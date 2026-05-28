/6 એરબેગ્સ, પેટ્રોલ-CNG અને EV એકસાથે... ટાટાની સૌથી સસ્તી કાર લોન્ચ, જાણો શું છે કિંમત

Tata Tiago 2026 : ભારતમાં Tata Tiago 2026 લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ કંપનીની એન્ટ્રી-લેવલ કાર છે. આધુનિક ફીચર્સથી સજ્જ આ કાર આ સેગમેન્ટમાં તેના સ્પર્ધકો કરતાં એડવાન્સ છે. કારમાં 360-ડિગ્રી કેમેરા અને વાયરલેસ ચાર્જિંગ જેવી સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે. આ કાર પેટ્રોલ, CNG અને EV વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
Tata Tiago 2026 : ટાટા મોટર્સે તેની સૌથી સસ્તી અને કોમ્પેક્ટ કાર ટિયાગોનો નવો અવતાર લોન્ચ કર્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કંપની 2026 ટિયાગો અંગે વિગતો શેર કરી રહી હતી. ટાટા ટિયાગો તેના સેગમેન્ટમાં પેટ્રોલ, CNG અને EV પાવરટ્રેન વિકલ્પો આપતી પહેલી કાર છે. અગાઉની ટિયાગો ₹4.6 લાખની કિંમતથી શરૂ થતી હતી, ત્યારે કંપનીએ નવી કારની કિંમત પણ ₹5 લાખથી ઓછી રાખી છે.
કેટલી છે આ કારની કિંમત ?
ટાટા મોટર્સે ટિયાગો 2026ને ₹4.69 લાખની પ્રારંભિક કિંમતે લોન્ચ કરી છે. આ કિંમત કારના બેઝ વેરિઅન્ટની છે. ટોપ એન્ડ પેટ્રોલ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹7.29 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે. ટાટા ટિયાગો સીએનજીની કિંમત ₹5.79 લાખથી ₹7.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.
ટાટા ટિયાગો EVની કિંમત
ટાટા ટિયાગો 2026 EVની કિંમત ₹6.99 લાખથી શરૂ થાય છે. ટિયાગો EVને BaaS (બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ) યોજના હેઠળ પણ ખરીદી શકાય છે. બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ મોડેલ હેઠળ, ટાટા ટિયાગો EVની કિંમત ₹4.69 લાખથી શરૂ થાય છે.
નવી ટિયાગોમાં શું છે ખાસ ?
લોન્ચ ઇવેન્ટ દરમિયાન કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે કારને પહેલા કરતાં વધુ સુરક્ષિત બનાવવામાં આવી છે. નવી ટિયાગોને તેના પુરોગામી કરતા વધુ સારી બનાવવા માટે કંપનીએ ઘણા ફેરફારો તક્યા છે. કાર હવે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે 6 એરબેગ્સ સાથે આવે છે. વધુમાં કારની સલામતી વધારવા માટે હાઈ પાવરફુલ મટેરિયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, કારને ખાસ કરીને ઉબડખાબડ અને પડકારજનક રસ્તાની પરિસ્થિતિઓને હેન્ડલ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
ટાટા ટિયાગો 2026માં કેવા છે ફીચર્સ ?
કારમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી છે અને તે ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરથી સજ્જ છે. કારના AMT (ઓટોમેટિક મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન) વેરિઅન્ટમાં પેડલ શિફ્ટર્સ અને ક્રુઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
ટાટા ટિયાગો EVમાં પણ કંપનીએ ઘણા ફેરફાર કર્યા છે. ડિઝાઇન અને ફીચર્સ ઉપરાંત કંપનીએ રેન્જમાં પણ સુધારો કર્યો છે. કંપની નવી ટિયાગો EVની બેટરી પર આજીવન વોરંટી આપી રહી છે. વધુમાં કારને ફક્ત 30 મિનિટમાં ચાર્જ કરી શકાય છે. આ કાર મલ્ટીપલ ચાર્જિંગ વિકલ્પો સાથે પણ આવે છે.
એન્જિન અને પાવર
ટિયાગો 1.2-લિટર, ત્રણ-સિલિન્ડર એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, જે 86 HP પાવર જનરેટ કરે છે. CNGમાં કાર 75.5 HP પાવર જનરેટ કરે છે. આ કાર ત્રણ-સિલિન્ડર એન્જિન અને મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે. આ કાર સીધી મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર, સેલેરિયો અને હ્યુન્ડાઇ i10 સાથે સ્પર્ધા કરે છે.