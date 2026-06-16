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Jio, Airtel કે Vi? કોની પાસે છે સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન, તો જાણી લો સૌથી સસ્તા પ્લાનની વિગતો ફટાફટ

Jio, Airtel અને Vi માં સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન કોણ આપે છે? જો તમે ઓછા બજેટમાં ઝડપી 5G ઇન્ટરનેટ ઇચ્છો છો, તો આ સરખામણી તમારા માટે ખૂબ જ કામની છે. જાણો કઈ કંપનીનો પ્લાન સૌથી કિફાયતી છે, શેમાં મળે છે અનલિમિટેડ 5G ડેટા અને કોણ આપી રહ્યું છે સૌથી વધુ ફાયદા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:52 AM IST
Jio, Airtel કે Vi? કોની પાસે છે સૌથી સસ્તો 5G પ્લાન, તો જાણી લો સૌથી સસ્તા પ્લાનની વિગતો ફટાફટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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