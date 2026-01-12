Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

બાપરે... 7.31 લાખની આ SUVએ ભૂક્કા કાઢ્યા, ટાટા પંચ પણ ટકી ન શકી, લોકોએ ખરીદવા પડાપડી કરી

Tata Sales Report December 2025: ટાટા કંપનીએ પોતાની કારોના વેચાણના આંકડા જાહેર કર્યા છે. જેમાં ડિસેમ્બર 2025માં કઈ કાર કેટલી વેચાઈ તે માહિતી છે. આ માહિતી મુજબ કઈ કારે ટોપ પોઝિશન મેળવી છે તે જાણીને આંખો પહોળી થઈ જશે કારણ કે તેના વાર્ષિક વેચાણમાં 43 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 12, 2026, 02:25 PM IST

ભારતીય કાર નિર્માતા કંપની ટાટા મોટર્સે ડિસેમ્બર 2025માં કઈ કારનું કેટલું વેચાણ થયું તે ડેટા જાહેર કરી દીધો છે. ત્યારે એકવાર ફરીથી ટાટાની નેક્સોન કારે ધમાલ મચાવી છે અને સૌથી વધુ વેચાયેલી કાર બની છે. નેક્સોનના ગત મહિને કુલ 19,375 યુનિટ વેચાયા. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર ટાટા નેક્સોનના વેચાણમાં 43.14 ટકાનો વધારો નોંધાયો. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા એટલે કે ડિસેમ્બર 2024માં આ આંકડો 13,536 યુનિટ હતો. ટાટા નેકસોનની એક્સ શોરૂમ કિંમત 7.31 લાખથી લઈને ટોપ મોડલની કિંમત 14 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. જાણો ખાસ વિગતો. 

બીજા નંબરે કઈ ગાડી
નોક્સોન બાદ ટાટાની ગાડીઓના વેચાણની યાદીમાં બીજા નંબરે ટાટા પંચ છે. ટાટા પંચની આ સમયગાળા દરમિયાન 6.02 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 15,980 યુનિટ વેચાયા. જ્યારે ત્રીજા નંબરે વેચાણમાં ટિયાગો આવી. ટાટા ટિયાગોના 16.38 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 5,826 યુનિટ કાર વેચાઈ. આ ઉપરાંત ચોથા નંબરે આ યાદીમાં અલ્ટ્રોઝ આવી. ટાટા અલ્ટ્રોઝની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં વાર્ષિક 53.86 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો અને કુલ 2,871 કાર વેચાઈ. 

કર્વને પડ્યો ફટકો
વેચાણમાં આ યાદીમાં પાંચમા નંબરે ટાટા હેરિયર આવી. ટાટા હેરિયરે કુલ 81.94 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે 2,378 યુનિટનું વેચાણ નોંધાવ્યું. જ્યારે છઠ્ઠા નંબરે વેચાણમાં ટાટા સફારી આવી. ટાટા સફારીએ આ દરમિયાન 4.40 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 1,446 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું. આ ઉપરાંત સાતમા નંબરે ટાટા  કર્વ આવી છે. ટાટા કર્વના વાર્ષિક વેચાણમાં 77.89 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને કુલ 1,104 યુનિટનું વેચાણ નોંધાયું. 

ટાટા સિયેરાનું આટલું જ વેચાણ
વેચાણમાં આઠમાં નંબરે ટાટા ટિગોર આવી છે. ટાટા ટિગોરનું આ દરમિયાન વાર્ષિક 26 ટકા વેચાણ ઘટી ગયું અને કુલ 775 યુનિટ વેચાયા. નવમાં નંબરે  ટાટા સિયેરા હતી જેના કુલ 291 યુનિટ વેચાયા. બધુ મળીને ટાટાની કારોને ડિસેમ્બર 2025માં 50,046 નવા ગ્રાહકો મળ્યા. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર ટાટાની કારોના વેચાણમાં 13.17 ટકાનો વાર્ષિક વધારો જોવા મળ્યો. 
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

