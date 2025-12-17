Prev
બુકિંગ શરૂ થતાં જ આ કાર લેવા તૂટી પડ્યા ગ્રાહકો, 24 કલાકમાં 70000 યુનિટ રિઝર્વ

Tata Sierra Booking : ટાટા મોટર્સ માટે 2025નું વર્ષ એક સુવર્ણ સ્મૃતિ સાથે સમાપ્ત થવાનું છે. કંપનીએ આ વર્ષે સિએરા SUV સાથે અંતિમ પ્રયાસ કર્યો, જે સફળ સાબિત થઈ રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. કાર માટે બુકિંગ 16 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયું હતું. પહેલા દિવસે તેને 70,000થી વધુ બુકિંગ મળ્યા હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 17, 2025, 05:02 PM IST

Tata Sierra Booking : ટાટા મોટર્સ માટે 2025નું વર્ષ એક સુવર્ણ સ્મૃતિ સાથે સમાપ્ત થવાનું છે. ત્યારે કંપનીએ વર્ષના અંતે સિએરા SUV માટે બુકિંગ 16 ડિસેમ્બરે શરૂ કર્યું હતું, જેને પ્રથમ દિવસે જ રેકોર્ડબ્રેક પ્રતિસાદ મળતા 70,000થી વધુ બુકિંગ મળ્યા હતા. વધુમાં 1,35,000 ગ્રાહકોએ આ કાર લેવા માટે પસંદગી દર્શાવી છેય

Tata Sierra SUV ભારતમાં 25 નવેમ્બરે લોન્ચ થઈ હતી. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.49 લાખ રૂપિયાથી 21.49 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. બુકિંગ ટોકન રકમ 21000 રૂપિયા છે. આ SUV પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન વિકલ્પો સાથે અનેક વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. કંપનીના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં તે ટોચની ટાટા સિએરા છે. કંપનીએ ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 જીતનાર ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના તમામ ખેલાડીઓને સિએરાના પ્રથમ યુનિટ પણ ભેટમાં આપ્યા.

સીએરા એન્જિન અને સ્પેસિફિકેશન

નવું 2019-જનરેશન ટાટા સીએરામાં નવું 1.5-લિટર GDi ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 158 bhp અને 255 Nm ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 6-સ્પીડ AT સાથે આવે છે. તમે સીએરામાં 1.5-લિટર NA પેટ્રોલ એન્જિન પણ મેળવી શકો છો જે 105 bhp અને 145 Nm ઉત્પન્ન કરે છે. તે 6-સ્પીડ MT અથવા 7-સ્પીડ DCT સાથે લઈ શકાય છે. બીજો વિકલ્પ 1.5-લિટર ફોર-પોટ ડીઝલ એન્જિન છે જે 116 bhp અને 260 Nm ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે 6-સ્પીડ MT અથવા 7-સ્પીડ DCT સાથે લઈ શકાય છે. સીએરા માટે AWDની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નવી પેઢીના ટાટા વાહનોમાં આ ટેકનોલોજી મેળવનાર આ પહેલું ટાટા મોડેલ હશે.

સિએરાનું ઇન્ટિરિયર અને ફીચર્સ

સિએરાનું કેબિન કર્વ જેવું જ છે, પરંતુ તેમાં પહેલીવાર ટાટા ડિઝાઇન લેન્ગવેજના કેટલાક એલિમેનટ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમ કે ટ્રિપલ-સ્ક્રીન લેઆઉટ, સાઉન્ડબાર સાથે 12-સ્પીકર JBL સાઉન્ડ સિસ્ટમ, HUD અને નવું સેન્ટર કન્સોલ. અન્ય ફીચર્સમાં ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, કનેક્ટેડ કાર ટેકનોલોજી, લેવલ 2 ADAS, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને પાવર્ડ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટનો સમાવેશ થાય છે. આઇકોનિક આલ્પાઇન છતને આધુનિક સમય માટે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

સિએરા ડિઝાઇન અને સેફ્ટી

ટાટા સીએરાની ડિઝાઇન હાઇલાઇટ્સમાં બોક્સી સિલુએટ, આલ્પાઇન ગ્લાસ રૂફ, 19-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ, ફુલ-એલઇડી લાઇટ પેકેજ, રીઅર સ્પોઇલર અને સિગ્નેચર ટાટા ગ્રિલનું નવું વર્ઝન શામેલ છે. તે છ એક્સટેરિયર અને ત્રણ ઈન્ટેરિયર કલર પ્લાનમાં ઉપલબ્ધ છે. બધા સિએરા વર્ઝન છ એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS, સ્ટેબિલીટી પ્રોગ્રામ અને ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટિંગ પોઈન્ટ્સ સાથે આવે છે. તેની લંબાઈ 4.6 મીટર છે અને તેનો વ્હીલબેઝ 2.7 મીટર છે.

 

