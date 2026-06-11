/આવી રહી છે Tata Sierra EV, ફુલ ચાર્જમાં દોડશે 500km!, મળશે લક્ઝરી ફીચર્સ

Tata Moters પોતાની સૌથી આઇકોનિક કાર સિએરાને ઈલેક્ટ્રિક અવતારમાં લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે Tata Sierra EV ને 20 જૂન 2026ના ભારતમાં લોન્ચ કરી શકાય છે. લોન્ચિંગના થોડા સપ્તાહની અંદર તેની ડિલીવરી પણ શરૂ થવાની આશા છે.
ટાટા મોટર્સના ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલ પોર્ટફોલિયોમાં Tata Sierra EV ને ખાસ જગ્યા મળવાની છે. તેને કંપનીની તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલી Curvv EV અને અપકમિંગ Harrier EV ની વચ્ચે પ્લેસ કરવામાં આવશે.
ડિઝાઇનના મામલામાં Tata Sierra EV પોતાના જૂના મસ્કુલર લુકને યથાવત રાખશે, પરંતુ તેમાં ઘણા એડવાન્સ ઈલેક્ટ્રિક ફેરફાર જોવા મળશે. તેના ફ્રંટમાં ઈવી-સ્પેસિફિક ક્લોઝ્ડ-ઓફ બોડી કલર્ડ ગ્રિલ આપવામાં આવશે, જે તેને ક્લીન લુક આપશે. આ સિવાય ગાડીમાં કનેક્ટેડ એલઈડી લાઇટ બાર, સ્પ્લિટ હેડલેમ્પ સેટઅપ અને એલઈડી ફોગ લેમ્પ્સ મળશે, જે કોર્નરિંગ લાઇટ્સની સાથે આવશે. કારની રિયર પ્રોફાઇલમાં ફુલ-વિથ એલઈડી લાઇટ બાર, રૂફ-માઉન્ટેડ સ્પોઇલક, રિયર ડિફોગર અને એક સુંદર રિયર વાઇપર જોવા મળશે.
3 સ્ક્રીનવાળું લક્ઝરી ઈન્ટીરિયર અને ફીચર્સ
ટેસ્ટિંગ દરમિયાન સામે આવેલી તસવીરોથી જાણવા મળ્યું કે આ કારની કેબિન ખુબ હાઈટેક રહેવાની છે. તેના બેઝ વેરિએન્ટમાં પણ ગ્રાહકોને 12.3 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને 10.25 ઇંચનું ફુલ્લી ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ ક્લસ્ટર મળી શકે છે. તો તેના ટોપ-એન્ડ વેરિએન્ટમાં તમને ટ્રિપલ-સ્ક્રીન (ત્રણ સ્ક્રીન) વાળું પ્રીમિયમ લેઆઉટ જોવા મળી શકે છે. કારમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા, ઈલેક્ટ્રિક પાર્કિંગ બ્રેક, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, ડુઅલ ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પેનોરમિક સનરૂફ અને ડોલ્બી એટમોસ સપોર્ટવાળું 12-સ્પીકર JBL ઓડિયો સિસ્ટમ મળશે.
500 કિમીની દમદાર રેન્જ અને બેટરી પેક
પરંતુ ટાટા મોટર્સે હજુ તેના બેટરી પેકની જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ ઓટો એક્સપર્ટનું માનવું છે કે તેમાં બે બેટરી વિકલ્પ મળી શકે છે. ગ્રાહકોને તેમાં 55 kWh અને 65 kWh ના બેટરી પેક આપવામાં આવી શકે છે અને તે પણ સંભવ છે કે તેના મોટા વેરિએન્ટ્સમાં હેરિયર ઈવીવાળી મોટી બેટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. રેન્જની વાત કરીએ તો આ કાર ફુલ ચાર્જ થવા પર લગભગ 500 કિમીની રેન્જ ઓફર કરી શકે છે, જે લાંબી યાત્રા માટે પરફેક્ટ છે.