેજ લગભગ 17 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ રહે છે.
આ SUV માં 44 લીટરની પેટ્રોલ ટેંક અને 9 કિલોગ્રામની ક્ષમતાવાળું સીએનજી સિલિન્ડર આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બંને ટેંકને ફુલ કરાવવામાં આવે તો Tata Nexon CNG એકવારમાં આરામથી 800 કિલોમીટરનું અંતર કાપી શકે છે, જે લોન્ગ ડ્રાઇવ અને હાઈવે ટ્રાવેલ માટે તેને શાનદાર વિકલ્પ બનાવે છે.
