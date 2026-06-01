/10 લાખના બજેટમાં Tata Tiago EV બેસ્ટ છે કે Tata Punch EV? ખરીદતા પહેલા જાણો બંનેના ફીચર્સ

Tata Tiago EV vs Tata Punch EV: ભારતીય ઓટોમોબાઇલ બજારમાં સસ્તા ઈલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) ની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. તેવામાં દેશની સૌથી મોટી ઈવી નિર્માતા કંપની ટાટા મોટર્સે પોતાના સૌથી લોકપ્રિય અને સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક હેચબેક કાર ટાટા ટિયાગો ઈવી (Tata Tiago EV 2026) ના નવા મોડલને બજારમાં ઉતારી દીધું છે. નવા અપડેટ્સ બાદ આ કાર વધુ પ્રીમિયમ અને એડવાન્સ ફીચર્સથી લેસ થઈ ગઈ છે. ટિયાગો ઈવીની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.99 લાખથી લઈને ટોપ મોડલ માટે 11.14 લાખ સુધી જાય છે. આ કારમાં બે અલગ-અલગ બેટરી પેકનો કિવલ્પ મળે છે, પ્રથમ 19kWh નું અને બીજું 24kWh નું વેરિએન્ટ.
₹10 લાખનું બજેટ અને બંને કારમાં બેસ્ટ કઈ
જોકે ટિયાગો ઈવીના ટોપ અને મિડ-વેરિએન્ટ્સની કિંમત 10 લાખની આસપાસ પહોંચી જાય છે, તેથી તેનો સીધો મુકાબલો એક ઊંચા સેગમેન્ટની કોમ્પેક્ટ એસયુવી ટાટા પંચ ઈવીના શરૂઆતી વેરિએન્ટ સાથે થાય છે. ટાટા પંચ ઈવીના બેઝ મોડલ (સ્માર્ટ 30 વેરિએન્ટ) ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 9.69 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જ્યારે ટિયાગો ઈવીનું શાનદાર 'પ્યોર પ્લસ' વેરિએન્ટ9.49 લાખમાં ઉપલબ્ધ છે. તેનો મતલબ છે કે જો તમારૂ બજેટ 10 લાખ રૂપિયાનું છે તો આ બંને કારને ઘરે લાવવા માટે તમારે એક સમાન ખર્ચ કરવો પડશે. આ કારણ છે કે નવું વાહન ખરીદનાર ગ્રાહકોના મનમાં ભારે ગુંચવણ રહે છે કે આ બંનેમાંથી કઈ કાર ખરીદવી.
પાવર, દમદાર બેટરી અને માઇલેજના મામલામાં કોણ આગળ
તકનીકી પાસા અને પાવરની વાત કરીએ તો ટાટા પંચ ઈવી પોતાની નાની બહેન ટિયાગોના મુકાબલે શક્તિશાળી નજર આવે છે. જ્યાં ટિયાગો ઈવીના પ્યોર પ્લસ વેરિએન્ટ 55kW નો પાવર અને 114 એનએમનો ટોર્ક પેદા કરે છે, તો પંચ ઈવીનું બેઝ મોડલ 65kW નો દમદાર પાવર અને 154 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. બેટરી ક્ષમતાના મામલામાં પણ પંચ ઈવી આગળ છે, કારણ કે તેમાં 30kWh ની મોટી બેટરી મળે છે, જે સિંગલ ચાર્જમાં 350 કિલોમીટરની માઇલેજ આપે છે, જ્યારે ટિયાગો ઈવીની 24kWh ની બેટરી માત્ર 285 કિમી સુધી ચાલી શકે છે. આ સિવાય પંચ ઈવીની બેટરીને પાણી અને ધૂળથી બચાવવા માટે IP67 નું એડવાન્સ પ્રોટેક્શન રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે, જે આ બજેટમાં ટિયાગોમાં જોવા મળતું નથી.
તમારા માટે કઈ બેસ્ટ
ટાટા પંચ ઈવી પોતાની બનાવટમાં ટિયાગોથી મોટી અને ઊંચી છે. તેનું ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ વધુ હોવાથી તે ખરાબ રસ્તા અને ખાડામાં સરળતાથી નીકળી જાય છે, સાથે સામાન રાખવા માટે બૂટ સ્પેસ વધુ મળે છે.
જો તમે આધુનિક ગેઝેટ્સ અને ફીચર્સના શોખીન છો તો ટિયાગો ઈવી તમારા માટે એક શાનદાર પેકેજ છે. 10 લાખના બજેટમાં તમને ટિયાગોનું ટોપ મોડલ મળે છે, જે શાનદાર ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને ડિજિટલ ફીચર્સથી લોડેડ છે.
જોકે આ બજેટમાં પંચ ઈવીનું માત્ર સૌથી શરૂઆતી સ્માર્ટ 30 વેરિએન્ટ મળી શકે છે, તેથી ગ્રાહકોએ મ્યૂઝિક સિસ્ટમ, સ્ક્રીન અને ઘણા આરામદાયક ફીચર્સથી સમજુતિ કરવી પડશે. આ ફીચર્સ માટે તમારે કંપનીના ઉપરના વેરિએન્ટ તરફ જવું પડશે.
સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો જો તમારી પ્રાથમિકતા વધુ માઇલેજ, મોટી સાઇઝ, મજબૂતી અને એસયુવી જેવો લુક છે તો તમારા માટે ટાટા પંચ ઈવી શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ જો તમે નાની સાઇઝમાં શહેરના ટ્રાફિક માટે ઓલ-ફીચર્સ લોડેડ કાર ઈચ્છો છો તો ટાટા ટિયાગો ઈવી તમારા માટે સારી રહેશે.