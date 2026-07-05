/કેટલો પગાર હોય તો Tata Sierra EV ખરીદી શકાય ? જાણો કેટલી આવશે મહિને EMI

Tata Sierra EV on EMI : જો તમે લાંબી ડ્રાઇવિંગ રેન્જ, આધુનિક ફીચર્સ અને મજબૂત સેફ્ટી ફીચર્સવાળી ઇલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો નવી ટાટા સીએરા EV તમારા માટે બેસ્ટ પસંદગી હોઈ શકે છે. વર્ષોથી લોકોમાં લોકપ્રિય રહેલી સીએરા હવે સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક અવતારમાં પાછી આવી છે.
કંપનીએ તેને નવી ટેકનોલોજી, વિસ્તૃત બેટરી રેન્જ અને અસંખ્ય આધુનિક ફીચર્સથી સજ્જ બનાવી છે. જો તમે આ EV ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો અને જો તમે આ કાર માસિક EMI પર ખરીદવા માગો છો તો મહિને હપ્તો કેટલો આવશે અને ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું ભરવું પડશે, તેના પર એક નજર કરીએ.
Tata Sierra EVની કિંમત
ટાટા સીએરા EVની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹18.79 લાખ છે, જ્યારે ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત આશરે ₹25.99 લાખ સુધી છે. વિવિધ રાજ્યોમાં લાગુ પડતા કર, વીમા અને અન્ય શુલ્ક ઉમેર્યા પછી ઓન-રોડ કિંમત વધે છે. જો કોઈ ગ્રાહક બેંક લોન દ્વારા આ SUV ખરીદે છે, તો તેણે ડાઉન પેમેન્ટ ચૂકવવાની જરૂર પડશે અને ત્યારબાદ માસિક EMI ચૂકવવાની રહેશે. EMIની રકમ ડાઉન પેમેન્ટ અને લોનની મુદત પર આધારિત રહેશે.
કેટલો પગાર હોય તો Tata Sierra EV ખરીદી શકાય ?
દિલ્હી EV નીતિ હેઠળ, ₹30 લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતની EV ખરીદનારાઓને RTO ફીમાં સંપૂર્ણ મુક્તિ મળશે. પરિણામે, તમે તેને દિલ્હીમાં ₹19.75 લાખના ઓન-રોડ ભાવે ખરીદી શકો છો. જો તમે ₹5 લાખનું ડાઉન પેમેન્ટ કરો છો, તો બાકીની રકમ માટે તમારે કાર લોનની જરૂર પડશે. સારા પગાર અને ક્રેડિટ સ્કોર સાથે તમે સરળતાથી 10% વ્યાજ દરે લોન મેળવી શકો છો. 10% વ્યાજ પર 5 વર્ષની લોન માટે, માસિક EMI ₹31,358 હશે. આમ, જો તમારો ₹70,000નો માસિક પગાર છે, તો આ કાર ખરીદવી એક વ્યવહારુ વિકલ્પ છે.
નવી Sierra EV બે બેટરી પેક વિકલ્પો આપે છે, 63 kWh અને 75 kWh. કંપનીનો દાવો છે કે મોટી બેટરી પેક સંપૂર્ણ ચાર્જ પર 665 કિમી સુધીની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપે છે, જ્યારે નાની બેટરી પેક 560 કિમીથી વધુની રેન્જ આપે છે. વધુમાં SUV DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી બેટરી ટૂંકા સમયમાં નોંધપાત્ર રીતે ચાર્જ થઈ જાય છે. જે ગ્રાહકો વારંવાર લાંબા અંતરની મુસાફરી કરે છે તેમના માટે એક મોટો ફાયદો.
કારની વિશેષતાઓ
સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ Tata Sierra EV પ્રીમિયમ ડિઝાઇન ધરાવે છે. તે ટ્રિપલ-સ્ક્રીન સેટઅપથી સજ્જ છે જેમાં ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને આગળના પેસેન્જર માટે સમર્પિત ડિસ્પ્લેનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય સુવિધાઓમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ અને પાવર્ડ સીટો, પ્રીમિયમ સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે કનેક્ટિવિટીનો સમાવેશ થાય છે.