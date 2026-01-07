Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

2 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે Tata Sierra ખરીદો, તો કેટલો આવશે મહિને EMI ? જાણી લો ગણતરી

Tata Sierra on EMI : જો તમે પણ ટાટા સિએરા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે જો તમે 2 લાખ રૂપિયાના ડાઉન પેમેન્ટ પર આ કાર ખરીદો છો તો તમારે આ કાર પર મહિને કેટલો EMI ભરવો પડશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:46 PM IST

Trending Photos

2 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે Tata Sierra ખરીદો, તો કેટલો આવશે મહિને EMI ? જાણી લો ગણતરી

Tata Sierra on EMI : ટાટા મોટર્સે તાજેતરમાં જ ટાટા સિએરા લોન્ચ કરી છે. જો તમે આ SUV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો એ જાણવું જરૂરી છે કે સૌથી સસ્તા વેરિઅન્ટ માટે તમારે કેટલું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવું પડશે. જો તમે 2 લાખ રૂપિયા ડાઉન પેમેન્ટ ભરો છો અને બાકીની લોન કરાવો છો, તો તમારે મહિને કેટલો EMI ભરવો પડશે, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.

ટાટા સિએરાની ઓન-રોડ પ્રાઈસ કેટલી છે ?

Add Zee News as a Preferred Source

ટાટા સિએરાના બેઝ મોડેલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.49 લાખથી શરૂ થાય છે અને ટોપ મોડલ 18.49 લાખ સુધી જાય છે. જો તમે ટાટા સિએરા સ્માર્ટ પ્લસ 1.5 પેટ્રોલ બેઝ મોડેલ ખરીદો છો, તો તેની ઓન-રોડ કિંમત આશરે 13.44 લાખ છે. આ કિંમતમાં RTO, વીમો અને અન્ય શુલ્ક શામેલ છે. આ કિંમત વિવિધ શહેરોમાં થોડી બદલાઈ શકે છે.

ટાટા સિએરા માટે કેટલું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવું પડશે ?

જો તમે ટાટા સિએરાના બેઝ મોડેલ માટે ફાઇનાન્સ કરાવો છો, તો તમારે ઓછામાં ઓછા 2 લાખનું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવાની જરૂર પડશે. ડાઉન પેમેન્ટ ચૂકવ્યા પછી તમારી લોનની રકમ આશરે 11.44 લાખ થશે. જો તમને 5 વર્ષ (60 મહિના) માટે 9% વ્યાજ દરે લોન મળે છે, તો તમારી માસિક EMI આશરે 23,751 હશે. આ EMI તમારી બેંક, વ્યાજ દર અને પ્રોસેસિંગ ચાર્જના આધારે બદલાઈ શકે છે.

ટાટા સિએરાની પાવરટ્રેન અને માઈલેજ

ટાટા સિએરા 2025માં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન આવે છે, જે 105 bhp અને 145 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે. કારનું ડ્રાઇવિંગ પોશ્ચર ઊંચું છે, જે તેને રિયસ SUV ફીલ આપે છે.

ટાટા સિએરાની માઈલેજ 18.2 kmpl સુધી છે, જે આ સેગમેન્ટમાં ખૂબ સારી માનવામાં આવે છે. વધુમાં આ SUV ટર્બો-પેટ્રોલ અને ટર્બો-ડીઝલ એન્જિન વિકલ્પો સાથે આવે છે. ટાટા સિએરા ભારતીય બજારમાં ઘણી ગાડીઓ સાથે સ્પર્ધા કરે છે. જેમાં હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, કિયા સેલ્ટોસ અને રેનો ડસ્ટરના નામ શામેલ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Tata SierraTata Sierra on EMITata Sierra Finance PlanTata Sierra EMI Plan

Trending news