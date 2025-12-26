Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ છે દેશની સૌથી સસ્તી 5-સીટર ઈલેક્ટ્રિક SUV, કિંમત 10 લાખથી ઓછી, જાણો ફીચર્સ

 Tata Punch EV Price in India: Tata Punch EV બે બેટરી ઓપ્શનમાં આવે છે. પ્રથમ 25 kWh બેટરી પેક છે, જે આશરે 315 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપે છે. આ કાર ભારતની સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી છે. આવો તેના વિશે જાણીએ..

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 26, 2025, 03:47 PM IST

આ છે દેશની સૌથી સસ્તી 5-સીટર ઈલેક્ટ્રિક SUV, કિંમત 10 લાખથી ઓછી, જાણો ફીચર્સ

Tata Punch EV આ સમયે ભારતની સૌથી સસ્તી 5-સીટર ઈલેક્ટ્રિક SUV માનવામાં આવે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે પંચ ઈવી મિડલ ક્લાસ પરિવારો માટે એક શાનદાર વિકલ્પ બની ગઈ છે.  SUV જેવો મજબૂત લુક, ટાટાની વિશ્વાસપાત્ર સેફ્ટી અને ચલાવવાનો ઓછો ખર્ચ તેને ખાસ બનાવે છે. શહેરની સાથે-સાથે ખરાબ રસ્તા પર પણ આ કાર આરામદાયક અનુભવ આપે છે. આવો તેના ફીચર્સ પર નજર કરીએ.

Tata Punch EV ની કિંમત અને ફીચર્સ
Tata Punch EV ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 9.99 લાખથી શરૂ થાય છે, જે તેના બેઝ વેરિએન્ટ Smart MR ની છે. તેના ટોપ વેરિએન્ટની કિંમત 14.99 લાખ છે. કંપની આ સમયે આકર્ષક ઓફર્સ પણ આપી રહી છે, જેમાં 100% ઓન-રોડ ફાઈનાન્સિંગ અને 1.20 લાખ સુધીનો ફાયદો છે. ટાટા પંચને તમે માત્ર 8099 રૂપિયાના ઈએમઆઈ પર ખરીદી શકો છો.

બેટરી, રેન્જ અને ચાર્જિંગ
ટાટા પંચ ઈવી બે બેટરી વિકલ્પમાં આવે છે. પ્રથમ 25 kWh બેટરી પેક છે, જે આશરે 315 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપે છે. બીજું 35 kWh લોન્ગ રેન્જ બેટરી પેક છે, જે એકવાર ચાર્જ કરવા પર 421 કિલોમીટર સુધી ચાલે છે. ડીસી ફાસ્ટ ચાર્જરથી તેને 10થી 80 ટકા ચાર્જ થવામાં લગભગ 56 મિનિટ લાગે છે. અલગ-અલગ ડ્રાઇવ મોડ્સને કારણે ડ્રાઇવિંગ વધુ સરળ અને સ્મૂથ થઈ જાય છે.

આ છે ખાસ ફીચર્સ
Punch EV માં મોટી સાઇઝની ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, વાયરલેસ Android Auto અને Apple CarPlay, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ક્રૂઝ કંટ્રોલ અને ઈલેક્ટ્રિક સનરૂફ જેવા ફીચર્સ મળે છે. તેનું હાઈ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ ભારતીય રોડ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

સેફ્ટીમાં પણ નંબર વન
સેફ્ટીના મામલામાં Tata Punch EV ખૂબ મજબૂત છે. તેમાં 6 એરબેગ, ABS, EBD, હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ અને મજબૂત બોડી મળે છે. તેને ભારત NCAP થી 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ પણ મળી ચુક્યું છે. જો તમે 10 લાખના બજેટમાં એક સુરક્ષિત, સ્ટાઇલિશ અને લાંબી રેન્જ આપનારી 5-સીટર Electric SUV ઈચ્છે છે, તેના માટે ટાટા પંચ ઈવી એક શાનદાર વિકલ્પ છે.
 

