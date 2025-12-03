Prev
28KM ની માઇલેજ અને 419L સુધી બૂટ સ્પેસ, 5.49 લાખમાં ફુલ પેકેજ છે આ કાર!

Cheapest Sedan: એક સુરક્ષિત અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી ગાડી શોધી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમારા માટે એવી સેડાન શોધી લાવ્યા છીએ જેને GNCAP એ ક્રેશ ટેસ્ટમાં 4 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ આપ્યું છે. આ ગાડી શાનદાર માઇલેજ અને સોલિડ બિલ્ડ ક્વોલિટી સાથે આવે છે. કઈ છે આ ગાડી, કેટલી છે કિંમત, કયા ફીચર્સ મળે છે? આવો જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:31 AM IST

28KM ની માઇલેજ અને 419L સુધી બૂટ સ્પેસ, 5.49 લાખમાં ફુલ પેકેજ છે આ કાર!

Auto News: સૌથી સુરક્ષિત અને બજેટ ફ્રેન્ડલી ગાડી ખરીજવા ઈચ્છો છો તો ટાટા મોટર્સની પોપુલર સેડાન Tigor તમને પસંદ આવી શકે છે. ટાટાની આ એકમાત્ર સેડાન છે અને તેના 2025 મોડલની સાથે તમને શાનદાર માઇલેજ, એડવાન્સ ફીચર્સ અને સોલિડ બિલ્ડ ક્વોલિટી મળશે. Amaze અને Dzire ને ટક્કર આપનાર આ ગાડીને GNCAP ને આ ગાડીને ક્રેશ ટેસ્ટમાં 4 સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું હતું. આવો જાણીએ આ સેડાનની શરૂઆતી કિંમત કેટલી છે અને ગાડીમાં કયા-કયા ફીચર આવે છે? આવો જાણીએ.

Tata Tigor Price in India
ટાટા મોટર્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરની માહિતી અનુસાર, આ કારની કિંમત ₹548,990 (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. આ બેઝ વેરિઅન્ટ માટે છે. ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન વેરિઅન્ટ માટે, તમારે ₹782,190 (એક્સ-શોરૂમ) ખર્ચ કરવા પડશે. 28 કિલોમીટરના માઇલેજ માટે, તમારે CNG વેરિઅન્ટ ખરીદવાની જરૂર પડશે. CNG મોડેલની કિંમત ₹8.69 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) અને ₹8.74 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.

Tata Tigor Rivals
ટાટા મોટર્સની આ ગાડીની ટક્કર Maruti Suzuki Dzire (6.25 લાખથી શરૂ) અને Honda Amaze (7,40,800 રૂપિયાથી શરૂ) જેવા મોડલ્સ સાથે થાય છે.

Tata Tigor Mileage
કારદેખો પ્રમાણે આ કારનું પેટ્રોલ (મેનુઅલ) વેરિએન્ટ 19.28 કિલોમીટર સુધી, પેટ્રોલ  (AMT) 19.6 કિલોમીટર સુધી, CNG (મેનુઅલ) 26.49 કિલોમીટર સુધી અને CNG (AMT) 28.06 કિલોમીટર સુધી માઇલેજ આપે છે.

Tata Tigor Safety Rating
Global NCAP એ 2020મા આ ગાડીના  ICE મોડલ અને 2021મા આ ગાડીના ઈવી મોડલનું ક્રેશ ટેસ્ટિંગ કર્યું હતું. 2020મા થયેલા ક્રેશ ટેસ્ટિંગમાં આ ગાડીને એડલ્ટ સેફ્ટીમાં 4 સ્ટાર અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટીમાં 3 સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું હતું. તો 2021મા ઈવી મોડલના ક્રેશ ટેસ્ટિંગમાં આ કારને ચાઇલ્ડ અને એડલ્ટ બંનેમાં 4 સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું હતું.

Tata Tigor Features
આ ગાડીમાં 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 8 સ્પીકર Harman Kardon સાઉન્ડ સિસ્ટમ, વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોયડ ઓટો, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, રિયર એસી વેન્ટ્સ અને 419 લીટરની બૂટ સ્પેસ મળે છે. આ ગાડીમાં ડુઅલ ફ્રંટ એરબેગ, ઓટોમેટિક હેડલેમ્પ્સ અને એચડી રિવર્સ પાર્કિંગ ડિજિટલ કેમેરા પણ મળે છે.

