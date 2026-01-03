આ SUV પર ફિદા થયા લોકો, 2025મા 1.73 લાખ યુનિટ્સનું વેચાણ, જાણો કિંમત અને ખાસિયત
ટાટા પંચને 5-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP રેટિંગ મળ્યું છે. તેમાં ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી અને SUV-શૈલીના ઇન્ટિરિયર્સનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં માઇક્રો એસયુવીનું સેગમેન્ટ ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ રહ્યું છે અને તેના કેન્દ્રમાં 2025મા ટાટા પંચ રહી. વર્ષ 2025મા ટાટા પંચે 1.73 લાખ યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું,જેનાથી તે માઇક્રો SUV સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ વેચાનારી કાર બની ગઈ છે. તેની કિંમત 5.49 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે અને તે ડિઝાઇન, ફીચર્સ અને સેફ્ટીના મામલામાં ગ્રાહકોની પ્રથમ પસંદ બની.
SUV-જેવો લુક અને સિટી-ફ્રેન્ડલી સાઇઝ
ટાટા પંચની સૌથી મોટી ખાસિયત તેનો બોલ્ડ અને મસ્ક્યુલર ડિઝાઇન છે. નાનો આકાર છતાં તેનું ઊંચુ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ, મજબૂત બોડી અને આકર્ષક ફ્રંટ ગ્રિલ તેને દરેક પ્રકારના રસ્તા પર ચાલવા માટે યોગ્ય બનાવે છે. તે શહેરના ટ્રાફિક અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના રસ્તામાં સરળતાથી ચાલે છે. આ કારણે યુવાઓ અને ફેમેલી બંને વર્ગના ગ્રાહક આ કાર તરફ આકર્ષિત થયા છે.
સેફ્ટીમાં વિશ્વાસપાત્ર
ટાટા પંચને 5-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP રેટિંગ મળ્યું છે. ડ્યુલ એરબેગ, મજબૂતીથી તૈયાર કરવામાં આવેલી બોડી અને ડ્રાઇવિંગ સ્ટેબિલિટીએ તેને આ સેગમેન્ટની સૌથી સુરક્ષિત એસયુવીમાં સામેલ કરી છે. સેફ્ટી પર ભાર આપનાર ગ્રાહકો માટે આ કાર વિશ્વાસપાત્ર સાબિત થઈ છે.
પરફોર્મંસ અને માઇલેજ
તેમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે દરરોજના ડ્રાઇવિંગમાં સંતુલિત પાવર અને સારી માઇલેજ આપે છે. ઓછી મેન્ટેનન્સ કોસ્ટને કારણે આ કાર બજેટ ફ્રેન્ડલી પણ સાબિત થઈ છે. પ્રથમવાર કાર ખરીદનાર ગ્રાહકો તેને વધુ પ્રાથમિકતા આપી રહ્યાં છે.
ફીચર્સ અને બ્રાન્ડ વેલ્યુ
ટાટા પંચમાં ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી અને એસયુવી-સ્ટાઇલ ઈન્ટીરિયર્સ જેવા ફીચર્સ મળે છે. ટાટાની મજબૂત સર્વિસ નેટવર્ક અને વિશ્વાસપાત્ર બ્રાન્ડ ઇમેજને કારણે પણ વેચાણમાં વધારો થયો છે.
વેચાણના આંકડા
2025મા 1.73 લાખ યુનિટ્સના વેચાણ સાથે ટાટા પંચે બધાને પછાડતા માઇક્રો SUV સેગમેન્ટમાં નંબર-1 નો તાજ પોતાના નામે કર્યો છે. તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે કે ભારતીય ગ્રાહક હવે નાની, મજબૂત અને સુરક્ષિત એસયુવી વધુ પસંદ કરી રહ્યાં છે.
