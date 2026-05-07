/₹5.64 લાખની આ SUV એ કરી દીધો કમાલ, વેચાણમાં બની નંબર-1, જાણો ફીચર્સ

ભારતમાં અનેક લોકો ટાટા કંપનીની કાર પસંદ કરે છે. ટાટા પાસે લોકોના બજેટ પ્રમાણે વિવિધ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. એપ્રિલ 2026ના વેચાણમાં ટાટાની એક કારે ધૂમ મચાવી છે. આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવીશું.
ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે SUV સેગમેન્ટની માંગ સતત વધી રહી છે. જો પાછલા મહિના એટલે કે એપ્રિલ 2026મા આ સેગમેન્ટમાં થયેલા વેચાણની વાત કરીએ તો ટાટા મોટર્સની માઇક્રો એસયુવી પંચે દેશભરમાં ટોપ પોઝીશન હાસિલ કરી છે. મહત્વનું છે કે ટાટા પંચને પાછલા મહિને કુલ 19107 નવા ગ્રાહકો મળ્યા છે. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર ટાટા પંચના વેચાણમાં 53 ટકાનો વધારો થયો છે. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા એપ્રિલ 2025મા આ આંકડો 12496 યુનિટ હતો. આવો જાણીએ ટાટા પંચના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે.
આવી છે ટાટા પંચની ડિઝાઇન
ટાટા પંચની ડિઝાઇન મસ્કુલર છે, જે તેને રસ્તા પર નાની હેરિયર જેવો લુક આપે છે. ઊંડી બોડી અને શાનદાર ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સને કારણે ખરાબ રસ્તા પર તેને ચલાવવી સરળ છે. અંદરની તરફ જુઓ તો કેબિન ખુલ્લી અને હવાદાર લાગે છે. ફીચર્સના મામલામાં પણ ટાટાએ કોઈ કસર છોડી નથી. તેમાં તમને 10.25 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો એપ્પલ કાર પ્લે, સનરૂફ અને કૂલ્ડ-ગ્લવ-બોક્સ જેવી સુવિધાઓ મળી જાય છે, જે તમારા સફરને મજેદાર બનાવે છે.
26 કિમી સુધી મળે છે માઇલેજ
પરફોર્મંસની વાત કરીએ તો તેમાં 1.2-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે શહેરમાં ચલાવવા માટે પરફેક્ટ છે. આ એન્જિન આશરે 88bhp નો પાવર જનરેટ કરે છે. માઇલેજના મામલામાં પણ આ કાર આગળ છે. પેટ્રોલ પર લગભગ 19થી 20 કિમી/લીટરની એવરેજ આપે છે. જો તમે વધુ બચત ઈચ્છો છો તો તેનું iCNG મોડલ સારૂ છે. તેમાં ટાટાની ટ્વિન સિલિન્ડર ટેક્નોલોજી મળે છે. તેમાં તમને 26-27 કિમી સુધીની માઇલેજ મળે છે.
5 સ્ટાર સેફ્ટીથી લેસ છે એસયુવી
ટાટા પંચની સૌથી મોટી તાકાત તેની સેફ્ટી છે. તેને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ, ABS ની સાથે EBD અને રેન સેન્સિંગ વાઇપર્સ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. ટાટા પંચની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત આશરે 5.64 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને ટોપ મોડલ માટે 10.20 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. જો તમે એક એવી કાર શોધી રહ્યાં છો જે સુરક્ષિત હોય, દેખાવમાં ધાંસૂ હોય અને બજેટમાં ફિટ થાય તો ટાટા પંચ એક સારો વિકલ્પ છે.