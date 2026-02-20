Tata Punch EV Facelift 2026: ના હોય! ફક્ત 6.49 લાખમાં લોન્ચ થઈ નવી ટાટા પંચ EV, 468KM રેન્જ! વિગતો જાણો
Tata Punch EV Facelift 2026: ટાટા મોટર્સે આખરે પોતાની સૌથી લોકપ્રિય માઈક્રો એસયુવી પંચ ઈવીને નવા રંગરૂપમાં રજૂ કરી છે. તેના વેરિએન્ટ પ્રમાણે ભાવ અને ખાસિયતો ખાસ જાણો.
આખરે જે ઘડીની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી તે આવી ગઈ. ટાટા મોટર્સે પોતાની સૌથી લોકપ્રિય માઈક્રો એસયુવી પંચ ઈવીને નવા રૂપરંગમાં લોન્ચ કરી નાખી. કંપનીએ માત્ર ડિઝાઈન જ નહીં પરંતુ રેન્જ, ટેક્નોલોજી અને ફીચર્સમાં પણ મોટું અપગ્રેડ કર્યું છે. જો તમે એક એવી ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો આ ટાટા પંચનું નવું વર્ઝન તમારા માટે સારો વિકલ્પ બની શકે છે. તેની કિંમત, રેન્જ અને ખાસિયતો જાણો.
બજેટમાં ઈલેક્ટ્રિક SUV
નવી ટાટા પંચ ઈવીની શરૂઆતની એક્સ શોરૂમ કિંમત 9.69 લાખ રૂપિયા છે. જયારે ટોપ વેરિએન્ટની કિંમત 12.59 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. તે તમને 30 kWh અને 40 kWh બેટરી પેક સાથે અલગ અલગ વેરિએન્ટમાં મળી રહેશે. 30 kWh બેટરી સ્માર્ટ અને સ્માર્ટ પ્લસ વેરિએન્ટમાં મળે છે. જ્યારે 40 kWh બેટરી સ્માર્ટ, સ્માર્ટ પ્લસ, એડવેન્ચર અને એમ્પાવર્ડ પ્લસ એસ ટ્રિમમાં ઉપલબ્ધ છે. ખાસ વાત એ છે કે કંપની તેને BaaS (Battery as a Service) મોડલ હેઠળ 6.49 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતની કિમત ઉપર પણ આપે છે. જેમાં બેટરી માટે 2.6 પ્રતિ કિલોમીટર ભાડું આપવાનું રહેશે.
અલગ અલગ કિંમતો
30 kWh બેટરી પેક સ્માર્ટ પ્લસ વેરિએન્ટની કિમત 10.29 લાખ રૂપિયા. જ્યારે 40 kWh સ્માર્ટ વેરિએન્ટની કિંમત 10.89 લાખ રૂપિયા, 40 kWh સ્માર્ટ પ્લસ વેરિએન્ટનો ભાવ 11.59 લાખ રૂપિયા, 40 kWh એડવેન્ચરના મોડલની કિંમત 12.29 લાખ રૂપિયા, જ્યારે 40 kWh એમ્પાવર્ડ પ્લસ એસ વેરિએન્ટનો ભાવ 12.59 લાખ રૂપિયા
બેટરી અને રેન્જ
આ નવા મોડલમાં 30 kWh અને 40 kWh એમ બે બેટરી વિકલ્પ મળી રહે છે. 30 kWh બેટરી લગભગ 265 કિમીની ક્લેમ્ડ રેન્જ આપે છે. જ્યારે 40 kWh બેટરી ARAI મુજબ 468 કિમી સુધી ચાલી શકે છે. રિયલ વર્લ્ડ કન્ડીશનમાં તે લગભગ 355 કિમીની રેન્જ આપી શકે છે. કંપની પહેલા રજિસ્ટર કરાયેલા માલિકને બેટરી પર લાઈફટાઈમ વોરંટી પણ આપે છે. જે તેને વધુ ભરોસાપાત્ર બનાવે છે.
BaaS (Battery as a Service) વિકલ્પ
શરૂઆતની કિમત 6.49 લાખ રૂપિયા
બેટરી રેન્ટલ 2.6 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટર
ચાર્જિંગ
આ એસયુવીને 65 kW DC ફાસ્ટ ચાર્જરથી ફક્ત 26 મિનિટમાં 20થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે. જ્યારે ફક્ત 15 મિનિટના ચાર્જિંગમાં લગબઘ 135 કિમીની રેન્જ મળે છે. ઘર પર ચાર્જ કરવા માટે 7.2 kW અને 3.3 kW નો વિકલ્પ પણ અપાયો છે.
પરફોર્મન્સ કેવું છે
પંચ ઈવીની ઈલેક્ટ્રિક મોટર 130પીએસ નો પાવર આપે છે અને આ SUV 0 થી100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે 9 સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં ઝડપ પકડે છે. તેમાં ઈકો, સીટી અને સ્પોર્ટ જેવા ડ્રાઈવ મોડ મળે છે. આ સાથે જ સ્ટીયરિંગ પેડલથી કંટ્રોલ થનારા ચાર લેવલના રીઝનરેટિવ બ્રેકિંગ મોડ પણ આપવામાં આવ્યા છે. 195mm ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ અને 450mm વોટર વેડિંગ ક્ષમતા ભારતના રસ્તા માટે તેને પરફેક્ટ બનાવે છે.
વધુ એફિશિયન્સી અને ઓછું વજન
આ ફેસલિફ્ટ મોડલમાં સેગમેન્ટ- ફર્સ્ટ X-in-1 e-drive મોડ્યૂલ આપવામાં આવ્યું છે. જે છ સિસ્ટમને એક યુનિટમાં જોડે છે. તેનાથી સિસ્ટમની સાઈઝ લગભગ 50 ટકા ઘટી છે. વજન 28 ટકા ઓછું થયું છે તથા એફિશિયન્સી લગભગ 6 ટકા સારી થઈ છે. આ ઉપરાંત eTXV ટેક્નોલોજી સાથે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. જેબેટરી અને કેબિન કુલિંગને સારું બનાવે છે.
સેફ્ટી ફીચર
સુરક્ષા માટે તેમાં 6 એરબેગ, ESP, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, TPMS, ISOFIX ચાઈલ્ડ સીટ માઉન્ટ અને બ્લાઈન્ડ સ્પોટ મોનિટર જેવા ફીચર્સ મળે છે. આ સાથે જ OTA અપડેટ, રિમોટ કંટ્રોલ, વ્હીકલ હેલ્થ રિપોર્ટ અને SOS એલર્ટ જેવા સ્માર્ટ સેફ્ટી ફીચર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે.
