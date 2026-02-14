Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

500 KM રેન્જ અને માત્ર આટલી કિંમત, જાણો ક્યારે લોન્ચ થશે Tata Sierra EV?

Tata Sierra EV: નવી ટાટા સિએરા ઈવી લોન્ચ થવાની છે. ટાટાની આઇકોનિક કાર હવે નવા અવતારમાં આવવાની છે. તેવામાં જો તમે પણ ઈલેક્ટ્રિક કાર લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં હોવ તો આ ટાટાની નવી ઈવી વિશે જાણો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:01 PM IST

Trending Photos

500 KM રેન્જ અને માત્ર આટલી કિંમત, જાણો ક્યારે લોન્ચ થશે Tata Sierra EV?

Auto News: ટાટા મોટર્સની આઇકોનિક SUV સિએરાને ભારતીય બજારમાં ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી રહી છે. હવે કંપની તેના ઈલેક્ટ્રિક વર્ઝનને લોન્ચ કરી શકે છે. રિપોર્ટ્સ  પ્રમાણે ટાટા સિએરા ઈવીને આ મહિનાના અંત સુધી બજારમાં ઉતારવામાં આવી શકે છે. હકીકતમાં કંપનીએ EVનું ટીઝર રિલીઝ કરી તેની ડિઝાઇન અને મોડર્ન ફીચર્સની ઝલક દેખાડી છે.

કેવી છે Tata Sierra EV ની ડિઝાઇન?
જાણકારી પ્રમાણે ટાટા સિએરા ઈવીની ડિઝાઇન તેના પેટ્રોલ-ડીઝલ મોડલ જેવી છે, પરંતુ તેમાં ઈલેક્ટ્રિક વર્ઝનને કારણે ઘણા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. EVના ફ્રંટમાં બંધ ગ્રિલ, ફ્લેટ બમ્પર અને આકર્ષક LED લાઇટ્સ જોવા મળી શકે છે.  Tata Sierra EV ઊંચુ બોનેટ, શોર્ટ ઓવરહેંગ્સ અને નવી ડિઝાઇનના અલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવશે. પાછળની તરફ રેપઅરાઉન્ડ રિયર ગ્લાસ અને કનેક્ટેડ LED ટેલલાઇટ્સ તેને પ્રીમિયમ અને મોડર્ન લુક આપે છે, જે તેને ક્રેટા ઈવી જેવી ગાડીઓથી અલગ બનાવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગાડીની બેટરી અને રેન્જ
આશા કરવામાં આવી રહી છે કે તેમાં Curvv EV ની 55 kWh બેટરી કે Harrier EV ની 65 kWh બેટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી શકે છે.  55 kWh બેટરી સિંગલ ફ્રંટ મોટરની સાથે આશરે  167 PS નો પાવર અને 215 Nm નો ટોર્ક આપે છે, જેનાથી લગભગ 500 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ મળવાની સંભાવના છે.

આ સિવાય 65 kWh બેટરીની સાથે રિયર-વ્હીલ ડ્રાઇવ સેટઅપથી વધુ પાવર અને 538 કિમી સુધીની રેન્જ મળી શકે છે.

લોન્ચ બાદ ટાટા સિએરા ઈવીનો સીધો મુકાબલો હ્યુન્ડઈ ક્રેટા ઈલેક્ટ્રિક, MG ZS EV, મહિન્દ્રા BE 6 અને આવનાર મારૂતિ ઈ વીટીરા તથા ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર ઈવી સાથે થશે.

ગાડીની કિંમતની વાત કરીએ તો તેની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 20 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) હોઈ શકે છે.

નવી ટાટા સિએરા ઈવી તે ગ્રાહકો માટે શાનદાર વિકલ્પ બની શકે છે જે દમદાર લુક, લાંબી રેન્જ અને વિશ્વાસપાત્ર બ્રાન્ડની સાથે ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી ખરીદવા ઈચ્છે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Tata MotorsTata Sierra EV

Trending news