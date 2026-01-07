2 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે Tata Sierra ખરીદો, તો કેટલો આવશે મહિને EMI ? જાણી લો ગણતરી
Tata Sierra on EMI : જો તમે પણ ટાટા સિએરા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે જો તમે 2 લાખ રૂપિયાના ડાઉન પેમેન્ટ પર આ કાર ખરીદો છો તો તમારે આ કાર પર મહિને કેટલો EMI ભરવો પડશે.
Tata Sierra on EMI : ટાટા મોટર્સે તાજેતરમાં જ ટાટા સિએરા લોન્ચ કરી છે. જો તમે આ SUV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો એ જાણવું જરૂરી છે કે સૌથી સસ્તા વેરિઅન્ટ માટે તમારે કેટલું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવું પડશે. જો તમે 2 લાખ રૂપિયા ડાઉન પેમેન્ટ ભરો છો અને બાકીની લોન કરાવો છો, તો તમારે મહિને કેટલો EMI ભરવો પડશે, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.
ટાટા સિએરાની ઓન-રોડ પ્રાઈસ કેટલી છે ?
ટાટા સિએરાના બેઝ મોડેલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.49 લાખથી શરૂ થાય છે અને ટોપ મોડલ 18.49 લાખ સુધી જાય છે. જો તમે ટાટા સિએરા સ્માર્ટ પ્લસ 1.5 પેટ્રોલ બેઝ મોડેલ ખરીદો છો, તો તેની ઓન-રોડ કિંમત આશરે 13.44 લાખ છે. આ કિંમતમાં RTO, વીમો અને અન્ય શુલ્ક શામેલ છે. આ કિંમત વિવિધ શહેરોમાં થોડી બદલાઈ શકે છે.
ટાટા સિએરા માટે કેટલું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવું પડશે ?
જો તમે ટાટા સિએરાના બેઝ મોડેલ માટે ફાઇનાન્સ કરાવો છો, તો તમારે ઓછામાં ઓછા 2 લાખનું ડાઉન પેમેન્ટ ભરવાની જરૂર પડશે. ડાઉન પેમેન્ટ ચૂકવ્યા પછી તમારી લોનની રકમ આશરે 11.44 લાખ થશે. જો તમને 5 વર્ષ (60 મહિના) માટે 9% વ્યાજ દરે લોન મળે છે, તો તમારી માસિક EMI આશરે 23,751 હશે. આ EMI તમારી બેંક, વ્યાજ દર અને પ્રોસેસિંગ ચાર્જના આધારે બદલાઈ શકે છે.
ટાટા સિએરાની પાવરટ્રેન અને માઈલેજ
ટાટા સિએરા 2025માં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન આવે છે, જે 105 bhp અને 145 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે. કારનું ડ્રાઇવિંગ પોશ્ચર ઊંચું છે, જે તેને રિયસ SUV ફીલ આપે છે.
ટાટા સિએરાની માઈલેજ 18.2 kmpl સુધી છે, જે આ સેગમેન્ટમાં ખૂબ સારી માનવામાં આવે છે. વધુમાં આ SUV ટર્બો-પેટ્રોલ અને ટર્બો-ડીઝલ એન્જિન વિકલ્પો સાથે આવે છે. ટાટા સિએરા ભારતીય બજારમાં ઘણી ગાડીઓ સાથે સ્પર્ધા કરે છે. જેમાં હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, કિયા સેલ્ટોસ અને રેનો ડસ્ટરના નામ શામેલ છે.
