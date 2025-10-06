Prev
ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી Tataની નવી SUV, પ્રીમિયમ ફીચર્સ સાથે ટૂંક સમયમાં થશે લોન્ચ

Tata Sierra ICE SUV : ટાટા સીએરા ICE ફરી એકવાર ભારતમાં ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી છે. આ SUV ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2025માં પ્રદર્શિત કરાયેલા મોડેલ જેવી જ દેખાય છે. આ લેખમાં જાણીશું કે આ કારમાં શું ખાસ હોઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:45 AM IST

Tata Sierra ICE SUV : ટાટા મોટર્સ તેની ફેમસ SUV ટાટા સીએરાને નવા અવતારમાં પાછી લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. અપડેટેડ વર્ઝન ઇન્ડિયા મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2025માં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. હવે, આ SUVનું ICE (ઇન્ટર્નલ કમ્બશન એન્જિન) વર્ઝન ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળ્યું છે. 

નવી ટાટા સીએરા ICEમાં કેવા હશે ફીચર ?

નવી ટાટા સીએરાની ડિઝાઇનમાં આધુનિક લૂક અને પ્રીમિયમ ટચ હશે. તેમાં ઓલ-LED લાઇટ સેટઅપ, ફુલ-વિડ્થ લાઇટબાર (આગળ અને પાછળ), બ્લેક-આઉટ ORVM, C-પિલર્સ, ફ્લશ-ફિટિંગ ડોર હેન્ડલ્સ અને શાર્ક ફિન એન્ટેના જેવા ફીચર હોવાની અપેક્ષા છે.

ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, નવી સીએરાની કેબિન સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને હાઇ-ટેક અનુભવ કરાવશે. તેમાં ત્રણ-સ્ક્રીન સેટઅપ હશે: ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, મોટી સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન અને ફ્રન્ટ પેસેન્જર ડિસ્પ્લે. ત્રણેય સ્ક્રીન આશરે 12.3 ઇંચ કદની હોવાની અપેક્ષા છે અને ફ્લોટિંગ ડિઝાઇનમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. વધુમાં, કેબિનને ડ્યુઅલ-ટોન ઇન્ટિરિયર, સોફ્ટ-ટચ મટિરિયલ્સ અને એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ જેવી લક્ઝરી સાથે અત્યંત પ્રીમિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે.

એન્જિન અને પાવરટ્રેન

પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, કંપની ટાટા સિએરા ICEમાં અનેક એન્જિન વિકલ્પો ઓફર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેના કારણે ગ્રાહકો તેમની જરૂરિયાતોના આધારે વેરિઅન્ટ પસંદ કરી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, આમાં 2.0-લિટર ડીઝલ એન્જિન, 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.5-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન શામેલ હોઈ શકે છે. વધુમાં, ટાટા મોટર્સે પહેલાથી જ પુષ્ટિ કરી છે કે સિએરાનું ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન (EV) પણ રજૂ કરવામાં આવશે, જેનાથી SUV ICE અને EV બંને વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ થશે.

ક્યારે લોન્ચ થશે ?

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ટાટા સિએરા ICE SUV 2026ની શરૂઆતમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. કંપની હાલમાં તેના રોડ ટેસ્ટ પર કામ કરી રહી છે અને આ નવી SUV ભારતના પ્રીમિયમ SUV સેગમેન્ટમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે.

