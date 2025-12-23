Prev
ટાટા Tigorથી લઈને મારુતિ ડિઝાયર સુધી... આ છે ભારતની સૌથી સસ્તી સેડાન કાર

બજેટમાં આવતી ભારતની સેડાન કાર વિશે વાત કરીએ તો, તેમાં ટાટા ટિગોર, હ્યુન્ડાઇ ઓરા અને મારુતિ ડિઝાયર જેવી કારનો સમાવેશ થાય છે, જે બેસ્ટ માઇલેજ, છ એરબેગ્સ, સનરૂફ અને શાનદાર સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે આવે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:01 PM IST

આજકાલ SUVs વધુને વધુ લોકપ્રિય થઈ રહી છે, પરંતુ સેડાનનું પોતાનું એક ચલણ છે. સેડાન કાર લોન્ગ ડ્રાઇવ, આરામદાયક અને સ્મૂથ રાઈડ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. જો તમે બજેટમાં સારી, સલામત અને બેસ્ટ માઈલેજ આપતી સેડાન ખરીદવા માંગતા હો, તો ભારતમાં કેટલાક બેસ્ટ વિકલ્પો છે જે કિંમત અને ફીચર્સની બાબતે સારી છે. 

ટાટા ટિગોર

ટાટા ટિગોર ભારતની સૌથી સસ્તી સેડાન છે, જેની શરૂઆતની કિંમત 5.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી થાય છે. તે પેટ્રોલ અને CNG બંને વિકલ્પોમાં આવે છે. પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ 19.2 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે, જ્યારે CNG વેરિઅન્ટ 26 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે. ટિગોર સલામતીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મજબૂત છે, જેને ગ્લોબલ NCAP તરફથી 4-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. તે એરબેગ્સ, ABS અને મજબૂત બોડી સાથે આવે છે, જે તેને પરિવારો માટે સારી પસંદગી બનાવે છે.

હ્યુન્ડાઇ ઓરા

હ્યુન્ડાઇ ઓરા 5.98 લાખથી શરૂ થાય છે. તે પેટ્રોલ અને CNG બંને વેરિઅન્ટમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. તે પેટ્રોલ પર 20.5 કિમી/લીટર અને CNG પર 25 કિમી/કિલોગ્રામ સુધીની માઈલેજ આપે છે. Auraની સૌથી મોટી ખાસિયત તેના છ એરબેગ્સ છે, જે બધા વેરિઅન્ટમાં પ્રમાણભૂત છે. તેમાં ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને વૈભવી ઇન્ટિરિયર પણ છે, જે તેને દૈનિક ઉપયોગ માટે આરામદાયક બનાવે છે.

મારુતિ ડિઝાયર

મારુતિ ડિઝાયર દેશની સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન છે. તેની શરૂઆતની કિંમત 6.26 લાખ છે. પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ 25.71 કિમી/લીટરની માઈલેજ આપે છે, જ્યારે CNG વેરિઅન્ટ 33.73 કિમી/લીટરની માઈલેજ આપે છે. તે છ એરબેગ્સ, સનરૂફ, મોટી ટચસ્ક્રીન અને 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે. તેને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ પણ મળ્યું છે.

તમારા માટે કઈ સેડાન યોગ્ય છે ?

જો તમે બજેટમાં સારી સેફ્ટીવાળી કાર શોધી રહ્યા છો, તો Tata Tigor યોગ્ય પસંદગી છે. જો તમને વધુ સુવિધાઓ જોઈતી હોય તો હ્યુન્ડાઈ ઓરા વધુ સારી છે અને જો તમને વધુ સારી માઈલેજ સાથે મજબૂત પરફોર્મન્સ જોઈતું હોય તો મારુતિ ડિઝાયર બેસ્ટ વિકલ્પ છે.

