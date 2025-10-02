Tata Punch થી લઈને Skoda Kylaq સુધી: આ છે ભારતની 5 સૌથી સુરક્ષિત કાર, કિંમત 10 લાખથી ઓછી
ભારતમાં, ટાટા પંચ, કિયા સાયરોસ અને ટાટા નેક્સન જેવી કાર ₹10 લાખથી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. તેઓ મજબૂત સલામતી સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરે છે. ચાલો આ વાહનોનું વિગતવાર અન્વેષણ કરીએ.
ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કાર સેફ્ટી લોકોની પહેલી પ્રાથમિકતા બની ગઈ છે. હવે માત્ર માઇલેજ અને કિંમત જ નહીં, પરંતુ Global NCAP અને Bharat NCAP જેવી એજન્સીઓનું ક્રેશ ટેસ્ટ રેટિંગ પણ ગ્રાહકો માટે મહત્વનું થઈ ગયું છે. આ રેટિંગ જણાવે છે કે કોઈ કારમાં બેઠેક એડલ્ટ અને બાળકો દુર્ઘટનાની સ્થિતિમાં કેટલા સુરક્ષિત રહેશે. જો તમે 10 લાખથી ઓછા બજેટમાં કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ 5 મોડલ તમારા માટે સૌથી સુરક્ષિત અને સૌથી સારા સાબિત થઈ શકે છે.
Tata Punch:
Tata Punch ને Global NCAP એ 5-સ્ટાર એડલ્ટ સેફ્ટી અને 4-સ્ટાર ચાઇલ્ડ સેફ્ટી રેટિંગ આપ્યું છે. ક્રેશ ટેસ્ટમાં તેને 16.45/17 પોઈન્ટ મળ્યા, જે પોતાના સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ છે. સેફ્ટી ફીચર્સમાં 6 એરબેગ્સ (ટોપ વેરિએન્ટ), ABS+EBD, ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ્સ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને કોર્નર સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ મળે છે. તેમાં 1.2L પેટ્રોલ અને સીએનજી બંને એન્જિન ઓપ્શન મળે છે, જે 18-20 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 5,49,990 છે, જે તેને ભારતની સૌથી સસ્તી 5-સ્ટાર રેટિંગવાળી કાર બનાવે છે.
પહેલી મેડ-ઇન ઈન્ડિયા Kia કાર
Kia Syros ભારતની પ્રથમ કિઆ કાર છે જેને Bharat NCAP એ 5-સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું છે. તેને એડલ્ટ સેફ્ટીમાં 30.21/32 અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટીમાં 44.42/49 પોઈન્ટ મળ્યા છે. તેના બધા વેરિએન્ટ્સમાં 6 એરબેગ, ESC, TPMS, ISOFIX અને VSM જેવા ફીચર્સ છે. ટોપ વેરિએન્ટમાં લેવલ-2 ADAS (જેમ કે આગળની અથડામણ ટાળવી, લેન કીપ સહાય અને બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટરિંગ) પણ મળે છે. એન્જિન ઓપ્શનમાં 1.0 લીટર અને 1.5L ડીઝલ સામેલ છે, જે 20-22 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 8,67,053 રૂપિયા છે.
Skoda Kylaq
સ્કોડા કાયલેક MQB-A0-IN પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવી છે, જે તેની સલામતી અને મજબૂતાઈ માટે જાણીતું છે. તેને 5-સ્ટાર ભારત NCAP રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. સલામતી સુવિધાઓમાં છ એરબેગ્સ, ESC, મલ્ટી-કોલિઝન બ્રેકિંગ અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરનો સમાવેશ થાય છે. તે 1.0L TSI પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 113 bhp અને 18-19 kmpl ની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા ઉત્પન્ન કરે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹754,651 છે, જે તેને મધ્યમ-શ્રેણીના બજેટમાં એક સારો વિકલ્પ બનાવે છે.
Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO, XUV300 નું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે અને Bharat NCAP ટેસ્ટમાં તેને 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. એડલ્ટ સેફ્ટીમાં 29.36/32 પોઈન્ટ મળ્યા છે. કારમાં છ એરબેગ્સ, ESC, હિલ હોલ્ડ અને ટોપ વેરિએન્ટમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા તથા લેવલ-2 ADAS સામેલ છે. તેમાં 1.2 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિન વિકલ્પ મળે છે, જે 19-24 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. XUV 3XO ની શરૂઆતી કિંમત 7.28 લાખ છે.
Tata Nexon
ટાટા નેક્સોન ભારતીય ઓટો ઉદ્યોગમાં ગ્લોબલ NCAP તરફથી 5-સ્ટાર રેટિંગ મેળવનારી પહેલી કાર હતી. તેને ભારત NCAP તરફથી પણ 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું હતું. તેમાં છ એરબેગ્સ, ESC, 360-ડિગ્રી કેમેરા, TPMS અને SOS કોલ જેવી સુવિધાઓ છે. એન્જિન વિકલ્પોમાં 1.2L ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5L ડીઝલનો સમાવેશ થાય છે, જે 17-24 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. નેક્સોનનું CNG વર્ઝન પણ ઉપલબ્ધ છે, જેની શરૂઆતની કિંમત ₹731,890 છે.
જો તમે 10 લાખથી ઓછા બજેટમાં કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો અને તમારા માટે સુરક્ષા સૌથી જરૂરી છે તો ટાટા પંચ સૌથી સસ્તો વિકલ્પ છે. તો ટાટા નેક્સોન અને Mahindra XUV 3XO શાનદાર ફીચર્સ અને દમદાર એન્જિન સાથે આવે છે. Kia Syros અને Skoda Kylaq તે ગ્રાહકો માટે છે જે પ્રીમિયમ ફીલની સાથે મજબૂત સેફ્ટી ઈચ્છે છે.
