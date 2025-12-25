1 રૂપિયામાં 1.5 કિમી દોડે છે દેશની નંબર-1 eSUV, 100000 લોકોએ ખરીદી, ફીચર્સ છે શાનદાર
અદભુત ડિઝાઇન, લેટેસ્ટ ફીચર્સ, ઓછી કિંમત અને ટાટા મોટર્સનો વિશ્વાસ - આ બધાએ નેક્સોન EVને 100,000 વેચાણનો આંકડો પાર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. નેક્સોન EVને આ માઈલસ્ટોન સુધી પહોંચવામાં કયા પરિબળોએ મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક કારની વધતી જતી લોકપ્રિયતા વચ્ચે ટાટા નેક્સન EVએ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. 2020માં લોન્ચ થયા પછી તે દેશની સૌથી સફળ ઇલેક્ટ્રિક SUV બની ગઈ છે, જેના 1,00,000થી વધુ યુનિટ વેચાયા છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ટાટા નેક્સન EVને આ માઈલસ્ટોન સુધી પહોંચવામાં કયા પરિબળોએ મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે, તેના વિશે જાણીશું.
મજબૂત અને મોડર્ન ડિઝાઇને દિલ જીતી લીધા
Tata Nexon EVની ડિઝાઇન તેની શરૂઆતથી જ હિટ રહી છે. તેનો SUV દેખાવ બીજા ગાડીઓથી અલગ પાડે છે. વર્તમાન પેઢીની Nexon EVનો નવો ફ્રન્ટ ફેસ, કનેક્ટેડ LED DRL અને પ્રીમિયમ એલિમેન્ટ તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે, EV હોવા છતાં તે અસરકારક રીતે ફેમિલી કાર અને સ્ટાઇલિશ SUV બંને તરીકે સર્વિસ આપે છે.
એડવાન્સ ટેકનોલોજી અને બેસ્ટ ફીચર્સ
Tata Nexon EV ફીચર્સની દ્રષ્ટિએ પણ અજોડ છે. તેમાં 12.3 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 10.25 ઇંચની સંપૂર્ણ ડિજિટલ ડ્રાઇવર્સ ડિસ્પ્લે, 9-સ્પીકર JBL સાઉન્ડ સિસ્ટમ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, V2L (વાહન-થી-લોડ) અને V2V (વાહન-થી-વાહન) જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજીઓ છે. આ બધા ફીચર્સ Nexon EVને માત્ર હાઇટેક જ નહીં પરંતુ તેને વધુ મોંઘી ઇલેક્ટ્રિક કારની સમકક્ષ પણ બનાવે છે.
ટાટા Nexon EVની કિંમત
ટાટા Nexon EVની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 12.49 લાખથી 17.19 લાખ સુધીની છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં ખૂબ જ સસ્તું બનાવે છે. આ કેટેગરીમાં આટલી મોટી SUVની ઉપલબ્ધતા, બેસ્ટ ફીચર્સ અને વિશ્વસનીય બ્રાન્ડ તેને વેલ્યૂ ફોર મની EV બનાવે છે. વધુમાં ઘણા રાજ્યોમાં ઉપલબ્ધ EV સબસિડી તેની ઓન-રોડ કિંમતમાં વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
ઓછી રનિંગ કોસ્ટ અને વધુ બચત
ઇલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનો સૌથી મોટો ફાયદો તેની ઓછી રનિંગ કોસ્ટ છે. ટાટા નેક્સોન EVનો રનિંગ ખર્ચ પ્રતિ કિલોમીટર લગભગ 1-1.5 છે, જે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કાર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે. આ નોંધપાત્ર ઇંધણ બચત, ઓછી જાળવણી ખર્ચ, ખાસ કરીને સતત મુસાફરી કરતા ગ્રાહકો માટે Nexon EVને બેસ્ટ પસંદગી બનાવે છે.
ટાટા મોટર્સ પર લોકોનો વિશ્વાસ
ટાટા મોટર્સ ભારતમાં EV સેગમેન્ટમાં સૌથી મજબૂત ખેલાડી બની છે. Nexon EV સાથે કંપનીએ મજબૂત સેફ્ટી ફીચર્સ, બેસ્ટ બેટરી વોરંટી, સર્વિસ નેટવર્ક અને વિશ્વસનીય વેચાણ પછીનો સપોર્ટ આપ્યો છે. ટાટા નામ જ ગ્રાહકોને વિશ્વાસ અપાવે છે કે તેની ઇલેક્ટ્રિક કાર લાંબા સમય સુધી ચાલશે.
