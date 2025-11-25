બોલ્ડ લુક અને ધાંસૂ ફીચર્સ સાથે ભારતમાં લોન્ચ થઈ Tata Sierra, જાણો કેટલી છે કિંમત
Tata Sierra Launch in India: નવી Tata Sierra ભારતમાં બોલ્ડ ડિઝાઇન, દમદાર ફીચર્સ અને છ પાવરટ્રેન ઓપ્શનની સાથે લોન્ચ થઈ છે. આવો તેના ફીચર્સ વિશે જાણીએ.
Trending Photos
Tata Motors એ આજે એટલે કે 25 નવેમ્બરે પોતાની મોસ્ટ અવેટેડ SUV Tata Sierra 2025 લોન્ચ કરી દીધી છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.49 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ એસયુવી ભારતમાં મિડ-સાઇઝ સેગમેન્ટમાં તે ગ્રાહકો માટે શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે, જેને દમદાર લુક, પ્રીમિયમ ફીચર્સ અને નવા જમાનાની SUV જોઈએ. Tata Sierra પોતાની ઓળખની સાથે આ વખતે વધુ મોડર્ન, બોલ્ડ અને ટેક્નોલોજીથી લેસ થઈને આવી છે. આવો આ નવી કારના ફીચર્સ, ડિઝાઇન અને સ્પેસિફિકેશન પર નજર કરીએ.
પાવરટ્રેનના 6 વિકલ્પ
નવી Tata Sierra પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેમાં કુલ 6 પાવરટ્રેન વિકલ્પ મળે છે. આ તે લોકો માટે સારા સમાચાર છે, જે પોતાની ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ અને જરૂરિયાત અનુસાર એન્જિનનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે આ વખતે બેઝ વેરિએન્ટમાં પણ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી ગ્રાહકોને ફીચર્સની કમીન ન લાગે. સાથે કાર છ કલરમાં આવે છે.
બોલ્ડ ડિઝાઇન અને ફીચર્સ
Tata Sierra ની ડિઝાઇન આ વખતે પહેલાથી વધુ આકર્ષક અને ફ્યૂચરિસ્ટિક છે. ફ્રંટમાં ફુલ-વિડ્થ LED લાઇટ બાર, મસ્કુલર બોડી લાઇન્સ, ફ્લશ ડોર હેન્ડલ અને પ્રીમિયમ ટચવાળી ડિઝાઇન એલિમેન્ટ તેને પોતાના સેગમેન્ટની સૌથી ખાસ SUVsમાંથી એક બનાવે છે. કેબિનમાં નવા થ્રી-સ્ટાર થિએટર પ્રો સેટઅપ, JBL નું પ્રીમિયમ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, મલ્ટીપલ ડ્રાઈવ મોડ્સ અને કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી જેવા મોડર્ન ફીચર્સ સામેલ છે. આ એસયુવી આરામ, સ્પેસ અને મોડર્ન ટેક્નોલોજીનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન છે.
બુકિંગ અને ડિલીવરીઃ ક્યારે મળશે નવી Sierra?
નવી Tata Sierra નું બુકિંગ 16 ડિસેમ્બર 2025થી સરૂ થશે, જ્યારે ડિલીવરી 15 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થશે. જો તમે નવી મિડ-સાઇઝ એસયુવી ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમે બુકિંગ કરાવી શકો છો. Tata Sierra ફરી ભારતીય બજારમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવવા માટે તૈયાર છે.
કેટલી હશે કિંમત?
Tata Sierra ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.49 લાખ રાખવામાં આવી છે. તેનો મુકાબલો Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara અને Honda Elevate જેવી પોપુલર મિડ-સાઇઝ એસયુવી સાથે થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે