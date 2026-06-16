/Jio, Airtel કે Vi? કોની પાસે છે સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન, તો જાણી લો સૌથી સસ્તા પ્લાનની વિગતો ફટાફટ

જો તમે ઓછી કિંમતમાં 5G સેવાનો લાભ લેવા માંગો છો, તો તમારા મનમાં એ સવાલ ચોક્કસ આવ્યો હશે કે Jio, Airtel અને Vi માં સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન કોણ આપે છે. ચાલો ત્રણેય કંપનીઓના સૌથી કિફાયતી 5G પ્લાન પર એક નજર કરીએ.
Vi નો સૌથી કિફાયતી 5G પ્લાન
Vodafone Idea (Vi) પોતાના ગ્રાહકોને 349 રૂપિયામાં સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન ઓફર કરે છે. આ પ્લાન 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે અને તેમાં ઘણી વધારાની સુવિધાઓ પણ સામેલ છે.
Vi પ્લાનમાં શું મળશે?
349 રૂપિયાના Vi પ્લાનમાં દરરોજ 1.5GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા, અમર્યાદિત કૉલિંગ અને 100 SMS મળે છે. આ પ્લાનમાં અમર્યાદિત 5G એક્સેસ પણ છે, પરંતુ તેમાં 300GB FUP મર્યાદા છે. વપરાશકર્તાઓને Binge All Night, Vi Movies & TV, Data Delight અને Weekend Data Rollover જેવી સુવિધાઓનો પણ લાભ મળે છે.
Jio નો સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન
Reliance Jio પોતાના ગ્રાહકોને માત્ર 198 રૂપિયામાં 5G અનુભવની તક આપે છે. આ કંપનીનો સૌથી કિફાયતી 5G રિચાર્જ પ્લાન છે.
જિયો પ્લાનના ફાયદા
198 રૂપિયાના પ્લાનમાં દરરોજ ૨ જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100 એસએમએસ 14 દિવસની વેલિડિટી સાથે મળે છે. તે જિયો ટીવી અને જિયો એઆઈ ક્લાઉડની ઍક્સેસ પણ આપે છે. આ જિયો પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેમાં કોઈ FUP મર્યાદા નથી. આનો અર્થ એ છે કે પાત્ર વપરાશકર્તાઓને ખરેખર અમર્યાદિત 5G ડેટાની ઍક્સેસ મળે છે.
Airtel નો સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન
જો તમારી પાસે Airtel નું સિમ છે, તો કંપનીનો સૌથી કિફાયતી 5G પ્લાન 379 રૂપિયાનો છે. આ પ્લાન તે યુઝર્સ માટે છે જે ઓછી કિંમતમાં 5G સ્પીડનો અનુભવ કરવા માંગે છે.
Airtel પ્લાનમાં શું-શું મળશે?
379 રૂપિયાના એરટેલ પ્લાનમાં દરરોજ 2 જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100 એસએમએસ મળે છે. આ પ્લાનમાં 300 જીબી એફયુપી મર્યાદા પણ છે. આ પ્લાનમાં છ મહિના માટે એપલ મ્યુઝિકની મફત ઍક્સેસ અને એક મહિના માટે 30 જીબી ગુગલ વન ક્લાઉડ સ્ટોરેજનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.