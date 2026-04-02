આ છે દેશની નંબર-1 SUV, 12 મહિનામાં 1.96 લાખ લોકોએ ખરીદી, 5-સ્ટાર સેફ્ટી, કિંમત ₹7.31 લાખ
Tata Nexon Sell in March 2026: ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં SUV કાર લોકોને પસંદ આવી રહી છે. દેશમાં અનેક કંપનીની એસયુવી કાર ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ નાણાકીય વર્ષ 2026મા ટાટાની એક કારે ધમાલ મચાવી છે. આ કાર વેચાણમાં નંબર-1 એસયુવી બની છે.
- ઓટો માર્કેટમાં ટાટાની આ SUVનો દબદબો
- નાણાકીય વર્ષ 2026મા 196244 લોકોએ ખરીદી નેક્સન
- GST 2.0 લાગૂ થયા બાદ ટાટા નેક્સનને થયો મોટો ફાયદો
Tata Nexon SUV Sell in March 2026: વર્ષ 2025મા લાગૂ થયેલા GST 2.0 ને કારણે ઘણી કારની કિંમતોમાં ઘટાડો થયો હતો. જેના કારણે ઘણી કારના વેચાણમાં અચાનક વધારો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ સૌથી વધુ ફાયદો જે કારને મળ્યો તે ટાટા નેક્સન SUV છે. હકીકતમાં નવા જીએસટી બાદ આ એસયુવીનું વેચાણ સતત વધી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં ત્યારબાદ તે ઘણા મહિનાથી દેશની નંબર-1 કાર બની ચૂકી છે. હવે આ SUV ના નામે વધુ એક સિદ્ધિ જોડાઈ છે હકીકતમાં નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન આ દેશની નંબર-1 SUV બનીને ઉભરી છે. એપ્રિલ 2025થી માર્ચ 2026 સુધી તેના 196244 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. તે FY26 મા મારૂતિ ડિઝાયર (207,906 યુનિટ) બાદ સૌથી વધુ વેચાનારી બીજી કાર પણ રહી છે.
ટાટા નેક્સનના ફીચર્સ
નેક્સનને ભારત NCAP માં એડલ્ટ અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટી માટે 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. તેમાં સેફ્ટી માટે છ એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે મળે છે. આ સાથે ABS ની સાથે EBD, કોર્નર સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP) આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં એડવાન્સ ડ્રાઇવર અસિસ્ટેન્સ સિસ્ટમ પણ મળે છે, જેમાં લેન ડિપાર્ચર વોર્નિંગ, ફોરવર્ડ કોલિજન એલર્ટ અને ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ જેવા ફીચર્સ સામેલ છે. કારમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા, રિયર-વ્યૂ કેમેરા, ફ્રંટ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, બ્લાઇન્ડ વ્યુ મોનિટરિંગ સિસ્ટમની સાથે ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ્સ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે નેક્સનની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.31 લાખ રૂપિયા છે.
નિસાન મોટરની કાર ખરીદવા પણ પડાપડી
નિસાન મોટર ઈન્ડિયા તરફથી તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલી નવી 7 સીટર કાર ગ્રેવાઇટ માર્કેટમાં છવાઈ ગઈ છે. નિસાને માર્ચ 2026મા ઘરેલું બજારમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. કંપનીએ આ મહિને કુલ 4408 યુનિટ્સનું ઘરેલું જથ્થાબંધ વેચાણ કર્યું, જે ફેબ્રુઆરી 2026ના 2230 યુનિટ્સના મુકાબલે 98 ટકા વધુ છે. કંપની અનુસાર આ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તેનો સૌથી વધુ માસિક ઘરેલું આંકડો છે. જો કુલ વેચાણની વાત કરીએ તો માર્ચ 2026મા કંપનીએ 10388 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું. તેમાંથી 5980 યુનિટનું એક્સપોર્ટ પણ સામેલ છે. એટલે કે કંપનીનું આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મજબૂત પ્રદર્શન જારી છે.
ભારતીય બજારમાં નિસાનના આ શાનદાર પ્રદર્શનનું કારણ કંપનીની નવી MPV Nissan Gravite રહી. 7 સીટર કાર નિસાન ગ્રેવાઇટને ફેબ્રુઆરીમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. તેની ડિલીવરી 1 માર્ચથી શરૂ થઈ હતી. 4 મીટરથી ઓછી લંબાઈની આ ફેમિલી કારની કિંમત 5.65 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. આ પ્રાઇસ પોઈન્ટ પર તે દેશની સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર છે. હવે કંપનીની પાસે ઘરેલું બજારમાં બે મજબૂત મોડલ છે Nissan Magnite અને Gravite. તેનાથી નિસાનનું વેચાણ વધારવામાં ખૂબ મદદ મળી છે.
