/27KM ની માઇલેજ અને સનરૂફ! માત્ર ₹5.59 લાખની આ કાર બની મિડલ ક્લાસની પહેલી પસંદ

ઓગસ્ટ 2026મા કોમ્પેક્ટ SUV ખરીદનારની પસંદમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. આ સેગમેન્ટમાં Tata Punch સૌથી વધુ વેચાતી કાર છે. પાછલા મહિને પંચના કુલ 21320 યુનિટ વેચાયા હતા. ઓગસ્ટ 2025મા આ આંકડો 10,704 યુનિટ હતો. એટલે કે એક વર્ષમાં તેનું વેચાણ લગભગ બમણુ થયું. પંચના વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર 99.1 ટકાનો વધારો થયો. ટોપ-10 કોમ્પેક્ટ SUVમાં તે સૌથી મોટો વધારો રહ્યો. ઓગસ્ટમાં આ સેગમેન્ટમાં પંચની ભાગીદારી 17.6 ટકા રહી.
Fronx અને Nexon માં જોરદાર ટક્કર
બીજા નંબર પર Maruti Suzuki Fronx રહી. ઓગસ્ટમાં તેના 18730 યુનિટ વેચાયા. પાછલા વર્ષે આ મહિને ફ્રોન્ક્સના 12422 યુનિટ વેચાયા હતા. એટલે કે આ વર્ષે વેચાણમાં 50.8 ટકાનો વધારો થયો.
ફ્રોન્ક્સની સેગમેન્ટમાં ભાગીદારી 15.4 ટકા રહી
તો Tata Nexon 18,431 યુનિટના વેચાણ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહી. ઓગસ્ટ 2025મા તેના 14004 યુનિટ વેચાયા હતા. આ વખતે વેચાણમાં 31.6 ટકાનો વધારો થયો. ખાસ વાત છે કે ફ્રોન્ક્સ અને નેક્સોનના વેચાણમાં માત્ર 299 યુનિટનું અંતર રહ્યું. નેક્સોનની સેગમેન્ટમાં ભાગીદારી 15.2 ટકા રહી.
Brezza ચોથા અને Venue પાંચમાં નંબર પર
Maruti Suzuki Brezza એ 15288 યુનિટના વેચાણ સાથે ચોથું સ્થાન મેળવ્યું. પાછલા વર્ષે ઓગસ્ટમાં તેનું વેચાણ 13620 યુનિટ હતું. આ વખતે વેચાણમાં 12.2 ટકાનો વધારો થયો. ઓગસ્ટમાં બ્રેઝાની સેગમેન્ટમાં ભાગીદારી 12.6 ટકા રહી. બ્રેઝાનું નવું ફેસલિફ્ટ મોડલ હાલમાં આવ્યું છે. તેવામાં આગામી સમયમાં તેનું વેચાણ વધી શકે છે.
Hyundai Venue 11,365 યુનિટના વેચાણની સાથે પાંચમાં સ્થાને રહી. પાછલા વર્ષે ઓગસ્ટમાં તેના 8109 યુનિટ વેચાયા હતા. આ વખતે વેચાણમાં 40.2 ટકાનો વધારો થયો. આ સેગમેન્ટમાં વેન્યુની ભાગીદારી 9.4 ટકા રહી.
Sonet અને XUV 3XO ના વેચાણમાં પણ વધારો
Kia Sonet 9,048 યુનિટના વેચાણની સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહી. પાછલા વર્ષે તેનું વેચાણ 7741 યુનિટ હતું. આ વખતે વેચાણમાં 16.9 ટકાનો વધારો થયો અને તેની ભાગીદારી 7.5 ટકા રહી. ત્યારબાદ Mahindra XUV 3XO નો નંબર આવે છે. ઓગસ્ટમાં તેના કુલ 8302 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. સેગમેન્ટમાં તેની ભાગીદારી 6.8 ટકા રહી છે.
kylaq અને Taisor ટોપ-10મા સૌથી નીચે
Skoda kylaq ના ઓગસ્ટમાં 3590 યુનિટ વેચાયા છે અને તે નવમાં સ્થાને રહી. પાછલા વર્ષે તેના 3099 યુનિટ વેચાયા હતા. આ વખતે વેચાણમાં 15.8 ટકાનો વધારો થયો અને તેની ભાગીદારી 3 ટકા રહી છે.
તો Toyota Taisor 2,863 યુનિટના વેચાણની સાથે દસમાં સ્થાને રહી. ઓગસ્ટ 2025મા તેના 2683 યુનિટ વેચાયા હતા. એટલે કે વેચાણમાં 6.7 ટકાનો વધારો થયો છે.
Punch સૌથી આગળ
ઓગસ્ટ 2026ના આંકડાથી સ્પષ્ટ છે કે ટાટા પંચે આ સેગમેન્ટમાં બાકી ગાડીઓને પાછળ છોડી દીધી છે. આશરે ડબલ વેચાણ અને 99.1 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે પંચ સૌથી આગળ રહી. તો ફ્રોન્ક્સ અને નેક્સોન વચ્ચે જોરદાર ટક્કર જોવા મળી છે.