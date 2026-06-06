/સેફ્ટીમાં Tiago, માઇલેજમાં Celerio! ₹5 લાખના બજેટમાં કઈ કાર લેવી? ખરીદતા પહેલા જાણો

2026 Tata Tiago vs Maruti Celerio: ભારતીય માર્કેટની અંદર Tata Tiago અને Maruti Celerio બંને એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેક સેગમેન્ટમાં ટક્કર આપે છે. ટિયાગોની એક્સ-શોરૂમ શરૂઆતી કિંમત 4.69 લાખથી શરૂ થાય છે (ટોપ વેરિએન્ટમાં 8.55 લાખ સુધી) જ્યારે સેલેરિયોની કિંમત 4.70 લાખથી શરૂ થઈ ₹6.73 લાખ સુધી જાય છે.
બંને શહેરમાં રોજિંગા ઉપયોગ અને પરિવારની નાની-મોટી સફર માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ ટિયાગો પ્રીમિયમ ફીલ અને સેફ્ટી પર ભાર આપે છે, તો સેલેરિયો માઇલેજ અને લો-મેન્ટેનન્સ પર મજબૂત છે. હાલમાં ટિયાગોને અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે. આવો જાણીએ આ બંને હેચબેકમાં કઈ વધુ સારી છે?
ડિઝાઇન અને એન્ટીરિયર
Tiago નું 2029 ફેસલિફ્ટ વધુ મોડર્ન અને બોલ્ડ છે. નવી ફ્રંટ રિયર ડિઝાઇન, શાર્પ એલઈડી લાઇટ્સ અને પ્રીમિયમ સ્ટાઇલિંગ તેને અપમાર્કેટ લુક આપે છે. Celerio ની ડિઝાઇન સરળ, ફંક્શનલ અને સિટી-ફ્રેન્ડલી છે. Tiago લાંબી અને પહોળી દેખાય છે, જ્યારે સેલેરિયો કોમ્પેક્ટ અને સરળતાથી પાર્ક થઈ જાય છે.
ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો સારૂ મટિરિયલ, સારી ફિટ-ફિનિશ અને સ્પેસની સાથે Tiago ની કેબિન વધુ પ્રીમિયમ લાગે છે. 2026ના અપડેટમાં ઈન્ફોટેનમેન્ટ, સ્ટીયરિંગ અને સીટ્સમાં સુધાર થયો છે. Celerio નું ઈન્ટીરિયર સિંપલ અને પ્રેક્ટિકલ છે. બંનેમાં 5-સીટર સ્પેસ છે, પરંતુ ટિયાગો વધુ કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે.
ફીચર્સ અને સેફ્ટી
આ મામલામાં Tiago આગળ છે. તેમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Harman ઓડિયો, રિવર્સ કેમેરા, ઓટો એસી, પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ અને કનેક્ટેડ કાર ટેક જેવા ફીચર્સ મળે છે. સેલેરિયોમાં બેઝિક ફીચર્સ જેમ કે ટચસ્ક્રીન, Android Auto/Apple CarPlay, પાવર વિન્ડોઝ અને સ્ટીયરિંગ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ છે, પરંતુ ટિયાગોની જેમ પ્રીમિયમ ટચ નથી. ટિયાગો વધુ વેલ્યુ ફોર મની લાગે છે.
Tiago ની સૌથી મોટી તાકાત અહીં છે. Global NCAP માં 4-સ્ટાર રેટિંગ, 6 એરબેગ, ABS, EBD અને મજબૂત બોડી સ્ટ્રક્ચર મળે છે. સેલેરિયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ છ એરબેગ અને બેઝિક સેફ્ટી ફીચર્સ છે. પરિવાર માટે ટિયાગો સુરક્ષિત વિકલ્પ છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
Tata Tiago માં 1.2L Revotron પેટ્રોલ એન્જિન (85 bhp) છે. સેલેરિયોનું 1.0L K10C એન્જિન (66-67 bhp) હળવું અને સ્મુધ છે. માઇલેજમાં સેલેરિયો આગળ છે. પેટ્રોલમાં 25-26 kmpl (ARAI), CNG માં 34+ km/kg. તો Tiago પેટ્રોલમાં આશરે 19-23 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. તો શહેરમાં સેલેરિયો વધુ સસ્તી છે, જ્યારે ટિયાગો હાઇવે અને પરફોર્મંસમાં સારી છે.